Idilă la nivel înalt! Tiger Woods se iubește cu Vanessa Trump, fosta noră a președintelui SUA. Foto

După săptămâni de zvonuri privind o posibilă relație între Tiger Woods (49 de ani) și frumoasa Vanessa Trump (47 de ani), uriașul jucător de golf a pus capăt speculațiilor și a postat pe rețelele de socializare fotografii în care cei doi apar împreună.

Tiger Wods, probleme de cuplu înainte de relația cu Vannesa Trump

Marele campion de golf este recunoscut pentru faptul că își ține viața privată departe de ochii curioșilor, după ce dezvăluirea infidelităților sale conjugale și a scandalurilor sexuale i-au afectat poziția publică în anii 2000 și i-au afectat cariera de jucător.

Toate aceste scandaluri au dus la despărțirea de Elin Nordegren, prima soție, și la internarea sa într-o clinică de dezintoxicare pentru dependență de… sex!

În ciuda faptului că preferă ca viața privată să nu fie expusă în public, lucru care s-a întâmplat în relațiile cu schioarea Lindsey Vonn și cu Erica Herman, fosta manageră de la restaurantul său, Tiger Woods a procedat altfel de această dată.

”Dragostea plutește în aer și viața este mai bună cu tine alături! Așteptăm cu nerăbdare călătoria noastră prin viață împreună. În acest moment am aprecia intimitatea pentru toți cei apropiați de inimile noastre”, a scris Tiger Woods într-o postare pe contul său de X în care a dezvăluit relația cu Vanessa Trump.

Un prieten al sportivului a explicat faptul că, deși inițial a vrut să păstreze secretă relația, acesta și-a dat seama de faptul că îi va fi extrem de greu să o facă și a preferat să pună capăt tuturor zvonurilor care circulau.

”Știau că va fi o poveste uriașă când va apărea, chiar dacă nu le place acest lucru. Evident că atunci când Tiger se întâlnește cu un Trump, știrea va fi mereu pe prima pagină. Sincer, sunt surprins că a fost secret atât de mult timp”, a povestit amicul jucătorului de golf.

Cupidon a lovit la… școală!

Presa de scandal din Statele Unite ale Americii a scris că Tiger și Vanessa au început să se vadă anul trecut prin noiembrie, în preajma Zilei Recunoștinței, dar nu au avut nicio apariție în public.

Dar cum au ajuns să formeze un cuplu unul dintre cei mai mari jucători de golf din istorie și un fost model cu unul dintre cele mai controversate nume de familie? La fel ca multe relații formate la o vârstă adultă, răspunsul este unul simplu: copiii lor merg la aceeași școală și așa au început să vorbească de una, de alta…

Este exact scenariul și pentru cel mai recent și faimos cuplu al Americii. Vanessa are 5 copii din căsătoria cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al actualului președinte american, în timp ce Tiger este tatăl a doi copii din căsnicia cu Elin Nordegren.

Soarta a făcut ca fiica cea mare a Vanessei, Kai Trump (17 ani), o stea în devenire a golfului feminin, să meargă la Benjamin School din Palm Beach County, Florida, acolo unde este colegă cu Charlie Woods, fiul cel mic al lui Tiger, și el pasionat de sportul care l-a făcut celebru pe tatăl său. Mai mult, Sam Alexis Woods, fiica cea mare a lui Tiger, a absolvit și ea același liceu.

Presa americană de can-can a început să miroasă o posibilă apropiere între fosta noră a lui Donald Trump și cel mai de succes jucător de golf, iar apariția Vanessei și a lui Kai la unele evenimente de golf legate de Tiger au alimentat și mai mult zvonurile.

Cei trei au fost văzuți plimbându-se împreună la turneul Genesis Invitational, iar Kai purta haine de la Sun Day Red, linia de îmbrăcăminte deținută de Tiger. De asemenea, fiica cea mare a Vanessei a postat pe Instagram mai multe videoclipuri în sprijinul unei ligi de golf indoor fondată de renumitul jucător. Cam multe… coincidențe, nu?

Model, actriță și patronă

Povestea de dragoste dintre cei doi este cu adevărat fermecătoare, dar haideți să vedem cine este, de unde vine și cu ce se ocupă noua parteneră a lui Tiger Woods. S-a născut la 18 decembrie 1977 sub numele de Vanessa Kay Pergolizzi, a crescut într-o casă din Upper East Side – Manhattan și a urmat cursurile școlii private Dwight.

Mama ei, Bonnie Kay Haydon, de origine daneză și suedeză, a condus ani buni agenția de modeling ”Kay Models”. Bunicul ei matern a fost renumitul muzician danez de jazz Kai Ewans.

Tatăl ei vitreg, Charles Haydon, al cărui nume l-a preluat mai târziu și Vanessa, a practicat avocatura și a reprezentat de-a lungul timpului numeroase celebrități, printre care și Marilyn Monroe.

În adolescență, Vanessa a lucrat ca fotomodel, a semnat cu renumita agenție Wilhelmina Models și a apărut pe coperta ”Harper’s Bazaar” din Australia. A avut numeroase apariții pe scenă și a fost una dintre cele mai apreciate modele la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000. A avut și o scurtă apariție în filmul ”Something’s Gotta Give”.

În toamna anului 2003, frumoasa blondă a deschis alături de sora sa Veronika clubul de noapte ”Sessa” în New York. În 2010 și-a lansat propria linie de genți ”La Poshett” și a apărut într-un episod din serialul ”Bret Michaels: Life as I Know It”. Un an mai târziu a mai prins o scurtă apariție în serialul ”The Aprentice”.

