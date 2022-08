Icnetul campioanei. Cum o ajută mental ţipetele pe S1mona Halep în faţa adversarilor. Dezvăluiri Fanatik

În ultimii ani, tot mai mulţi fani au acuzat ţipetele scoase de Simona Halep atunci când loveşte mingea, iar subiectul a revenit în actualitate odată cu . La o simplă căutare pe Twitter, mesajele se adună cu zecile: “Sper ca Halep să nu mai icnească atât”, “Fără ţipete şi icnete”, “Nu vreau să mai aud icnetele ei” sau “Are cele mai tari ţipete din circuit”, sunt doar câteva dintre opiniile postate de fanii tenisului pe reţelele de socializare. Însă puţini sunt cei care au căutat cu adevărat ce stă în spatele ţipetelor sau icnetelor scoase de o jucătoare de tenis, după ce loveşte mingea.

Ce se ascunde în spatele ţipetelor şi icnetelor jucătoarelor de tenis. Explicaţia psihologilor

Psihologii sportivi au încercat de-a lungul timpului să ofere un motiv pentru care jucătoarele sau jucătorii de tenis, indiferent ca vorbim de bărbaţi sau femei, icnesc pe teren, după fiecare lovitur: de la obiceiul inerent al sportivilor până la avantajul în faţa adversarului sau doar un simplu reflex.

ADVERTISEMENT

“Timing-ul momentului când ţipă îi ajută să-şi găsească ritmul loviturii. Poate fi doar o percepţie că dacă ţipă, atunci şi lovesc mai puternic. Îţi dă încredere şi senzaţia că eşti în control asupra propriului joc”, a explicat Louise Deeley, psiholog sportiv la Universitatea Roehampton, care este adepta teoriei unui obicei inerent al sportivului.

“Dacă priveşti reflexele picioarelor atunci când rogi pe cineva să-şi încleşteze maxilarul, vei vedea că reflexele picioarelor sunt mai intense, de încordare”, susţine Bruce Lynne, psiholog la University College din Londra, care tinde spre zona unui reflex.

ADVERTISEMENT

Conform unui studiu realizat de psihologii de la University of British Columbia, ţipetele şi icnetele scoase de sportivi oferă un avantaj în faţa adversarului. În cadrul studiului, 33 de studenţi au trebuit să indice direcţia de lovire a mingii, iar imaginile video care erau însoţite de ţipete şi icnete au oferit răspunsuri târzii şi cu un număr mai mare de erori. Astfel, timpul de răspuns şi acurateţea au avut de suferit din cauza zgomotelor apărute pe teren. Răspunsul studiului din 2010 a fost acela că ţipetele şi icnetele oferă un avantaj în faţa adversarului.

Ţipetele şi icnetele anunţă câştigătorul unui meci?

Cel mai interesant studiu a fost realizat de cercetătorii de la Universitatea Sussex, care susţin că nivelul ţipetelor din timpul unui meci poate arăta încă din start câştigătorul unui meci de tenis.

ADVERTISEMENT

Practic, o echipă de studiu condusă de Jordan Raine a urmărit 50 de meciuri de tenis, în care au evoluat doar jucători de top, iar nivelul decibelilor în cazul pierzătorilor era unul mult mai mare în comparaţie cu cel scos de câştigători. De asemenea, studiul prezintă faptul că ţipetele şi icnetele se intensifică spre finalul meciului, însă acest lucru nu este legat de scorul de pe tabelă.

De asemenea, în cadrul studiului, mai mulţi jucători au trebuit să identifice rezultatul final al unui meci doar în funcţie de ţipetele şi icnetele scoase în timpul partidei. Doar pe baza acestor sunete, cei mai mulţi au prezentat corect rezultatul meciului indicat.

ADVERTISEMENT

“Prin acel ţipat te descarci, nu e ceva de moft sau că vrea să ţipe. Pur şi simplu aşa s-a obişnuit. Eu nu ţip la fel ca ea, dar şi eu scot aerul cu sunet, vine din interior” – Jaqueline Cristian, despre Maria Şarapova

“Ce faci când adversarele se plâng din cauza zgomotului” versus “Cum faci faţă unei adversare care ţipă prea tare”

În cartea “Game, Set and Match: Secret Weapons of the World’s Top Tennis Players”, apărută în iulie 2017, Monica Seles, jucătoare acuzată că folosea ţipetele şi icnetele pentru a-şi crea un avantaj, şi Pam Shriver, jucătoare care a explicat ce simte o adversară când aude zgomotele adversarei, au fost faţă în faţă pe marginea acestui subiect.

