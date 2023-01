Iernile geroase, principala armă a Rusiei în marile războaie. Ar putea pierde Putin în Ucraina asemenea lui Napoleon sau Hitler?

Există o vorbă în popor care spune că „cel mai bun general al Rusiei este generalul iarnă”, însă în Ucraina iarna s-ar putea dovedi un inamic al armatei ruse.

Sir Antony Beevor, istoric militar britanic, autorul unei cărți despre istoria Rusiei, trece în revistă într-un amplu material publicat recent în marile victorii obținute de Rusia de-a lungul istoriei sale cu ajutorul iernilor geroase ce caracterizează această țară.

Astfel, una dintre cele mai importante victorii militare ale Rusiei a venit odată cu cea mai geroasă iarnă din Europa din ultimii 500 de ani. La începutul secolului al XVIII-lea, țarul Petru cel Mare s-a luptat să respingă forțele formidabile ale lui Carol al XII-lea al Suediei, care înaintau spre Moscova. Apoi a venit Marele Ger din 1708-9. Se spune că păsările înghețau în zbor și cădeau moarte la pământ.

Armata lui Carol, formată din peste 40.000 de oameni, a pierdut în curând jumătate din forțele sale din cauza expunerii la o asemenea iarnă și a foametei. În încercarea de a scăpa de frig, regele suedez a condus rămășițele armatei sale spre sud, în Ucraina, pentru a se alătura liderului cazacilor, Hetman Ivan Mazepa, și forțelor sale. Dar răul era făcut. În vara următoare, armata rusă a lui Petru a înfrânt forțele slăbite ale lui Carol în Bătălia de la Poltava, punând capăt imperiului suedez și proiectelor sale asupra Rusiei.

Suedezii nu au fost nici prima, nici ultima armată europeană care a suferit ravagiile “generalului Iarnă” la granițele Rusiei. Exacerbată de vasta întindere a masei terestre eurasiatice, luptele de iarnă de acolo s-au dovedit a fi adesea cauza pierderii marilor armate. Timp de secole, acest fenomen a funcționat adesea în avantajul Rusiei, deoarece o succesiune de armate puternice au cedat din cauza echipamentului inadecvat, a liniilor de aprovizionare deficitare și a pregătirii precare.

Dar, pe măsură ce războiul , există multe indicii că, de data aceasta, este posibil ca Rusia, mai degrabă decât adversarul său, să fie cea care suferă cele mai grave consecințe.

Cea mai cunoscută înfrângere a unei armate europene în Rusia a avut loc în 1812 – la puțin peste un secol după Bătălia de la Poltava – când Grande Armée a lui Napoleon s-a retras din Moscova. Tacticile rusești de “pământ pârjolit”, care i-au lăsat pe francezi fără hrană sau adăpost de-a lungul liniei de retragere, au făcut ca efectul să fie și mai letal. Cu toate acestea, cele mai mari pierderi au avut loc mai devreme.

Grande Armée avea aproape o jumătate de milion de oameni când a trecut râul Neman, frontiera dintre Prusia și Rusia, în iunie 1812. Dar, în curând, a pierdut o treime din forțele sale din cauza căldurii din acea vară, a bolilor, a foametei și a epuizării, în timp ce împăratul își forța oamenii să avanseze spre Moscova.

Deși retragerea spre est a armatei Rusiei a fost la început neintenționată, comandanții țarului Alexandru I au realizat curând avantajul. Aceștia au continuat să se retragă spre est și nu au făcut front până când generalului Mihail Kutuzov i s-a ordonat să îl oprească pe Napoleon la Borodino, la 100 de kilometri vest de Moscova. Bătălia s-a dovedit a fi o victorie costisitoare pentru francezi, chiar dacă le-a permis să intre în Moscova fără opoziție.

Însă iarna care se apropia a fost cea care s-a dovedit fatală pentru armata franceză. Napoleon a pierdut cinci săptămâni la Moscova, așteptând ca țarul să ajungă la un acord. Când Grande Armée a început în cele din urmă să se retragă spre Europa Centrală, la 19 octombrie, soldații purtau încă uniformele de vară.

