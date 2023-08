Iftime, savuros: “Alexa stă până ajungem în Champions!” Legătura cu “palma Prodancei”

FC Botoșani și-a găsit antrenor după o perioadă lungă în care a căutat un înlocuitor lui Marius Croitoru. Dan Alexa este varianta cea mai potrivită pentru echipa lui Valeriu Iftime, despre care are numai păreri pozitive. Chiar și după momentul în care antrenorul a primit o palmă de la Anamaria Prodan, finanțatorul a spus că este omul potrivit pentru job.

Valeriu Iftime: “Alexa stă până ajungem în Champions!”

. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, patronul lui Botoșani a anunțat în exclusivitate numirea noului antrenor al echipei. Finanțatorul este mulțumit de alegerea făcută și are mare încredere în Dan Alexa că va ajuta echipa.

“Alexa este antrenorul. Mâine trebuie să ajungă la Mioveni, acolo unde este și echipa. Este un om foarte serios. Vrem să îl ținem pe perioadă nelimitată. Nu am discutat termenii contractului, dar mă înțeleg cu el. Eu aș vrea să rămână Dan Alexa până ajungem în Champions League.

Dar viața antrenorului este foarte scurtă, dacă nu obțin rezultatele dorite. Eu nu aș vrea să mă despart niciodată de vreun antrenor, atâta timp cât văd rezultate. Așadar, i-am zis lui Dan să pună ce vrea el în contract, orice clauză de reziliere, eu o să semnez.

Nu am absolut nimic împotrivă. Vreau ca el să scoată echipa din situația în care se află și să redevină o echipă care mai contează în acest campionat. Asta e, acum o ducem prost, sper să nu ne înecăm de tot, o să vedem.”, a spus patronul de la FC Botoșani.

Dan Alexa, ales chiar și după momentul cu Anamaria Prodan

să obțină un loc mai bun în SuperLiga și implicit, să organizeze vestiarul echipei. Acesta fiind unul dintre motivele principale pentru care a fost ales la FC Botoșani. Se pare că patronul echipei are încredere că Alexa va gestiona foarte bine vestiarul, care are mai mulți jucători străini cu personalitate. Toate acestea chiar și după momentul cu Anamaria Prodan

“Am făcut mai multe sondaje și încercări. Nu sunt cel mai potrivit aici, eu doar miros omul. Orice om din fotbalul acesta, mai arată uneori o mică chestie publică. Că mi-a zis cineva că el a avut acel moment în care s-a certat cu Anamaria Prodan. Din câte știu, nu cred că mai are vreo relație cu doamna Prodan, dar nici nu contează pentru mine. Dar în acel moment a fost un copil mult mai mult decât politicos.

Eu l-am luat pe Alexa și pentru vestiar. Am câțiva jucători străini care au jucat pe la echipe bune și cred eu că el se va impune în fața lor. Știu că i-a avut pe Budescu, Alibec și Tamaș, iar atunci arătat că poate să țină un vestiar.

Eu repet, după judecata mea jucătorii ar trebui să îl respecte mai mult după acea palmă de la Anamaria Prodan. Nu are el față de copil cuminte sau de vreun fricos. Nu cred că va fi asta o problemă greu de gestionat pentru Dan.

Eu cred că el poate duce echipa mea pe un loc pe care u mi-l doresc în clasament. Consider că am o echipă bună, care nu e de poziția pe care o avem acum. Am nevoie de un om care are și ambiție el este foarte tânăr, a mai antrenat în SuperLiga. Este unul dintre antrenorii care nu a mai fost în prima ligă și cred eu că foamea va arăta că poate să fie aici. Cred că Dan este cea mai bună soluție.”, a mai spus Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.

Bugetul și obiectivele de la FC Botoșani

La FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime nu a vrut să intre în detalii, legat de obiectivele echipei, dar a spus în exclusivitate care este bugetul clubului: “Vreau o echipă spectaculoasă, care joacă bine și care face oamenii să vină la stadion cu plăcere. Trebuie să vorbesc și cu Dan, după ce vede echipa. Desigur că vreau să rămân în SuperLiga, iar salvarea de la retrogradare poate fi un obiectiv important. Dar în acest moment nu pot să spun mai mult. Toți visăm și vrem mai mult. Văd că și celelalte echipe s-au întărit, iar campionatul este mai puternic. Noi avem un buget de 5.5 milioane de euro sezonul acesta și nu am să îl mai măresc.”

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.