ADVERTISEMENT

“Atât timp cât nu ţipi ca să deranjezi adversarul, e ok. Niciodată nu am ţipat dinadins. Am făcut-o încă de la vârsta de opt ani. Icneam când eram pe locul 83, icneam şi când eram numărul 1 mondial. Dădeam totul pe teren, ăsta a fost stilul meu de joc. La 12 sau la 14, icneam cu aceleaşi adversare pe care le-am întâlnit şi mai târziu, dar a devenit o problemă atunci când am devenit numărul 1 mondial” – Monica Seles (fost număr 1 WTA timp de 178 de săptămâni şi câştigătoare a nouă turnee de Mare Şlem)

“Regula numărul 1, de altfel şi o lecţie bună de viaţă, nu lăsa pe nimeni să te deranjeze. Nu lăsa ca acţiunile sau comportamentul cuiva să te afecteze. Trebuie să te concentrezi pe tine, nu pe adversar. Ştii dinaintea meciului dacă adversarul ţipă mai mult sau nu. Dacă o face ca să te deruteze, atunci roagă-l frumos să se oprească sau apelează la arbitru. Fă asta când ai câştigat un punct sau când opreşti jocul, nu atunci când ai pierdut un punct” – Pam Shriver (fost număr 3 WTA şi finalistă la US Open 1978)

“Chiar sunt foarte dezamăgită de ce a zis şi mi se pare că-şi dă prea multă importanţă. Nu am vrut să intru în capul ei. Eu aşa joc şi aşa mă comport, aşa fac în fiecare meci şi nu am auzit pe nimeni să spună ceva” – Monica Niculescu, după ce Caroline Wozniacki a acuzat-o că a distras-o cu zgomotele scoase pe teren, în turul 3 de la Qatar Open 2018

Simona Halep, “victima” propriului succes când vine vorba de icnete. În 2014 era “o jucătoare foarte tăcută”

Privind la explicaţia Monicăi Seles, care susţinea că problema icnetelor a apărut doar după ce a devenit numărul 1, Simona Halep poate fi considerată o victimă a ascensiunii în clasamentul WTA. În 2014, înainte de US Open, jurnaliştii de la Northwood’s Listener au făcut o analiză a celor zgomotoase jucătoare din circuit. “Halep este o jucătoare foarte tăcută”, era verdictul americanilor. Analiza venea în anul în care Simona Halep pătrundea pentru prima oară în Top 10 WTA.

După ce a devenit una dintre cele mai bune jucătoare din circuit, cu o prezenţă în Top 10 WTA pe durata a 373 de săptămâni, fanii tenisului au început să remarce ţipetele şi icnetele scoase de Simona Halep în timpul meciurilor. Pe forumuri, discuţiile despre zgomotele româncei au început să apară în 2017, în preajma momentului când a ajuns numărul 1.

De fapt, prima oară când Simona Halep a început să emită ţipete mai puternice s-a întâmplat la finala de la Indian Wells 2015, când a învins-o pe Jelena Jankovic. Cu doi ani înainte ca subiectul să fie discutat pe forumurile de specialitate. “Eu am ţipat? Eu? La acest meci? Nu-mi amintesc nimic! Nu ştiu, totul a venit din interior”, explica Simona Halep, după finala cu Jankovic.

Episodul Wimbledon 2017: Simona Halep arăta cu degetul către publicul britanic, iar BBC o ataca pe româncă

În 2017, , în sferturile de finală de la Wimbledon, la capătul unui meci epic, cu două tie-break-uri şi set decisiv. La mingea de meci a britanicii, în timpul schimbului, fanii au început să sărbătorească victoria când punctul nu era încă încheiat.

“Credeam că se va repeta punctul. Cred că e normal să se întâmple asta când cineva ţipă în acest fel”, avea să spună Simona Halep la finalul meciului. Jurnaliştii de la BBC au atacat-o imediat: “Strigătele Simonei o deranjează pe Johanna, pentru că se întind până când Konta loveşte mingea”.

Ilie Năstase explică pentru FANATIK de ce Simona Halep icneşte în timpul meciurilor: “Poate așa se eliberează ea”

Dublu câştigător de turnee de Mare Şlem şi primul care a fost numărul 1 în lume, Ilie Năstase a oferit pentru FANATIK câteva explicaţii despre zgomotele pe care jucătorii de tenis le scot pe teren, după ce execută loviturile.

“Eu nu am făcut-o niciodată. Pe timpul meu nu se făcea. Singura jucătoare care făcea asta era Monica Seles. La băieți nu prea s-a întâmplat treaba asta. Nu știu care e explicația… Poate să fie de nervi, nu îmi dau seama. Eu chiar nu pot să înțeleg. Nu e de la efort, pentru că unele situații nu mai țipă. Nu e tot timpul, la fiecare minge. Cred, așa văd.

