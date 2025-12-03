Ieri teorie a conspirației, azi anchetă în Washington Post. Cum a ”cumpărat” George Soros procurori pentru a influența justiția

ADVERTISEMENT

Washington Post a publicat o anchetă interesantă despre controversatul om de afaceri George Soros, cel care răsună aproape în fiecare campanie electorală de la noi, acuzat că face anumite jocuri pe plaiurile mioritice.

George Soros și-a băgat coada în justiție. Washington Post, reportaj exploziv despre magnatul american

În țara noastră, termenul de ”soroșist” este atribuit unui anumit segment de pe scena politică, iar teoriile conspiraționiste în ceea ce privește influența magnatului în diverse domenii, de la energie, cultură, educație până la justiție s-au înmulțit. Cât de multă putere are, de fapt, Soros și ce urmărește este o întrebare pe care mulți și-au pus-o. Acum, prestigiosul ziar din Statele Unite tratează subiectul și nu într-o manieră fantezistă.

Cu aproximativ trei săptămâni înainte de alegerile primare democrate din 2022, locuitorii din Cumberland County, statul Maine, au început să găsească în cutiile poștale o serie de reclame negative la adresa procurorului districtual, Jonathan Sahrbeck. Atât el cât și contracandidata sa, Jacqueline Sartoris au fost luați prin surprindere. Ca multe atacuri politice din campaniile moderne, spoturile proveneau de la un comitet finanțat de miliardarul Soros.

Miliardarul a tras sfori în procuratură timp de 10 ani

Fostul manager de fonduri speculative și filantrop liberal investește de aproape un deceniu în alegerea unor procurori favorabili reformei sistemului penal. Pe măsură ce avalanșa de reclame îl lovea pe Sahrbeck, Sartoris simțea că propria campanie îi scăpa de sub control. Tatăl ei, republican convins și adversar al agendei progresiste promovată de Soros, i-a cerut public să se delimiteze. Atunci, susținătorii și jurnaliștii o bombardau cu întrebări la care nu avea răspuns. A decis să difuzeze o înregistrare la radio în care se delimita de campania finanțată de Soros.

Comitetul politic susținut de George Soros a cheltuit 384.000 de dolari în acea cursă între procurori, de cinci ori mai mult decât au strâns împreună ambii candidați. Legea din Maine interzicea orice coordonare între PAC (Political Action Committee) și campania lui Sartoris. Sahrbeck este convins că această ofensivă i-a costat funcția. Chiar și Sartoris se întreabă dacă victoria i-a aparținut cu adevărat sau a fost manipulată de miliardar. „Treci de la impresia că tu ești la volan, la senzația că mașina are o jucărie în loc de volan”, mărturisește ea. „Mereu mă voi întreba dacă am câștigat prin propriile mele forțe”, adaugă femeia.

„Când miliardarii decid cine câștigă și cine pierde, iar restul suntem doar spectatori, nu mai vorbim despre democrație”

Cursa pentru procurorul din Cumberland County este doar una dintre zecile în care Soros și rețeaua sa politică au intervenit în ultimii ani, în ediția tipărită din 3 decembrie 2025. Tacticile lui Soros au demonstrat cât de mult poate schimba direcția politicilor publice un singur miliardar, mai ales în alegerile locale unde votanții cunosc mai puțin candidații, iar bugetele sunt reduse. În ultimul deceniu, Justice & Public Safety PAC, organizația susținută de Soros, a avut o rată de succes de 77% în cel puțin 62 de alegeri pentru procurori, investind sume modeste comparativ cu campaniile federale. Procurorii districtuali aleși astfel au puteri decisive: ei hotărăsc cine intră în sistemul penal și pentru cât timp.

Criticii conservatori afirmă că strategia lui Soros a remodelat fundamental justiția americană. Deși Soros a finanțat doar o parte din cele aproximativ 2.400 de alegeri pentru procurorii din , impactul a fost major. În multe dintre aceste locuri, au fost aleși pentru prima dată procurori afro-americani sau femei, cu o agendă orientată spre reformă. Criticii susțin că alegerile locale au devenit „bătălii între miliardari”, iar încrederea publicului în sistem scade. Unii candidați se retrag, pur și simplu, incapabili să concureze cu bugete uriașe. „Când miliardarii decid cine câștigă și cine pierde, iar restul suntem doar spectatori, nu mai vorbim despre democrație”, avertizează Jeff Clements, CEO la „American Promise”.

Soros, ținta predilectă a conservatorilor

Soros a intrat în jocul procurorilor în 2014, în perioada mișcării „Black Lives Matter” și în contextul dezbaterilor naționale pentru brutalitatea poliției. Inspirat de reformele din San Francisco și Brooklyn, sfătuit de experți precum Christopher Stone sau avocata Whitney Tymas, a început să investească în candidați care promiteau o schimbare de paradigmă. Rezultatele au venit repede: au fost aleși primii procurori afro-americani în zone conservatoare precum Louisiana și Mississippi, victorii istorice în Pennsylvania, Texas sau Iowa și ascensiunea unor figuri precum Larry Krasner (Philadelphia) sau Aramis Ayala (Florida).

Pe măsură ce agenda progresistă a câștigat teren, opoziția conservatoare s-a amplificat. Soros a devenit o țintă preferată pentru politicienii republicani, de la Donald Trump la Ron DeSantis. Unii au suspendat câțiva procurori aleși, alții au blocat numiri în funcții federale din cauza asocierii cu organizațiile lui George Soros.

Elon Musk a devoalat o parte a oamenilor lui Soros din justiție

Retorica anti-Soros, contaminată cu teorii ale conspirației și accente antisemite, al devenit un element recurent, așadar, în politica americană. În cazul din Cumberland County, rivalitatea a început odată cu trecerea lui Sahrbeck de la statutul de candidat independent la cel de democrat, o decizie care a stârnit suspiciuni din partea lui Sartoris. Când au apărut atacurile finanțate de Soros, campania plictisitoare s-a transformat într-un duel pe viață și pe moarte. La finalul anului 2023, a publicat pe rețeaua X o listă cu șase procurori susținuți de Soros și aflați în pragul realegerii, incluzând-o pe Jacqueline Sartoris. Postarea a devenit virală și i-a provocat familiei acesteia temeri legate de siguranță. Sartoris ajunsese să-și coasă singură draperii pentru a-și proteja identitatea.