Ibrahimovic, spectacol total la Dubai. S-a întâlnit cu Khabib și a urmat o „bătălie” între cei doi

ADVERTISEMENT

Pauza scurtă pe care sportivii o au în această perioadă de iarnă le dă prilejul tuturor să aibă parte de momente de relaxare, departe de încrâncenarea care există în competiții.

Moment amuzant cu Zlatan Ibrahimovic și Khabib Nurmagomedov

Într-un moment neobișnuit surprins în social media pe 24 decembrie 2025, Zlatan Ibrahimovic s-a implicat într-un duel neașteptat, de skandenberg, cu fostul campion mondial de MMA Khabib Nurmagomedov, în timp ce internaționalul francez Paul Pogba a asistat. Scena a avut loc într-un restaurant elegant din Dubai, unde cei trei sportivi se aflau la aceeași masă în timpul pe care îl petrec de sărbători alături de familiile lor.

ADVERTISEMENT

Într-un videoclip distribuit pe Instagram de către Khabib, se vede cum fostul luptător 37 de ani îl provoacă pe Ibrahimovic, în glumă, întrebându-l: „Ce simți?”. Zlatan a răspuns cu un ton ironic: „Simt spirit”, ceea ce a stârnit râsete din partea celor prezenți. Duelul prietenesc nu a avut un câștigător clar, iar atmosfera a rămas relaxată înainte ca participanții să continue să socializeze, notează .

Khabib Nurmagomedov and Zlatan Ibrahimović shared laughs over a friendly armwrestling match: Khabib: „What do you feel?” Zlatan: „I feel Spirit” (Via ) 😂🤝 — Pubity Sport (@pubitysport)

ADVERTISEMENT

Khabib Nurmagomedov s-a retras neînvins din UFC

Khabib Nurmagomedov este una dintre figurile emblematice ale artelor marțiale mixte, rămânând în istorie ca un campion neînvins. Originar din Daghestan, Rusia, Khabib a dominat categoria lightweight din UFC printr-un stil bazat pe lupte la sol, disciplină și control tactic.

ADVERTISEMENT

A cucerit titlul mondial în 2018 și s-a retras în 2020 cu un palmares perfect, 29 de victorii din tot atâtea meciuri, performanță rar întâlnită la acest nivel. După retragere, Nurmagomedov a rămas activ în sport ca antrenor și promotor, fiind considerat o autoritate morală și profesională în lumea MMA.

Ibrahimovic vrea să facă din AC Milan o echipă de top

este, la rândul său, una dintre cele mai carismatice și longevive personalități din fotbalul mondial. Atacantul suedez a evoluat la unele dintre cele mai mari cluburi ale Europei, precum Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, Paris Saint-Germain sau AC Milan, cucerind titluri naționale în patru campionate diferite.

ADVERTISEMENT

Cunoscut pentru forța fizică, execuțiile spectaculoase și discursul nonconformist, Ibrahimovic a marcat peste 500 de goluri și a rămas relevant la cel mai înalt nivel până la peste 40 de ani. Retras din activitate în 2023, suedezul este acum parte din conducerea tehnică a celor de la AC Milan, echipă la care a și jucat ultima dată și pe care speră să o aducă din nou la cel mai înalt nivel.