S-a iubit cu un… gangster!

Viața amoroasă a Vannesei a fost scormonită de presa americană după căsătoria cu fiul cel mare al lui Donald Trump și au ieșit la suprafață câteva relații spectaculoase. Deși nu a confirmat acest lucru, se pare că prima dragoste a frumoasei blonde a fost Valentin Rivera, un membru al bandei ”Latin Kings”.

Acesta a povestit că au început să se întâlnească pe când aveau 15 ani, dar el a ajuns pentru o perioadă la o închisoare de minori după un scandal în cartier. În timp ce se afla închis la Riker’s Island, gangsterul a susținut că iubita sa l-a vizitat de două ori și s-a arătat dezamăgită de faptul că el nu este liber pentru a petrece tot timpul împreună.

În cele din urmă, Rivera a fost eliberat și a susținut că au participat împreună la balul de absolvire. Mai mult, bărbatul a prezentat scrisorile pe care Vanessa i le-ar fi trimis în timp ce era în închisoare, inclusiv una în care ea îi scrie că ar vrea să-și întemeieze o familie împreună.

”Mi-e foarte dor de tine, mai ales că se apropie ziua mea de naștere. Mi-aș dori să fii aici să sărbătorești cu mine. Dar vei ieși pentru ziua mea de 18 ani. Abia aștept, pentru că în acel an se vor întâmpla multe.

Împlinesc 18 ani, va fi balul, vei fi din nou în brațele mele și vreau să rămân însărcinată și să am un copil cu tine după ianuarie. Vreau să rămân însărcinată astfel încât copilul să se nască după ce am absolvit”, stă scris în acea scrisoare.

Aventură cu DiCaprio

Valentin Rivera a susținut faptul că s-au despărțit după 5 ani de relație. Motivul l-a reprezentat faptul că Vanessa l-a înșelat cu Leonardo DiCaprio în 1998, în același an în care actorul atrăgea atenția publicului cu rolul său din filmul ”Titanic”.

Gangsterul a susținut că a aflat despre infidelitatea partenerei sale dintr-un articol apărut în ”New York Post”, care a scris că frumoasa blondă de 20 de ani a fost văzută în ipostaze tandre cu actorul la petrecerea de la festivul ”Moomba” din Australia, dată în cinstea filmului ”Two Girls and a Guy”. Aventura dintre cei doi a fost negată de Cindy Guagenti, publicistul lui DiCaprio.

Dragoste nebună cu un prinț arab

Pentru superba blondă a urmat o presupusă relație cu prințul Arabiei Saudite, Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud. Iar presa de scandal a scris chiar că au fost foarte aproape de căsnicie.

”S-au întâlnit între 1998 și 2001 și au trăit împreună. Intenționau să se căsătorească la acea vreme, erau inseparabili. El a abandonat-o pe 11 septembrie, chiar în ziua atacului terorist asupra Statelor Unite, iar câteva zile mai târziu s-a întors în Arabia Saudită”, a povestit un apropiat al Vanessei.

Prințul a părăsit SUA după ce tatăl său, ambasadorul saudit Bandar bin Sultan Al Saud, a fost suspectat că are legături indirecte cu persoane legate de atacatorii Al Qaeda.

13 ani fabuloși cu Donald Trump Jr.

La doi ani după despărțirea de prințul saudit, Vanessa la o prezentare de modă. Pețitor le-a fost chiar actualul președinte american, care s-a apropiat de superba femeie și i l-a prezentat pe fiul său.

”Donald Trump a venit la mine cu fiul său și mi-a zis: ‘Bună, sunt Donald Trump. Am vrut să ți-l prezint pe fiul meu Donald Trump Jr.’”, a povestit Vanessa cum a început drumul spre familia Trump.

Doi ani mai târziu, Trump Jr. i-a oferit un inel de logodnă în valoare de 100.000 de dolari, iar căsătoria a avut loc la proprietatea Mar-a-Lago a familiei Trump din Palm Beach, Florida.

În ciuda faptului că au 5 copii împreună, căsnicia lor nu a durat decât 13 ani. În martie 2018, Donald Trump Jr. a solicitat divorțul, care a fost soluționat la sfârșitul anului. În ciuda despărțirii, Vanessa a fost văzută mereu cu ochi buni de familia Trump, a rămas întotdeauna apropiată de aceasta și a participat la numeroase evenimente alături de fostul soț și fostul socru.

”Vom avea întotdeauna un respect extraordinar unul pentru celălalt și pentru familiile noastre. Avem cinci copii frumoși împreună și ei rămân prioritatea noastră principală. Vă cerem intimitate în această perioadă”, a fost declarația comună a Vanessei Trump și a lui Donald Trump Jr., la scurt timp după pronunțarea divorțului.

În calitate de fostă soție a fiului cel mare al președintelui, Vanessa a fost o prezență obișnuită la evenimentele oficiale care au implicat familia extinsă a lui Trump în timpul primului său mandat. Iar faptul că ea a rămas apropiată de familia Trump o arată și prezența la învestirea președintelui Americii în luna ianuarie.

Tiger și Donald, parteneri de golf

Tiger Woods este și el un apropiat al președintelui Donald Trump, cei doi , ultima dată chiar în luna februarie a acestui an. Sportivul a participat și la o întâlnire la Casa Albă în care președintele i-a primit pe reprezentanții Asociației Jucătorilor Profesioniști de Golf și în care au discutat despre viitorul turneelor în acest sport.

La acel eveniment, Woods a purtat medalia prezidențială a libertății, care i-a fost acordată de Trump în 2019, în timpul primului său mandat de președinte.