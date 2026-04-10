Ieri și-au dat cămașa de pe ei, azi îl vor în cămașă de forță. Cine sunt oamenii care s-au dezis de Donald Trump în doar câteva luni. Cutremur în mișcarea MAGA

Un val tot mai vizibil de critici la adresa capacităților mintale ale președintelui american Donald Trump a început să prindă contur în presa internațională, iar elementul surprinzător nu mai e doar conținutul acuzațiilor, ci de unde vin ele. Nu vorbim doar despre adversari politici, ci chiar despre foști susținători ai mișcării MAGA, apropiați din trecut ai liderului de la Casa Albă sau chiar experți medicali care cer o evaluare oficială.

Donald Trump, părăsit de cei mai înfocați fani. Președintele, lăsat din brațe de greii mișcării MAGA

Într-un context politic deja tensionat, aceste declarații ridică semne de întrebare serioase despre starea actuală a președintelui și despre capacitatea sa de a conduce Statele Unite într-un moment geopolitic complicat.

Seria acestor declarații a debutat în forță pe 20 ianuarie 2026, când două voci importante au lansat critici aproape simultan. Potrivit unei intervenții la MSNBC, citată de Daily Beast, fostul consilier juridic al Casei Albe, Ty Cobb, care a lucrat direct cu Trump în perioada 2017-2018, a afirmat că observă „un declin semnificativ” în comportamentul acestuia. Mai mult, Cobb a mers până la a spune că „demența și declinul cognitiv sunt palpabile”.

Medicul lui Dick Cheney a cerut Congresului să cerceteze aptitudinea mentală a președintelui

Totodată, The Independent a relatat poziția medicului Jonathan Reiner, cardiolog cunoscut pentru colaborarea cu fostul vicepreședinte Dick Cheney. Acesta a cerut explicit Congresului american să inițieze o investigație privind aptitudinea mentală a președintelui, invocând îngrijorări generate de . Cele două intervenții, venind din zone diferite, una politică și alta medicală, deschid o adevărată cutie a Pandorei.

Poate cele mai relevante și greu de ignorat sunt reacțiile venite din interiorul nucleului dur al susținătorilor lui Trump. Pe 19 februarie, podcasterul Shawn Ryan, fost ofițer de marină și o voce influentă în lumea MAGA, a publicat un mesaj pe rețeaua X în care a sugerat că Trump ar putea suferi de probleme cognitive: „Știți, noi cu toții credeam că ultimul președinte avea demență, dar…”. Ryan a făcut, astfel, o comparație deloc comodă între Joe Biden și Trump, pe cel din urmă susținându-l până la un punct.

Războiul cu Iranul, bomboana de pe colivă din tabăra MAGA: „Și-au găsit în sfârșit un tip destul de prost să facă asta”

În luna martie, comediantul Martin Schulz, care l-a susținut pe Trump în campania din 2024, a făcut o mărturisire dură în emisiunea sa, „Flagrant”. Schulz a afirmat că susținătorii unui război cu Iranul „și-au găsit în sfârșit un tip destul de prost încât să facă asta”. Luna aprilie a adus declarații și mai radicale. Chiar în prima zi a acestei luni, conspiraționistul Alex Jones, un fan înfocat al lui Trump cândva, a afirmat că președintele este într-o cădere liberă și că „creierul său nu mai face față prea bine”.

La câteva zile, pe 5 aprilie, a evidențiat o postare pe X a fostei membre în Marjorie Taylor Greene, considerată mult timp una dintre cele mai loiale susținătoare ale lui Trump. Femeia a spus despre președinte, într-o manieră cât se poate de abruptă, că „a înnebunit”. Un alt susținător al grupării MAGA l-a criticat, în ultima perioadă, din ce în ce mai dur pe președinte și pe oamenii de care se înconjoară. Cel mai cunoscut dintre toți cei care s-au dezis de el este Tucker Carlson, fost jurnalist la Fox News, care în prezent își face meseria în mediul online.

Majoritatea criticilor vorbesc despre un declin cognitiv

Analizând aceste declarații, se conturează trei tipuri principale de critici. Aproximativ 67% dintre ele vizează un posibil declin cognitiv, inclusiv sugestii de demență sau deteriorare mentală progresivă. Acestea sunt cele mai grave, deoarece pun sub semnul întrebării capacitatea de bază a președintelui de a procesa informații și de a lua decizii.

Un procent de aproximativ 17% dintre critici se concentrează pe instabilitatea mintală, folosind termeni precum „a înnebunit” sau descriind comportamente considerate iraționale. Aceste afirmații vin în special din zona foștilor susținători politici. Restul de 17% vizează capacitatea intelectuală și judecata, sugerând că Trump ar putea lua decizii periculoase din cauza unei înțelegeri limitate a contextului, în special în chestiuni de politică externă sau militară.

Trebuie precizat că afirmațiile despre care presa internațională a relatat pe larg în ultimele luni nu reprezintă un diagnostic medical oficial, ci sunt doar niște percepții ale unor persoane care au fost în anturajul președintelui la un moment dat. Singura voce care a cerut explicit o evaluare formală este cea a doctorului Jonathan Reiner.