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Războiul declanșat de Rusia asupra Ucrainei a scos la suprafață mai multe scandaluri interne în sportul ucrainean. Motivul e simplu: foarte mulți sportivi din țara vecină erau implicați la echipe din statul inamic. Astfel, din veritabili idoli, mai mulți atleți, fotbaliști sau înotători au devenit, peste noapte, trădători. Cine e idolul din fotbalul ucrainean care a fost pur și simplu șters din istoria Ucrainei după ce a ales să antreneze echipa de suflet a dictatorului Vladimir Putin.

Fotbalistul din Ucraina care a ales să antreneze echipa de suflet a lui Vladimir Putin

În prezent, pentru cei mai mulți dintre ucraineni, Anatoliy Tymoshchuk este considerat un ”trădător”. Nu cu mulți ani în urmă, mai exact înainte de 2022, acesta era unul dintre cei mai respectați fotbaliști din istoria țării. Ceea ce a decis acesta imediat după ce Putin a declanșat invazia asupra Ucrainei i-a revoltat pe conaționalii fotbalistului.

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Încă din martie 2017, Tymoshchuk (47 de ani) activează ca antrenor secund la Zenit. E vorba de echipa de suflet a lui Vladimir Putin. Fostul internațional ucrainean, care a activat în trecut și la Bayern Munchen, a șocat când a ales să rămână la Sankt Petersburg și . Din acest motiv, el a fost pus la zid în țara sa natală.

Între Tymoshchuk și autoritățile ucrainene s-a declanșat un război veritabil. La un an după începerea invaziei ruse, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a impus sancțiuni economice asupra averii lui Tymoshchuk. În 2023, fostul fotbalist, considerat ”marele trădător al Ucrainei”, a fost ”șters” din istoria fotbalului din această țară. Mai mult, acestuia i-au fost retrase toate distincțiile primite de-a lungul timpului. În plus, i s-a anulat licența de antrenor.

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Tymoshchuk a învins Ucraina la TAS

Fostul jucător din naționala Ucrainei și de la Șahtior Donețk nu a stat cu mâinile în sân după cele decise de autoritățile de la Kiev. Tymoshchuk a atacat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) sancțiunile. . Asta înseamnă că fostul fotbalist a primit înapoi toate titlurile, inclusiv licența. După acest verdict, renegatul ucrainean a declarat:

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”Înțeleg că, dat fiind contextul actual, atitudinea față de mine din partea actualei puteri a țării mele nu se va schimba. Dar un om nu poate fi privat de ceea ce a câștigat prin munca și dorința sa de victorie pe terenul de fotbal. Titlul de Maestru Emerit al Sportului al Ucrainei mi-a fost acordat tocmai pentru victoria lui Zenit în Cupa UEFA.

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Atât la Șahtior, cât și la Zenit, dar și la națională, m-am dedicat complet fotbalului. Nimeni nu avea dreptul să mă priveze de ceea ce am câștigat de-a lungul unei cariere lungi. Mai ales de licența de antrenor, care îmi permite să lucrez în fotbal. Mă bucur că TAS (Curtea de Arbitraj pentru Sport) a ținut cont de adevăr, iar dreptatea a triumfat. Pentru mine aceasta a fost o chestiune de onoare și demnitate”, a spus fostul jucător, conform .

Acuzații grave aduse lui Anatoliy Tymoshchuk: Ar fi strâns fonduri pentru armata lui Putin

În 2025, presa din Ucraina scria că fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a Ucrainei este suspect după ce ar fi contribuit la strângerea de fonduri pentru unitățile militare rusești. Acest lucru a fost relatat de serviciul de presă al parchetului din Kiev și citat de . În septembrie 2024, clubul său, Zenit, a participat la un meci ai cărui participanți au contribuit la strângerea de fonduri pentru sprijinirea unităților militare rusești.

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După acel meci, tricouri cu autografe ale participanților la meci au fost vândute la licitație. Banii din vânzarea produselor au fost direcționați pentru a ajuta batalionul 106 de recunoaștere al Forțelor Armate Ruse, cunoscut sub numele de detașamentul de recunoaștere 106 ”Moscova”, și ulterior redenumit ”Svetloiar”. Tymoshchuk a fost acuzat de complicitate la ajutor dat unui stat agresor. Conform Codului Penal din Ucraina, pedeapsa maximă pentru această faptă este de 12 ani de închisoare.