Cel mai mare deficit al lor era în ceea ce privește cavaleria, necesară pentru a ține la distanță cazacii care le hărțuiau retragerea. Poneii zbârciți ai cazacilor erau obișnuiți cu viscolele de iarnă, care au început o lună mai târziu, în timp ce ultimii dintre caii de tracțiune din Europa de Vest s-au prăbușit din cauza frigului și a lipsei de furaje. Soldații înfometați au sacrificat animalele chiar înainte de a muri. La începutul lunii decembrie, Napoleon s-a temut de o lovitură de stat în timpul absenței sale și, abandonându-și armata, s-a îndreptat spre Paris înainte ca oamenii săi înghețați să ajungă în siguranță. Până în acest moment, forțele sale suferiseră aproape 400.000 de pierderi, iar el își pierduse reputația de invincibilitate pe câmpul de luptă.

Mai puțin cunoscut, deși poate la fel de important, a fost modul în care a câștigat Rusia. În ciuda faptului că a pierdut 200.000 de oameni, conducerea militară a Rusiei a fost mult mai puțin preocupată de pierderi decât Napoleon. Această lipsă de interes față de bunăstarea soldaților – și atitudinea dezinvoltă față de pierderile masive prin așa-numitele tactici de „carne de tun” – sunt evidente în armata lui Putin din Ucraina de astăzi.

O jumătate de secol mai târziu, în timpul Primului Război Mondial, atitudinea autorităților militare ruse abia se schimbase. Oamenii lor erau dispensabili. Viața în tranșee pentru soldații din rândurile de pe frontul de est, care traversa Bielorusia, Galiția și România între 1915 și 1917, a fost o experiență inumană. Și mulți erau resemnați de faptul că ofițerii se retrăgeau în fiecare noapte la căldura și confortul relativ al colibelor de lemn ale țăranilor din spatele frontului.

În secolul XX, condițiile de iarnă de pe teritoriul Eurasiei reprezentau o amenințare tot mai mare nu doar pentru oameni și cai, ci și pentru armamentul militar. Uneori, acest lucru a funcționat în detrimentul Rusiei. În ciuda forței sale disproporționate, armata sovietică nu a reușit să înfrângă rezistența finlandeză în Războiul de iarnă din 1939-40, după invazia lui Stalin în Finlanda. Finlandezii, dovedindu-se chiar mai buni practicanți ai tacticilor de iarnă decât invadatorii lor, au terorizat soldații Armatei Roșii cu trupele lor de schiori, camuflate în alb, ce lansau atacuri surpriză din păduri și apoi dispăreau ca niște fantome. Curajul și îndemânarea lor l-au convins pe Stalin să accepte independența Finlandei. Dar a servit și ca lecție pentru războiul care avea să vină.

În timpul mecanizării militare rapide dintre cele două războaie mondiale, Uniunea Sovietică a creat cea mai mare forță de tancuri din lume. Armata Roșie a învățat cel puțin că tunurile și motoarele aveau nevoie de lubrifianți speciali pentru temperaturile extreme. Astfel de măsuri s-au dovedit a fi esențiale în capacitatea lui Stalin de a bloca armatele lui Hitler în fața Moscovei în decembrie 1941. Atât armata germană, cât și Luftwaffe au fost complet nepregătite, soldații germani fiind adesea nevoiți să aprindă focuri sub vehiculele și sub motoarele avioanelor pentru a le dezgheța.

Soldații germani s-au referit cu amărăciune la condițiile de iarnă ca fiind “vremea pentru ruși”. Ei invidiau uniformele de iarnă ale Armatei Roșii, cu costume albe de camuflaj și jachete de bumbac căptușite, care erau mult mai eficiente decât marile paltoane germane. Istoricii militari ruși au atribuit rata relativ scăzută a degerăturilor în rândul forțelor sovietice vechii lor practici militare de a folosi bandaje de in stratificat pentru picioare în loc de șosete. De asemenea, soldații germani sufereau mai repede deoarece cizmele lor aveau crampoane de oțel care drenau orice căldură.

În februarie 1943, când rămășițele Armatei a șasea a feldmareșalului Paulus au capitulat în cele din urmă la Stalingrad – punctul de cotitură psihologică al celui de-Al Doilea Război Mondial – peste 90.000 de prizonieri germani au ieșit șchiopătând din oraș cu picioarele răvășite de ger. Cu toate acestea, suferința lor fusese cauzată mai puțin de frig, cât de ordinele lui Hitler de a rezista acolo până la ultimul om și de incapacitatea panzerelor germane cu șenilele lor înguste de a contraataca pe zăpadă.

