Ideea lui Mircea Geoană de a revitaliza România. Unde ar investi banii dacă ar ajunge preşedintele ţării

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a vorbit, joi, la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, despre planurile sale pentru dezvoltarea durabilă a orașelor mici din toate zonele României.

Teoria cerecurilor concentrice

Fostul secretar general al a expus situația sub forma unei teorii a cercurilor concentrice în jurul orașelor importante ale țării. „Uitați-vă la orașele mari ale României și gândiți-vă la un fel de cercuri concentrice în jurul marilor orașe. În jurul Bucureștiului, în jurul Craiovei, în jurul Timișoarei, a Iașului, a Brașovului, a Clujului, Oradei, Aradului, astea mari”, a spus Geoană.

„Ruralul din jurul marelui urban o duce mai bine decât orașele mici”

Situații în care spune el, mediul rural care gravitează pe orbita economică a ruralului dezvoltat, a ajuns să aibă un nivel de trai mai ridicat decât cel existent în orașele mici din România, multe dezindustrializate, depopulate și defavorizate.

„Deci ruralul din jurul marelui urban o duce mult mai bine decât orașele mici din România. De ce? Pentru că ele gravitează în jurul magnetului economic al marelui oraș. Și lumea se descurcă, uitați-vă, și pe la Giurgiu și peste tot, se mișcă bine, da?”, a continuat Mircea Geoană.

„Viziunea mea pentru România este să mă duc la următorul nivel”

Candidatul independent la apropiatele și-a expus viziunea pentru ca și orașele mici să treacă la alt nivel. „Și atunci planul meu, viziunea mea pentru România este să mă duc la următorul nivel. Și este rândul al Târgoviștei, poate că este rândul, nu știu, Bârladului, poate este rândul unui oraș de talie mai mică. Că am fost la Lugoj acuma, e un oraș cu 35.000 de oameni, are potential, e ceva industrie”, a spus Geoană.

Investiții pentru plus valoare

În aceste zone, afirmă Mircea Geoană, trebuie să fie investiți bani pentru crearea de facilități pentru oameni, școli, spitale, infrastructură, atribute care vor adăuga plus valoare urbei respective și o va face atractivă, influențând la rândul ei alte zone rurale, ca locomotivă.

„Și acolo aș investi, ca stat, să am acolo ambulanță, să am acolo mașină de pompieri, să am acolo dispensar, să am tot ce trebuie, o școală bună, un liceu țapăn, și la rândul lui el va mai trage în jurul lui o altă rază, un alt diametru, un alt cerc în jurul lui, în care alte alte comune, în care alt rural, încep să se ridice în jurul unui urban care trage după el. Asta e o teorie dacă vreți a cercurilor concentrice pe care cred că le putem folosi”, în opinia lui Geoană.

„Din 12 cilindri, merg 4”

Mihai Tatulici a intervenit: „Să socotim că România e un scaun. Câte picioare credeți că are scaunul numit România azi, ca nivel de dezvoltare economică și de civilizație?”. „La nivel de dezvoltare economică eu mă uit mai degrabă la o mașină cu 12 cilindri în V, din care merg cred maxim patru cilindri din 12”, a răspuns Geoană.

Realizatorul a atras atenția asupra pericolului regionalizării, în condițiile în care Moldova este în urma altor regiuni ale României, Oltenia la fel. Mircea Geoană a admis că discrepanțele de dezvoltare regională reprezintă o problemă veche a României, pledând pentru infrastructuri de conectare a estului României, așa cum s-a făcut în Estul Poloniei.

„Pe bună dreptate oamenii ăștia critică Bucureștiul că în mod, unii spun deliberat, eu cred că prin neglijență și incompetență, au lăsat o parte a României, estul României, nedezvoltat”, a punctat Mircea Geoană.

