Ies scântei la Universitatea Craiova – Farul? Personajul care l-a înfuriat pe Sorin Cârțu revine în Bănie după scandalul din Supercupă

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova dă piept cu Farul Constanța în etapa a 12-a din SuperLiga. Duelul va avea loc pe „Ion Oblemenco”, duminică, 18 octombrie, de la ora 21:00. La această partidă, CCA l-a delegat pe Iulian Călin, un arbitru care i-a scos din sărite pe olteni.

Sorin Cârțu, conflict cu Iulian Călin! Scandal la pauza unui derby cu U Cluj

Kyros Vassaras a decis ca Iulian Călin să „fluiere” meciul dintre U Craiova și Farul. El va fi ajutat de asistenții Romică Bârdeș și Nicușor Marin, iar arbitru de rezervă va fi Mihai Ene. În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Bogdan Dumitrache.

ADVERTISEMENT

Oltenii nu au amintiri plăcute cu „centralul” din Ștefănești, județul Argeș. Călin a fost protagonistul unor episoade controversate în Bănie, unul dintre acestea provocând inclusiv un conflict cu Sorin Cârțu. Cea mai recentă apariție a lui , când mai multe dintre deciziile sale au provocat nemulțumirea gazdelor, chiar dacă acestea au cucerit trofeul.

Episodul cu Iulian Călin și Sorin Cârțu s-a petrecut pe 5 februarie 2025, când Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe U Cluj. La acel duel s-au acordat două lovituri de pedeapsă, de fiecare dată după intervenția VAR. În minutul 10, Alexandru Mitriță a deschis scorul de la 11 metri, după un fault comis asupra lui Safira, în timp ce Dan Nistor a ratat un penalty pentru ardeleni, înainte de pauză.

ADVERTISEMENT

Președintele de onoare al oltenilor a fost extrem de nemulțumit de faptul că Iulian Călin nu a observat inițial faultul asupra atacantului Craiovei și a avut nevoie de intervenția arbitrajului video pentru a lua decizia. La pauză, Cârțu a mers în zona vestiarelor pentru a discuta cu „centralul”. „I-am spus că vrem decență și echilibru de la el, asta a fost discuția mea cu Iulian Călin”, a povestit Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Iulian Călin a „stricat” Supercupa României! Două penalty-uri cerute de olteni și un gol anulat

Tensiunile dintre Iulian Călin și campioana României au continuat pe 12 iulie 2026, atunci când s-a jucat Supercupa României. Chiar dacă oltenii au cucerit trofeul după o victorie cu U Cluj, la loviturile de departajare, „centralul” argeșean a reușit să îi înfurie pe olteni. Până să se ajungă la loteria penalty-urilor, echipa lui Filipe Coelho a solicitat de două ori lovitură de pedeapsă în urma unor dueluri dintre Steven Nsimba și Iulian Cristea. Prima fază s-a petrecut chiar în minutul 3, când fundașul ardelenilor l-a călcat pe atacantul alb-albaștrilor după ce acesta a reluat mingea spre poartă.

ADVERTISEMENT

Nici Iulian Călin și nici arbitrii din camera VAR nu au considerat că se impune acordarea unei lovituri de la 11 metri. Ulterior, cei doi fotbaliști au fost din nou protagoniștii unui moment controversat. Cristea l-a tras de tricou pe Nsimba în interiorul careului, dar Călin a lăsat jocul să continue, fără să meargă la monitor. Fazele litigioase nu s-au oprit aici. În prelungirile primei reprize, Stevanovic a trimis mingea în poarta Universității Cluj, dar reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid semnalizată în timpul construcției fazei.

Marius Avram le-a dat dreptate oltenilor

Prestația lui Iulian Călin a fost analizată ulterior de Marius Avram, care a concluzionat că Potrivit fostului arbitru FIFA, Universitatea Craiova ar fi trebuit să beneficieze de un penalty, golul lui Nikola Stevanovic nu trebuia anulat, iar Alibek Aliev ar fi trebuit eliminat după un al doilea cartonaș galben.

ADVERTISEMENT