„Generalul Iarnă” a jucat, de asemenea, un rol major în victoria finală a Armatei Roșii în 1945. Marea ofensivă sovietică din ianuarie, de la râul Vistula la râul Oder, a depins de vreme. “Tancurile noastre se deplasează mai repede decât trenurile spre Berlin”, se lăuda exuberantul colonel Iosif Gusakovski. El nu se deranjase să aștepte ca echipamentul de poduri să ajungă în prima linie a frontului înainte de a încerca să traverseze râul Pilica. El a ordonat pur și simplu tancurilor din frunte să spargă gheața cu focuri de armă, apoi să treacă direct peste albia râului. Tancurile, acționând ca niște spărgătoare de gheață, au împins gheața la o parte “cu un zgomot teribil de tunet”, o experiență terifiantă pentru bieții tanchiști. Frontul de est german din Polonia s-a prăbușit sub atacul blindatelor, încă o dată pentru că șenilele largi ale tancurilor T-34 sovietice puteau face față gheții și zăpezii mult mai bine decât orice panzer german.

După 1945, realizările Armatei Roșii în războiul de iarnă i-au conferit acesteia o reputație de temut în Occident. Abia după invazia prost planificată a Uniunii Sovietice în Cehoslovacia în vara anului 1968 – forțele Pactului de la Varșovia nu aveau hărți, provizii de alimente și combustibil – analiștii occidentali au început să suspecteze că ar fi supraestimat capacitățile de luptă ale sovieticilor.

În cele din urmă, în anii 1980, prăbușirea imperiului sovietic a fost marcată de lupta sa sortită eșecului pentru a controla Afganistanul, un teren care făcea imposibil războiul de iarnă pentru armatele convenționale. Apoi, în timpul colapsului economic din anii 1990, guvernul președintelui rus Boris Elțîn s-a dovedit adesea incapabil să plătească ofițerii, iar corupția s-a instituționalizat. Recruții erau adesea la limita foametei, deoarece rațiile lor erau vândute; furtul și indisciplina au devenit generalizate. Piesele de schimb de la vehicule, precum și orice, de la combustibil la becuri, cizme și, mai ales, orice echipament pentru vreme rece, au dispărut pe piața neagră.

Corupția s-a agravat și mai mult după invazia haotică a Rusiei în Georgia în 2008. Putin a început să arunce cu bani pentru înzestrarea armatei. Risipa pe proiecte unde conta mai mult valoarea lor de propagandă i-a încurajat atât pe contractori, cât și pe generali să își umfle conturile bancare. Se pare că nu s-a făcut mare lucru în ceea ce privește reevaluarea doctrinei militare. Strategia rusă de război urban încă nu evoluase de la cel de-Al Doilea Război Mondial, cu artileria lor, “zeul războiului”, care făcea totul praf în fața înaintării infanteriei și tancurilor.

Cu toate acestea, cel mai mare triumf al lui Putin în ochii rușilor a fost cucerirea sub acoperire a Crimeei prin infiltrarea acesteia, cu un an înainte, cu “omuleții verzi” din forțele speciale. Acest lucru a făcut parte din reacția furioasă a lui Putin la revoluția Maidan din Kiev, care l-a forțat pe aliatul său, președintele Viktor Ianukovici, să fugă din țară și a dus la începutul luptelor în regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Opt ani mai târziu, . Atunci, avangarda a fost anunțată să își aducă uniformele de paradă, gata să sărbătorească victoria – unul dintre cele mai mari exemple de aroganță militară din istorie. Cu toate acestea, șapte luni dezastruoase mai târziu, când Kremlinul a fost în cele din urmă forțat să ordone o “mobilizare parțială” a populației, a trebuit să-i avertizeze pe cei chemați că uniformele și echipamentele lipseau cu desăvârșire.

Aceștia au fost nevoiți în cele mai adesea cazuri să își asigure singuri veste antiglonț și chiar să le ceară mamelor și iubitelor lor tampoane igienice pe care să le folosească în loc de pansamente pe front. Lipsa pansamentelor este uimitoare, mai ales acum, când iarna se intensifică, deoarece acestea sunt vitale pentru a împiedica înghețul să pătrundă în rănile deschise. Un pericol suplimentar îl reprezintă bombardamentele de mortier care lovesc solul înghețat: spre deosebire de noroiul moale, care absoarbe cea mai mare parte a exploziei, solul înghețat face ca fragmentele să ricoșeze, și să fie astfel mult mai letale.

