Ieri adversari, azi împreună! Unde au fost văzuți Dan Nistor și un fotbalist al Petrolului în miezul zilei. Foto

Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești s-au întâlnit sâmbătă în Superliga României. La doar o zi după meci, veteranul din echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, Dan Nistor, a mers la restaurant cu un jucător din echipa prahoveană.

Dan Nistor a ieșit la pizza cu un adversar

Este vorba de nimeni altul decât Paul Papp. Fundașul central a fost eliminat în minutul 90 al meciului de pe Cluj Arena și, acum, a profitat de timpul liber pentru a merge împreună cu Dan Nistor în orașul său natal, Dej, pentru a petrece puțin timp împreună.

Cei doi au uitat de rivalitatea de pe teren și au mâncat o pizza la un restaurant din Dej. Dan Nistor a postat două fotografii de la fața locului și l-a etichetat pe de pe vremea în care cei doi jucau în tricoul Universității Craiova.

Dan Nistor și Paul Papp au jucat o perioadă bună la aceeași echipă. Cei doi jucători au împărțit vestiarul în Bănie și au păstrat o relație foarte bună și în afara terenului.

Paul Papp: „Mergem înainte, vin și perioade proaste”.

Paul Papp a fost eliminat în finalul meciului de pe Cluj Arena. Mai mulți experți au dat de înțeles că fundașul central ar fi luat intenționat cartonașul roșu pentru a rata meciul din Cupa României, și nu pe cel din Superliga, din etapa viitoare. La finalul jocului, acesta a vorbit despre situația de la echipă.

„Am jucat cu o echipă care a demonstrat că e puternică, e pretendentă la play-off… ce să mai zic, greșelile au făcut diferența, păcat că am pierdut, dar mergem înainte, vin și perioade proaste.

Am mai pierdut un meci 4-1, cu Dinamo, am știut să trecem peste această înfrângere, o să știm și acum. Cred că antrenorii și-au făcut treaba, am intrat mai moi în teren, se întâmplă să ai și zile proaste.

U Cluj a făcut un joc bun și, atunci, într-un meci echilibrat ca acesta, greșelile fac diferența. (n.r. Cât de mult vă afectează problemele financiare?) Nu ne afectează deloc, nu există probleme financiare”, a declarat Paul Papp la finalul partidei.

Pentru Petrolul Ploiești urmează un duel cu Dinamo în Cupă, iar mai apoi ultimul meci din acest an, cu Unirea Slobozia. Universitatea Cluj nu va juca în Cupă, dar va avea parte de un test complicat, cu Sepsi, în Superliga.