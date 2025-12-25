Sport

Ibrahimovic, spectacol total la Dubai. S-a întâlnit cu Khabib și a urmat o „bătălie” între cei doi

Zlatan Ibrahimovic a făcut spectacol cu Khabib Nurmagomedov, cu care s-a întâlnit la Dubai, iar suedezul nu s-a putut abține și a răspuns provocării fără să ezite.
Mihai Alecu
25.12.2025 | 23:50
Momente amuzante cu Khabib și Zlatan
Pauza scurtă pe care sportivii o au în această perioadă de iarnă le dă prilejul tuturor să aibă parte de momente de relaxare, departe de încrâncenarea care există în competiții.

Într-un moment neobișnuit surprins în social media pe 24 decembrie 2025, Zlatan Ibrahimovic s-a implicat într-un duel neașteptat, de skandenberg, cu fostul campion mondial de MMA Khabib Nurmagomedov, în timp ce internaționalul francez Paul Pogba a asistat. Scena a avut loc într-un restaurant elegant din Dubai, unde cei trei sportivi se aflau la aceeași masă în timpul pe care îl petrec de sărbători alături de familiile lor.

Într-un videoclip distribuit pe Instagram de către Khabib, se vede cum fostul luptător 37 de ani îl provoacă pe Ibrahimovic, în glumă, întrebându-l: „Ce simți?”. Zlatan a răspuns cu un ton ironic: „Simt spirit”, ceea ce a stârnit râsete din partea celor prezenți. Duelul prietenesc nu a avut un câștigător clar, iar atmosfera a rămas relaxată înainte ca participanții să continue să socializeze, notează Le Parisien.

Khabib Nurmagomedov s-a retras neînvins din UFC

Khabib Nurmagomedov este una dintre figurile emblematice ale artelor marțiale mixte, rămânând în istorie ca un campion neînvins. Originar din Daghestan, Rusia, Khabib a dominat categoria lightweight din UFC printr-un stil bazat pe lupte la sol, disciplină și control tactic.

A cucerit titlul mondial în 2018 și s-a retras în 2020 cu un palmares perfect, 29 de victorii din tot atâtea meciuri, performanță rar întâlnită la acest nivel. După retragere, Nurmagomedov a rămas activ în sport ca antrenor și promotor, fiind considerat o autoritate morală și profesională în lumea MMA.

Ibrahimovic vrea să facă din AC Milan o echipă de top

Zlatan Ibrahimovic este, la rândul său, una dintre cele mai carismatice și longevive personalități din fotbalul mondial. Atacantul suedez a evoluat la unele dintre cele mai mari cluburi ale Europei, precum Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, Paris Saint-Germain sau AC Milan, cucerind titluri naționale în patru campionate diferite.

Cunoscut pentru forța fizică, execuțiile spectaculoase și discursul nonconformist, Ibrahimovic a marcat peste 500 de goluri în carieră și a rămas relevant la cel mai înalt nivel până la peste 40 de ani. Retras din activitate în 2023, suedezul este acum parte din conducerea tehnică a celor de la AC Milan, echipă la care a și jucat ultima dată și pe care speră să o aducă din nou la cel mai înalt nivel.

