Idolul Simonei Halep, dezvăluiri dureroase despre scandalul de dopaj în care românca a fost implicată: ”Este foarte trist”

Justin Henin, care se declarată totodată și idolul Simonei Halep, a vorbit despre scandalul de dopaj în care sportiva noastră a fost implicată în urmă cu ceva timp.
Valentina Vladoi
18.01.2026 | 16:45
Justin Henin, idolul Simonei Halep, reacție despre dopaj Foto: Sport Pictures
Justin Henin, fostul lider mondial în clasamentul WTA și totodată multiplă deținătoare de titluri de Grand Slam, a vorbit despre Simona Halep, dar și despre problemele pe care sportiva le-a întâmpinat.

Justine Henin, despre scandalul de dopaj în care a fost implicată Halep

Cariera Simonei Halep mergea ca pe roate înainte de scandalul de dopaj. Nimeni nu avea însă să știe ce se va întâmpla. Suspendarea din tenis i-a răpit practic sportivei șansa de a mai face alte performanțe.

Iar deși ulterior a revenit pe teren, nu a durat mult, iar sportiva a decis să se retragă. Chiar ea a dezvăluit că nu s-a mai regăsit deloc în momentul în care a jucat ultimul său meci și atunci a luat și decizia.

Justine Henin, la rândul ei lider WTA la un moment dat, a vorbit despre drama trăită de româncă. Aceasta consideră că sportiva a fost suspendată pe nedrept aproape doi ani de zile și o compătimește pentru acest lucru.

Justine Henin a cunoscut-o pe Simona Halep

Justine Henin a mai dezvăluit că a avut șansa să o cunoască pe Simona Halep și că a fost idolul ei. Sportiva noastră avea o mulțime de calități, a luptat până în ultimul moment să își facă dreptate, însă nu a fost suficient.

Totodată, fostul lider WTA a catalogat întreg scandalul de dopaj, dar și suspendarea sportivei ca fiind ”foarte triste”. Iar asta cu atât mai mult în contextul în care românca nu a fost vinovată.

„Am avut ocazia să o cunosc pe Simona și este mereu emoționant să afli că ai fost idolul cuiva. Cred că și din punct de vedere fizic – poate nefiind la fel de înaltă sau de puternică precum alte jucătoare – ea a trebuit să joace bazându-se pe calitățile ei, ceea ce consumă multă energie.

Am văzut și cât de mare a fost lupta emoțională pentru ea. Desigur, ce s-a întâmplat în ultimii ani este foarte trist și nu ne vom concentra pe asta”, a declaarat Justine Henin pentru iAMSport.

Fosta jucătoare belgiană, uimită de rezultatele sportivei

Justine Henin a catalogat-o pe Simona Halep ca fiind ”o mare luptătoare pe teren”. Totodată, fosta jucătoare de tenis spune că spre deosebire de alte tinere, românca reușea să transmită emoții în momentul în care juca.

În opinia ei, Halep ar fi meritat să câștige mai multe meciuri în cariera sa. Din păcate însă, scandalul de dopaj urmat de suspendare și ulterior retragerea ei din tenis, au reprezentat niște piedici uriașe.

„Dar pentru mine, Simona a oferit foarte multe emoții atunci când juca, pentru că trebuia să lupte cu anumite slăbiciuni, așa cum avem cu toții. A fost o adevărată luptătoare pe teren și mi-a plăcut foarte mult acest lucru la ea.

Toate acestea au consumat multă energie. Pe suprafețele rapide nu i-a fost ușor, avea nevoie de mai mult timp. Pe zgură era mult mai confortabilă să-și organizeze jocul – mi-a plăcut enorm să o văd jucând pe zgură.

Pe suprafețe rapide era o altă poveste, deși a demonstrat că poate fi foarte bună și acolo. De ce nu a câștigat mai multe? Probabil că ea are un răspuns mai bun decât mine, pentru că știe exact prin ce a trecut. Dar ceea ce a realizat este deja foarte impresionant și extraordinar”, a conchis fosta jucătoare de tenis pentru sursa citată.

