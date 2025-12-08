Valeriu Iftime a ieșit la atac după Botoșani – Rapid 0-0: „Arbitraj incorect. Dinamo și Craiova, mai bune”. De ce o vrea pe FCSB în play-off

ADVERTISEMENT

Acționarul majoritar al celor de la Botoșani, Valeriu Iftime, a avut un discurs dur după ce și a acuzat arbitrajul și jocul defensiv al oaspeților.

După egalul lui Botoșani cu Rapid, Valeriu Iftime iese la atac

Omul de afaceri chiar a comparat jocul pe care Rapid l-a făcut cu rivalele din fruntea clasamentului, Dinamo și Universitatea Craiova, iar formația vișinie a ieșit în pierdere.

ADVERTISEMENT

„Sincer, nu sunt mulțumit de rezultat. Suntem o echipă de play-off, eu așa văd la Botoșani. Sigur, am avut niște improvizații. Am așa o mică temere că arbitrul a fost puțin incorect. Au fost 2-3 faze. Nu e treaba ta să te bagi la ofsaid. Dacă nu ridică asistentul, nu te băga. E de rușine mare.

Și la Mailat, într-o judecată românească, cum facem noi în SuperLiga, se poate da penalty. Nu cred că Rapid are un joc atât de bun, Dinamo și Craiova au jucat mai bine. A ridicat steagul după la ofsaidul de la Miron”, a spus Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT

Arbitrajul l-a supărat pe Valeriu Iftime

Anumite decizii luate de Horațiu Feșnic l-au deranjat pe Valeriu Iftime, care a remarcat o tentă favorabilă oaspeților.

ADVERTISEMENT

„Să vă uitați la arbitrul de tușă. Eu mă gândeam că echipele astea mari vin la Botoșani și te subordonează. Era 3-0 în seara asta în minutul 40 dacă jucau alte echipe. A fost o singură ocazie mare, cu Petrila, dar putea să fie și ofsaid. Mai bună Craiova decât Rapid. Ei au făcut un meci mai bun la noi, au ratat, dar eu am portar.

Rapid trebuia să vină să joace fotbal, nu pe contraatac. O echipă bună vine și joacă, nu are strategii. Mi s-a părut că Rapid a fost subțire. Nu poate mai mult de atât. Nu că nu a vrut Gâlcă, noi am fost mai agresivi. Dinamo a jucat mai bine”, a mai spus Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime recunoaște că o vrea pe FCSB în play-off

După ce Gigi Becali a dezvăluit că Valeriu Iftime i-a spus că o vrea pe FCSB , acum omul numărul 1 de la FC Botoșani recunoaște că vrea să o aibă pe campioana României rivală în play-off. Acesta a și dezvăluit care este motivul pentru care ar prefera această variantă.

„Da, vreau FCSB în play-off, pentru că noi avem o rețetă financiară foarte bună, vine multă lume. Și fie vorba între noi au și o echipă bună. Rivalul meu nu e FCSB. Este o echipă în fotbalul nostru, care nu vine să joace la egal cum a făcut Rapid. Cam 40.000 de euro ne iese din bilete cu FCSB. Domnului îi și place să se joace cu presa și spune lucruri interesante”, a mai spus Valeriu Iftime.