Maria Şarapova e celebră pentru asta. Dar mai sunt și altele. O face și Halep câte puțin. Dar dacă așa îi e bine să facă, să țipe, trebuie să o lăsăm. Dacă regulamentul permite, nu? Nu cred că e o chestie de intimidare a adversarelor. Poate ei îi dă ceva când face asta. Poate așa se eliberează ea”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Gălăgioşii tenisului: câţi decibeli atingea Maria Şarapova şi cine a dat tonul ţipetelor

Jimmy Connors, fost număr 1 mondial şi câştigător a opt turnee de Mare Şlem, este considerat drept tăticul ţipetelor de pe teren. Spre finalul anilor ’70, jucătorul american a început să producă diferite zgomote în timpul meciurilor, la lovituri, iar un exemplu poate fi considerat meciul cu Bjorn Borg, finala de la US Open 1978, când Connors l-a dominat cu ajutorul sunetelor şi a câştigat trofeul în trei seturi, scor 6-4, 6-4, 6-2.

Maria Şarapova a fost campioana zgomotului produs pe teren. În 2011, ţipătul rusoaicei măsura 116,9 decibeli, ceea ce ar egala zgomotul produs de decolarea unui avion de dimensiuni mici. Acuzată că foloseşte acest truc pentru a-şi scoate adversarele din ritm, fosta marea campioană s-a apărat: “E dificil să mă abţin, pentru că aşa joc tenis de mică. Nici mie nu-mi place când îmi ascult ţipetele la televizor, dar asta e”.

Victoria Azarenka s-a apropiat de multe ori de performanţele Mariei Şarapova în privinţa zgomotelor. Sportiva din Belarus s-a oprit la 83 de decibeli, aproape cât zgomotul scos de o motocicletă Harley-Davidson. “Face parte din modul meu de a respira, e ceva natural, un lucru pe care-l fac de când eram mică”, s-a apărat, la un moment dat, Azarenka.

Rafael Nadal intră şi el pe lista zgomotoşilor, chiar dacă nu se apropie de cele două jucătoare. Ibericul scoate zgomote puternice de fiecare dată când loveşte mingea, iar mulţi specialişti susţin că icnetele vin din felul cum mânuieşte racheta.

Serena şi Venus Williams produceau zgomote puternice, iar un meci de dublu cu cele două putea să fie un spectacol de ţipete şi icnete. “Jucam în finală, iar eu şi Ventus eram zgomotoase, în timp ce perechea adversă era tăcută. La finalul unui punct chiar m-am gândit: ‘Wow, am fost cam gălăgioasă. Poate că le-am distras atenţia”, a fost replica Serenei când, la un moment dat, a fost întrebată de zgomotele pe care le scoate.

Nick Bollettieri, antrenorul de ţipete din tenis? “Sunt învăţaţi să fie mai zgomotoşi decât trebuie”

De-a lungul timpului, Nick Bollettieri a fost acuzat că îşi învaţă elevii să ţipe mai tare atunci când lovesc mingea. Monica Seles, Maria Şarapova, Andre Agassi, surorile Williams sau Michelle Larcher de Brito, care atingea 104 decibeli, au lucrat cu antrenorul american, iar de aici până la acuzaţii a fost doar un pas.

Ryan Harrison, fost număr 40 ATP, a fost unul dintre jucătorii care l-au arătat cu degetul pe Nick Bollettieri, susţinând că tipetele sunt folosite pentru distragerea adversarului. “Sunt copii la academia lui Bollettieri care sunt învăţaţi să facă astfel de lucruri pentru a-l distrage pe adversar. Sunt învăţaţi să fie mai zgomotoşi decât trebuie”, spunea americanul, în 2012.

De ce nu trebuie pusă la colţ Simona Halep pentru zgomotele de pe teren

Într-o carieră de 16 ani în tenisul profesionist, Simona Halep nu a fost niciodată acuzată de o adversară că foloseşte trucuri pentru a câştiga un meci. Fostul număr 1 mondial a ajuns la 639 de meciuri în circuitul WTA şi nicio jucătoare nu a pus vreodată accentul că vreuna dintre cele 448 de victorii ale româncei au venit cu ajutorul zgomotelor scoase de pe teren. Ba mai mult, Simona Halep putea să apeleze la acest discurs după finala de la Roland Garros 2014, când şuierătoarea Maria Şarapova a învins-o. Nu a făcut-o. A ales să accepte înfrângerea demn, în stilul unei mari campioane.

Să o critici pe Simona Halep, pentru ceva ce doar ţie îţi pare deranjant, este echivalentul unei lovituri sub centură sau, aşa cum zic englezii, “cheap shot” (n.r. o lovitură ieftină). Asta după trei semifinale consecutive, printre care se numără şi prestaţia stelară de la Wimbledon 2022. Dar mantia de mare campion vine şi cu un număr de hateri, un termen la modă în epoca în care cuvintele urâte şi ura apar mai des în mediul online, unde simpla apăsare a butonului delete şterge dintr-un foc orice urmă de “cheap shot”.

Tenisul a avut, are şi va avea parte de zgomotele scoase de jucătoare şi jucători atunci când lovesc. Aşa că vorbele lui Pam Shriver ar putea să fie o alinare pentru Simona Halep, atunci când hate-ul asupra ei iese la suprafaţă: “Nu lăsa ca acţiunile sau comportamentul cuiva să te afecteze”.