„Ideea lui Gigi la FCSB are sens”. Marea găselniță a patronului este analizată pe toate părțile: ce se întâmplă cu Tănase, Olaru și Cisotti

FCSB luptă pentru a prinde locurile de play-off, după un start foarte dificil de sezon. Campioana este abia pe locul 9, cu 20 de puncte, la cinci lungimi de Farul, care ocupă locul 6, ultimul de play-off.

Marius Şumudică, analiza noii strategii de la FCSB, anunţată de Gigi Becali!

Marius Şumudică a analizat strategia revoluţionară a lui Gigi Becali, care a anunţat că vrea să scoată închizătorii şi să joace la mijloc în trei cu Olaru, Cisotti şi Tănase. Cum ar putea funcţiona această găselniţă:

„La un moment dat când joci cu o echipă inferioară, cu Csikszereda, Metaloglobus… poţi să joci în sistemul ăsta, cu Olaru, Cisotti şi Tănase. Dar depinde de adversar. Eu cred că trebuie să ai un «număr 6» Ideea lui Gigi are sens.

Nu sunt adeptul să ai doi acolo şi i-am zis lui Gigi Becali de 100 de ori. N-aş putea să joc cu Lixandru şi Şut la FCSB. Poate doar în Europa, când vrei să joci în patru şi cu doi «şesari», să îţi alerge, cu Baba Alhassan, puternic…

Dar în momentul în care, în campionatul României, am nevoie de rezultate şi echipa să revină în play-off, trebuie să joace şi Olaru şi Tănase în acelaşi timp”, a dezvăluit Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a anunţat revoluţia la FCSB: „Cisotti va fi Modric!”

, scor 3-3, , iar Cisotti va juca în rolul lui Modric la FCSB, cu Tănase şi Olaru care să completeze trio-ul de la mijlocul terenului:

„O să fac altfel. Dacă tot e situația care e, mă risc. La revedere! De ce să mai joc cu Șut și Lixandru? Lixandru unde era când am luat primul gol? De ce să joc cu mijlocași defensivi?

O să joc cu doi mijlocași ofensivi, și cu Cisotti, și cu Olaru. Să joace Tănase decar, și joci tu la mijloc cu Cisotti. Nu mai joc cu închizători. Joacă ăștia trei: Tănase, Olaru și Cisotti, care dirijează jocul. O să fie Modric. Ce, Modric era mare închizător?

Am zis să intre Stoian și să jucăm cu trei fundași. Au spus că nu avem exercițiu. Trei fundași și Cisotti la mijloc. Îl bag la mijlocul terenului. Și de Tavi Popescu mi-a plăcut. Nu a pierdut nicio minge. O să joace și el”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.