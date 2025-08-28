Ieşirea nervoasă a lui Mirel Rădoi, analizată de Mitică Dragomir: “Oamenii care îşi pierd controlul nu sunt puternici!”. Ce sfat i-a dat antrenorului: “De asta am ajuns la 80 de ani”

Universitatea Craiova trece printr-o perioadă de graţie. Oltenii sunt lideri în campionat şi la 90 de minute distanţă de calificarea în Conference League, după ce s-au impus cu 2-1 în turul cu Istanbul Başakşehir.

ADVERTISEMENT

Ieşirea nervoasă a lui Mirel Rădoi, analizată de Mitică Dragomir: “Oamenii care îşi pierd controlul nu sunt puternici!”

Dar, cu toate acestea, . Antrenorul a dat cu pumnul în bancă şi a dat cu legitimaţia de pământ. Ce îl sfătuieşte Dumitru Dragomir:

„Oamenii care îşi pierd controlul nu sunt oameni puternici. Îi sfătuiesc pe toţi care se dau rotunzi. Mersul pe blat e cel mai bine în viaţa asta. Căutaţi să nu jigniţi pe nimeni.

ADVERTISEMENT

Căutaţi să nu săriţi la bătaie când se ia cineva de voi. Eu am trecut prin astea. Am fost ca voi. Nu e bine. Nu ştii când te pomeneşti că aluneci într-o brişcă. Te supără cineva în trafic…

Bă, mă înjura unul şi când a văzut cine sunt: „Nea Mitică, iartă-mă!”. I-am zis: „Tăticu, să-ţi trăiască viaţa!”. De asta am ajuns la 80 de ani, că am fost înţelept. La meseria de antrenor, asta nenorocită, dacă nu mori de inimă, te omoară duşmanii” a spus fostul şef al Ligii, la Profeţiile lui DON Mitică.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi: „Dacă sunt așa nemulțumiți, să vină să conducă ei”

despre gestul violent pe care l-a făcut pe banca tehnică, spunând că Universitatea Craiova nu are nicio şansă cu Başakşehir dacă fanii se vor comporta la fel:

ADVERTISEMENT

„Din păcate nu pot să mă abțin, și eu sunt om, toată lumea are așteptări. Când ești pe primul loc, nu ai cum să te iei de proprii jucători la 0-0. Dacă sunt așa nemulțumiți, să vină să conducă ei.

Probabil știu mai mult fotbal decât mine.Trebuie să-ți încurajezi jucătorii, nu să aplauzi doar când echipa conduce. Cum ei au frustrări, așa au și jucătorii. Mâna nu mă doare, viața a fost dură cu mine încă de mic și sunt obișnuit cu durerea.

ADVERTISEMENT

Probabil de asta sunt și foarte prost de multe ori și am așteptări de la oameni. Va trebui să-mi caut concentrarea și în alte lucruri. Probabil și dacă vom câștiga campionatul tot se vor găsi nemulțumiți. Dacă ei vor continua așa, n-avem nicio șansă cu Bașakșehir”, a spus Rădoi.