Iga Swiatek a răbufnit după eliminarea de la US Open! A auzit întrebarea jurnalistului și nu s-a mai abținut: „Tu ai nevoie de o pauză mentală?”

Iga Swiatek, una dintre principalele favorite la câștigarea a fost eliminată surprinzător în sferturile de finală de Amanda Anisimova. Sportiva din Polonia, la conferința de presă de la finalul duelului de la Flushing Meadows, a intrat într-un schimb de replici acid cu un jurnalist.

Iga Swiatek, out de la US Open. Poloneza a răbufnit după meciul pierdut în sferturi

Polonezei nu i-a ieșit mai nimic în meciul cu Anisimova, pe care l-a pierdut într-o oră și 38 de minute, cu scorul de 4-6, 3-6. Sportiva din America va juca în semifinalele US Open cu Naomi Osaka și se anunță un duel de foc pentru calificarea în ultimul act.

, trece printr-un moment complicat al carierei. Stilul său de joc pare că a fost învățat de adversare și cu greu reușește să mai surprindă cu ceva nou.

La conferința de presă de după meciul cu Anisimova, Iga Swiatek a fost întrebată de un jurnalist dacă consideră că ar fi un moment potrivit pentru o pauză, întrucât din punct de vedere mental pare că suferă. Sportiva poloneză a răbufnit și a criticat abordarea reporterului.

Dialogul dintre Iga Swiatek și un reporter după meciul cu Anisimova:

Reporter: „Doar mă întrebam. Ai jucat mult, unul după altul. Aștepți cu nerăbdare o pauză? În ultimele săptămâni a fost foarte mult tenis: Wimbledon, turneele din America și acum acesta. Cât de obosită te simți în momentul de față? Simți că ai nevoie de o pauză mentală? Nu mă refer neapărat la înfrângere”.

Swiatek: „De ce spui asta?”.

Reporter: „Doar mă întrebam. Ai jucat mult, unul după altul. Aștepți cu nerăbdare o pauză?”.

Swiatek: „Ei bine, vorbește cu cei care fac programul. Tu ai nevoie de o pauză mentală?”.

Reporter: „Poftim?”

Swiatek: „Pari că ai nevoie de o pauză mentală”.

Reporter: „Da, chiar așa”.

Swiatek: „Atunci ce cauți aici?”.

Reporter: „Trebuie să duc turneul până la capăt.”