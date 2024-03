Iese Horaţiu Moldovan din calculele lui Edi Iordănescu pentru Euro 2024?! „O spun clar: după 4-5 luni va fi greu!”

însă se confruntă cu mari probleme înaintea turneului final care va avea loc în vară în Germania. motiv pentru care selecționerul este pus în mare dificultate, pentru că printre ei se află și titulari de drept, ca Radu Drăgușin sau Horațiu Moldovan.

Leo Toader despre venirea lui Marian Aioani la Rapid: „E o găselniță bună”

Transferul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid a fost una dintre bombele care au explodat în mercato-ul din SuperLiga. Venită chiar în ziua primului meci oficial din 2024, plecarea portarului în Spania i-a lăsat descoperiți pe conducătorii Rapidului, însă s-au repliat imediat și au reușit să aducă un înlocuitor pe măsură: Marian Aioani, campion cu Farul în ediția trecută.

Este însă Aioani o alegere perfectă? Au mutat bine șefii Rapidului? Iată doar câteva întrebări la care a încercat să răspundă fostul mare portar giuleștean Leo Toader, actualmente secundul lui Edi Iordănescu la echipa națională.

„Vorbim de portari, ești antrenor cu portarii, predai cursuri… Spune-mi ceva despre Aioani”, a început discuția cu Leo Toader moderatorul Lucian Ionescu la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune ce poate fi vizionată LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți, de la ora 13:30.

„L-am debutat la Olimpiadă. Eu am fost și la Olimpiadă, în Japonia, și atunci erau el, Târnovanu și Mihai Popa. Și l-am ales pe el să joace. Am avut încredere în el. După aceea a făcut pasul pentru echipa mare, a intrat în circuitul lotului național, este în vederile noastre, întotdeauna ei sunt monitorizați.

Dar nu numai el e monitorizat. Eu urmăresc toți portarii din SuperLiga, dar și pe cei care evoluează și pe afară. Am evidența minutelor, totul… Chiar dacă nu apuc să văd toate jocurile, avem un program unde putem să-i urmărim, scoutingul pe care-l facem în fiecare săptăpmână. Eu știu în permanență ce fac, am analiza lor”, a spus Leo Toader la SUFLET DE RAPIDIST.

„Crezi că, după plecarea lui Moldovan, Aioani e exact ce trebuia Rapidului?”, a vrut să afle moderatorul dacă alegerea conducerii clubului a fost una înțeleaptă, iar răspunsul pare a fi unul care să aducă liniște pentru suporteri.

„Când a plecat Moldovan, să știi că mă gândeam ce o să facă Rapidul. Bun, îl aveai pe Drăghia, te bazai pe experiența lui, e din familia asta de mic. Îi ai și pe cei mici, dar la 17 ani e greu să reziști la presiunea rezultatelor. Și atunci, venirea lui Aioani a fost o găselniță bună, pentru că el are și experiență acum. E o soluție bună, a început bine… Cum pe Moldovan l-au adus evoluțiile bune la echipa națională, așa și pe el…”, este verdictul actualului antrenor cu portarii de la echipa natională.

Leo Toader analizează șansele lui Horațiu Moldovan de a fi convocat de Edi Iordănescu la Euro 2024

Cum evident că nu putea fi evitat nici subiectul Horațiu Moldovan. Mai exact, după ce s-a transferat la Atletico Madrid, unde este rezerva slovenului Jan Oblak.

„Din punctul tău de vedere, iar aici răspunsul are importanță… faptul că e rezervă la Atletico îl poate scoate pe Moldovan din circuitul naționalei?”, a vrut Lucian Ionescu să afle o părere avizată din interiorul echipei naționale.

„Deocamdată e un semn de întrebare. Nu există nicio hotărâre decisivă. Să avem răbdare că poate va juca, poate i se va oferi șansa. Nu pot să iau hotărâri acum. Dar, o spun clar: cum a avut și Niță problemele de la Sparta și nu a jucat opt luni, e greu! Dacă ai șanse în primele luni, când nu-ți pierzi din ritm încă, după 4-5 luni va fi foarte greu să fii la forma pe care ai avut-o.

Sper ca el să prindă niște meciuri, am ținut legătura în permanență cu el. M-am interesat de modul cum se lucrează acolo. Nu am ajuns încă să-l văd la antrenamente, are abia o lună și ceva. Am să-mi fac timp să ajung și la el după acțiunea asta din martie, prin aprilie să mă duc să îl văd la antrenamente.

Mă voi duce în mod oficial, așa am fost peste tot. Am fost la Nantes când era Tătărușanu, am fost la Ranieri în birou, am stat de vorbă. Am fost la Notthingham Forest, te duci ca oficial, oamenii te primesc, te lasă la antrenament. Pe mine mă interesează ce se întâmplă înainte de meci, pentru că nu prea am timp la echipa națională să-i perfecționez.

Eu trebuie să-i țin în forma bună și să le dau informațiile necesare pentru jocul următor. Mai mult tactică avem la echipa națională… Și, bineînțeles, să fie proaspăt, să fie fresh la meci. Dar mă interesează modul cum se pregătește la club înainte de meci. Nu vreau să-i scot din confortul ăla al lor dacă le merge bine. Trebuie să țin cont de lucrurile acestea.

După fiecare acțiune eu le dau rapoartele, am raportul fizic. Și portarii au GPS și avem toate datele, pe care le dăm apoi la cluburi. Ca să vadă ce-au făcut la națională, în ce formă vin, și din punct de vedere fizic. Sunt niște lucruri pe care, la rândul lor, și ei ni le trimit. Practic e un schimb de informații. Cu cât știm mai mult despre jucători, cu atât e mai bine”, a mai spus Leo Toader la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune transmisă în premieră pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube Fanatik în fiecare joi, de la ora 10:30.

Iese Horatiu Moldovan DIN CALCULELE lui Edi Iordanescu pentru EURO 2024?