Ibrahimovici – Mitea, prima întâlnire din vestiarul lui Ajax! Dialog rasist în limba română: „Ce mai faci, băi ț…?”. Exclusiv

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Nicolae Mitea a ajuns la Ajax Amsterdam la doar 18 ani, într-un vestiar plin de fotbaliști pe care până atunci îi văzuse doar la televizor. Printre marile nume ale generației de la Amsterdam se afla și Zlatan Ibrahimovic, iar cei doi aveau să devină foarte apropiați. Mitea a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA, cum a decurs prima lor întâlnire și cum suedezul i-a vorbit în limba română încă din primele minute.

Nicolae Mitea, prima întâlnire cu Zlatan Ibrahimovic: „Mi-a zis în românește”

și nici nu stăpânea foarte bine limba engleză. În prima zi, s-a așezat într-un colț al vestiarului și i-a privit pe jucătorii pe care îi cunoscuse până atunci doar de la televizor.

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„Eu cu Zlatan eram foarte buni prieteni, dormeam cu el în cameră. E caterincă maximă. El e o fire care de dimineața, de când mergeam la masă și până la antrenament, excluzând antrenamentul, unde era cel mai serios, o ține doar în caterincă. Un băiat de nota 10, îți dădea o energie pozitivă, bună, te făcea să râzi“, a spus Nicolae Mitea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Fostul fotbalist român a explicat că personalitatea lui Ibrahimovic l-a făcut să se apropie rapid de el, în ciuda diferențelor de cultură și a faptului că abia ajunsese în Olanda: „Probabil m-a văzut și pe mine că eram o fire mai deschisă, mai prietenească, cum suntem noi, românii. Și i-a plăcut, pentru că olandezii erau mai reci, așa, dintr-o bucată. Cu toate că De Jong era tot așa, în gașcă cu noi și era ok“.

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Dialog rasist în limba română între Ibrahimovic și Mitea: „Ce mai faci, băi ț…?”

Momentul care avea să schimbe relația dintre cei doi a venit chiar în prima zi a lui Mitea în vestiarul lui Ajax. Românul nu știa exact cum să se apropie de noii săi colegi, iar , a fost cel care a făcut primul pas: „Cine putea să se dea vreodată la Ibrahimovic, că îi venea până aici, la umăr, maximum. Nu au existat bătăi, conflicte cu el. Când am ajuns acolo, în prima zi, m-am pus într-un colț în vestiar și m-am uitat la toți și îți dai seama că eram copil și îi văzusem doar la TV pe ei“.

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Apoi, Zlatan l-a abordat direct, iar Mitea a avut parte de o surpriză totală: „Atunci a venit la mine Ibra și mi-a zis – Ce faci, băi, ț… -. Mi-a zis în românesște, știa de la Chivu și Lobonț. Am rămas așa surprins și zic – Vorbești românește? – și mi-a aprobat și m-a chemat lângă el“.

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Bogdan Lobonț l-a împins pe Mitea spre Ibrahimovic: „E prieten bun”

În acea perioadă, Mitea a avut și un sprijin important în Bogdan Lobonț, unul dintre românii care îl cunoșteau deja pe Ibrahimovic și care l-a încurajat să se apropie de suedez: „Eu eram timid, îți dai seama, toți se schimbau, mâncau, veneau și trece Lobi pe lângă mine la un moment dat și îmi zice – Du-te acolo, lângă el, că e prieten bun, e băiat bun cu noi -. Nu știam nici prea bine engleza și m-a luat sub aripa lui“.

Mitea a explicat că apropierea dintre cei doi s-a produs treptat. Ibrahimovic l-a ajutat să se adapteze într-un vestiar nou, iar cei doi au ajuns să vorbească inclusiv în timpul antrenamentelor: „Ușor-ușor am început să vorbim mai multe, chiar și la antrenamente și am ajuns să vorbim și să fim apropiați. Nu l-am mai văzut de atunci mi-e un dor de el mare de tot“.

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Deși mai mulți oameni din jurul lui i-au sugerat să ia legătura cu Ibrahimovic, mai ales când era apăsat de probleme, Mitea spune că nu a avut curajul să facă acest pas: „Toți mi-au zis să-l caut, că poate mă ajută, dar mi-a fost rușine. Și nea Giovanni mi-a zis că a întrebat Zlatan de mine, acum câțiva ani – Ce face ț… al meu? -“, a mai povestit Nicolae Mitea.