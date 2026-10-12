Sport

Idolul lui Bogdan Lobonț e unul dintre cei mai mari actori români! A fost la un spectacol să-l vadă

Alexa Serdan
12.10.2026 | 10:40
Idolul lui Bogdan Lobont e unul dintre cei mai mari actori romani A fost la un spectacol sal vada
Idolul lui Bogdan Lobonț în teatru. Sursa foto: Instagram.com
Fostul portar român a vorbit deschis despre una dintre pasiunile sale. Bogdan Lobonț a spus pe cine admiră în teatru.
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A avut o carieră frumoasă în fotbalul românesc și internațional, iar acum Bogdan Lobonț și-a dezvăluit idolul de pe scena teatrului, actorul Horațiu Mălăele. Fostul jucător s-a numărat printre spectatorii care au luat parte la comedia „Dineu cu proști”, care se joacă pe scena Teatrului Național București.

Idolul lui Bogdan Lobonț de pe scena teatrului românesc

Bogdan Lobonț (48 ani) s-a retras din activitate de multă vreme, dar a rămas conectat la fotbalul românesc. Fostul portar al lui AS Roma l-a comparat pe unul dintre jucătorii de la echipa națională cu Florin Răducioiu. Consideră că Louis Munteanu (24 ani) are calități extraordinar de bune, dovadă că a ajuns la o echipă din Statele Unite ale Americii.

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De asemenea, renumitul sportiv s-a arătat impresionat de „noua” Dinamo. Mai mult, a dezvăluit că fotbalulul nu este singura sa pasiune. Fostul internațional român și-a arătat dragostea pentru scena teatrului românesc și a recunoscut că are un actor pe care-l adoră. E unul dintre cei mai cunoscuți din țara noastră.

Acesta este Horațiu Mălăele (74 ani), renumit pentru umorul său și pentru piesele în care joacă. Artistul originar din orașul Târgu-Jiu, județul Gorj, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1975, clasa profesor Octavian Cotescu. În prezent, actorul joacă în numeroase spectacole atât în România, cât și în afara granițelor țării.

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„Pe teren am avut eroi. Pe scenă am un idol. Horațiu Mălăele”, a scris Bogdan Lobonț, pe Instagram. Mesajul apare scris pe o imagine în care stă pe scările de la Sala Ion Caramitru din cadrul Teatrului Național București. Apoi, fostul fotbalist a dezvăluit că a luat parte la piesa de teatru de comedie intitulată „Dineu cu proști”. Aceasta a fost scrisă în anul 1993 de către Francis Veber. Piesa are o durată de 2 ore și se joacă fără nicio pauză. În plus, fostul sportiv a comentat titlul care este unul ieșit din comun.

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Bogdan Lobonț: ”Am învățat că adevărata măreție nu are nevoie de explicații”

„Un titlu care te provoacă. Un artist care te cucerește. Un spectacol care îți rămâne în suflet. Am învățat că adevărata măreție nu are nevoie de explicații. O recunoști. O simți. O respecți. Pe stadion am cunoscut emoția aplauzelor. La teatru am descoperit, încă o dată, bucuria de a le oferi. În fața talentului autentic, indiferent cât ai realizat în viață, rămâi mereu elev. Respect, Maestre”, a completat Bogdan Lobonț, pe rețelele de socializare. Următoarea reprezentanție a piesei de teatru este pe 14 octombrie.

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Programul pus la dispoziție de Teatrul Național București mai arată că aceasta nu este singura dată când românii pot vedea spectacolul. Datele pe care aceștia le pot lua în calcul sunt 27 și 31 octombrie, precum și 12 și 20 noiembrie. În ultima lună din an „Dineu cu proști” se joacă în zilele de 3 și 8 decembrie. Toate reprezentațiile încep de la ora 19:00.

Biletele sunt puse deja în vânzare și pot fi achiziționate de doritori. Costurile diferă, în funcție de locurile solicitate de români, și pleacă de la 60 de lei. Cel mai scump bilet ajunge la 120 de lei. Cu siguranță, Bogdan Lobonț s-a amuzat teribil la această comedie și a uitat de grijile pe care le are. Și unde mai pui că piesa are o distribuție excelentă. Printre actori se mai numără Medeea Marinescu și Aylin Cadîr.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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