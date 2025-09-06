“Idiotul zilei, trădătorul Rapidului, s-a făcut de râsul curcilor!” Derapaj grosolan la adresa portarului echipei naționale, după gafa contra Canadei

Horațiu Moldovan a fost oaia neagră a meciului Romaânia – Canada 0-3. Nu doar pentru că a încasat trei goluri, ci și pentru că a gafat rușinos la a doua reușită a canadienilor, care în minutul 22 conduceau cu 2-0.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu l-a făcut idiot pe Horațiu Moldovan

Cel care l-a pus la zid pe portarul lui Oviedo, unde este rezervă, a fost Marian Iancu.

Fostul patron al Politehnicii Timișoara, fan declarant al Rapidului, l-a distrus pe Moldovan, dar și-a vărsat offul și asupra celorlalți jucători de la națională. Nu a scăpat de criticile lui nici Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

“Când eu transferam la Politehnica Timișoara un fantastic jucător canadian, pe numele lui Tosaint Rickets, mulți nici nu știau unde este Canada pe glob. Azi, umflații ăștia de la echipa națională, află ca fotbalul se joacă cu adevărat și în alte părți decât Europa, pe la periferie și pe la arabi.

N-a fost impresionat de Dobre

Jucăm în ritmul celor 80 de ani ai seniorului Lucescu și reușim să fim conduși la pauză, după o repriză în care ne-a fost predat fotbal și angajament fizic la cel mai înalt nivel. Pentru canadieni, meci important, pentru noi, nu contează.

ADVERTISEMENT

Idiotul zilei, trădătorul rapidului, portarul Moldovan, s-a făcut de râsul curcilor, pentru ca Domnul nostru nu doarme. Salut prezența ca titular a lui Dobre și rețin din prestația lui, nimic. Greu la deal! Restul, plictisiți, deranjați de meciul în curs. Cam asta la pauză, pute a maro, dar să vedem ce aduce nou Lucescu în repriza secundă. Un Balaci, un Hagi, un Lăcătuș sau ….. scuze, am adormit și visam frumos !!”, a scris Iancu pe facebook.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu s-a poziționat în ultima perioadă ca un critic de facebook. El a sancționat adesea ceea ce se întâmplă la Rapid, dar și în fotbalul românesc. Fostul patron al Politehnicii Timișoara și-a manifestat dorința de a pune umărul la renașterea acestei echipe.

Ricketts a jucat la Timișoara între 2010 și 2012

Tosaint Ricketts, fotbalistul la care face referire Iancu, a jucat la Poli Timișoara între 2010 și 2012. El a prins 24 de meciuri și a marcat 6 goluri. Acesta a avut 61 de selecții și 17 goluri pentru echipa care a surclasat România.

ADVERTISEMENT

. Partida este programată la ora 21.45 și se dispute în preliminariile CM 2026, acolo unde România a ratat startul, după ce a pierdut acasă cu Bosnia.