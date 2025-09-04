Sport

Iga Swiatek a răbufnit după eliminarea de la US Open! A auzit întrebarea jurnalistului și nu s-a mai abținut: „Tu ai nevoie de o pauză mentală?”

Surpriză totală la US Open. Iga Swiatek a fost eliminată de Anisimova, iar la finalul meciului a fost deranjată de întrebările reporterilor.
Alex Bodnariu
04.09.2025 | 10:31
Iga Swiatek a rabufnit dupa eliminarea de la US Open A auzit intrebarea jurnalistului si nu sa mai abtinut Tu ai nevoie de o pauza mentala
ULTIMA ORĂ
Iga Swiatek, un car de nervi după eliminarea de la US Open. Poloneza s-a certat cu jurnaliștii la conferința de presă. „Tu ai nevoie de o pauză mentală?”

Iga Swiatek, una dintre principalele favorite la câștigarea US Open, a fost eliminată surprinzător în sferturile de finală de Amanda Anisimova. Sportiva din Polonia, la conferința de presă de la finalul duelului de la Flushing Meadows, a intrat într-un schimb de replici acid cu un jurnalist.

ADVERTISEMENT

Iga Swiatek, out de la US Open. Poloneza a răbufnit după meciul pierdut în sferturi

Polonezei nu i-a ieșit mai nimic în meciul cu Anisimova, pe care l-a pierdut într-o oră și 38 de minute, cu scorul de 4-6, 3-6. Sportiva din America va juca în semifinalele US Open cu Naomi Osaka și se anunță un duel de foc pentru calificarea în ultimul act.

Swiatek, cea care în ultimii ani a dominat cu autoritate scena tenisului mondial, trece printr-un moment complicat al carierei. Stilul său de joc pare că a fost învățat de adversare și cu greu reușește să mai surprindă cu ceva nou.

ADVERTISEMENT

La conferința de presă de după meciul cu Anisimova, Iga Swiatek a fost întrebată de un jurnalist dacă consideră că ar fi un moment potrivit pentru o pauză, întrucât din punct de vedere mental pare că suferă. Sportiva poloneză a răbufnit și a criticat abordarea reporterului.

Dialogul dintre Iga Swiatek și un reporter după meciul cu Anisimova:

Reporter: „Doar mă întrebam. Ai jucat mult, unul după altul. Aștepți cu nerăbdare o pauză? În ultimele săptămâni a fost foarte mult tenis: Wimbledon, turneele din America și acum acesta. Cât de obosită te simți în momentul de față? Simți că ai nevoie de o pauză mentală? Nu mă refer neapărat la înfrângere”.

ADVERTISEMENT
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin...
Digi24.ro
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic

Swiatek: „De ce spui asta?”.

Reporter: „Doar mă întrebam. Ai jucat mult, unul după altul. Aștepți cu nerăbdare o pauză?”.

ADVERTISEMENT
Iga Swiatek a ieșit în sferturi la US Open și a
Digisport.ro
Iga Swiatek a ieșit în sferturi la US Open și a "sărit la gâtul" jurnalistului: "Pare că ai nevoie"

Swiatek: „Ei bine, vorbește cu cei care fac programul. Tu ai nevoie de o pauză mentală?”.

Reporter: „Poftim?”

Swiatek: „Pari că ai nevoie de o pauză mentală”.

Reporter: „Da, chiar așa”.

Swiatek: „Atunci ce cauți aici?”.

Reporter: „Trebuie să duc turneul până la capăt.”

Fata lui George Copos trece prin clipe grele. Moartea a lovit când nu...
Fanatik
Fata lui George Copos trece prin clipe grele. Moartea a lovit când nu se aștepta: „Cea mai mare pierdere din viața mea”
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate...
Fanatik
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%”
Surpriză la Craiova! Mirel Rădoi a trimis lista UEFA pentru Conference League: trei...
Fanatik
Surpriză la Craiova! Mirel Rădoi a trimis lista UEFA pentru Conference League: trei jucători, lăsați pe dinafară
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Șocant! 'Cadoul' de 2,8 milioane de euro pe care Ion Țiriac și l-a...
iamsport.ro
Șocant! 'Cadoul' de 2,8 milioane de euro pe care Ion Țiriac și l-a făcut de Crăciun, în 2023, riscă să ia foc
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!