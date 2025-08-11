Iese PSD de la guvernare? Cristian Pîrvulescu, despre culisele ruperii coaliției: „Să plece rămânând, să rămână plecând”

Politologul Cristian Pîrvulescu dezvăluie culisele strategiei PSD în coaliția de guvernare, într-un moment tensionat, marcat de lupte interne și de apropierea Congresului din septembrie 2025. Amână partidul o decizie clară pentru a-și proteja poziția?

ADVERTISEMENT

De ce s-a reunit PSD în ședință și ce decizii sunt așteptate?

Luni, 11 august 2025, PSD s-a reunit în ședință pentru a analiza situația actuală din coaliția de guvernare, în contextul tensiunilor recente cu USR. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat Biroul Permanent Național pentru a discuta despre posibila retragere a partidului din guvern, după ce USR s-a opus decretării unei zile de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu.

Această opoziție a fost percepută de PSD ca o lipsă de respect față de victimele Revoluției și ale mineriadelor. În semn de protest, partidul a decis să nu mai participe la reuniunile coaliției până când USR nu va demonstra „maturitate politică”.

ADVERTISEMENT

„Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică”, a anunțat PSD.

ADVERTISEMENT

„Cum va gestiona partidul tensiunile interne înainte de Congres și ce urmează pentru guvernare?

Situația din cadrul PSD rămâne fluidă, iar deciziile importante sunt încă în curs de conturare. Politologul subliniază, în exclusivitate pentru FANATIK, că ședința de luni, 11 august 2025, a partidului se desfășoară într-un context dificil, marcat de o conducere interimară și de tensiuni interne legate nu doar de strategie, ci și de orientarea valorică a formațiunii.

ADVERTISEMENT

Pîrvulescu atrage atenția că, deși o eventuală ieșire a PSD de la guvernare este posibilă, aceasta este mai degrabă de așteptat după Congresul din septembrie. Totuși, chiar și în acest scenariu, partidul ar putea continua să susțină guvernul în Parlament, păstrând un rol important în funcționarea coaliției.

ADVERTISEMENT

„Situația este încă în dinamică și depinde de reacțiile și negocierile din zilele următoare. Întâlnirea PSD de azi are loc pe fondul unor dificultăți până la Congresul din septembrie, cu o conducere provizorie și tensiuni interne, inclusiv de orientare valorică.

Chiar și în cazul unei ieșiri de la guvernare, pe care o văd mult mai probabilă după Congres, în toamnă, PSD va continua probabil să sprijine guvernul în Parlament”, a declarat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.

De ce amână PSD deciziile majore?

Politologul Cristian Pîrvulescu sintetizează printr-o formulare care surprinde perfect ambiguitatea strategiei partidului: „Să plece rămânând și să rămână plecând”. Această expresie reflectă incertitudinea și amânarea deciziilor majore până când noua conducere va contura direcțiile politice.

Pîrvulescu explică că această „ambiguitate strategică” este o tactică deliberată, menită să ofere partidului flexibilitate în fața unor circumstanțe politice încă nesigure. Astfel, PSD își păstrează opțiunile deschise, urmând să reacționeze și să se adapteze în funcție de evoluția situației și de deciziile viitorului leadership. Această perspectivă evidențiază complexitatea și dinamica internă din cadrul partidului în această perioadă crucială.

„Să plece rămânând și să rămână plecând! Până la Congres va fi ambiguitate strategică cu întârzierea deciziilor. Apoi se vor adapta în funcție de circumstanțe. Depinde de viitoarea conducere”, a mai ținut să explice cunoscutul politolog.