Iga Swiatek, declarații vehemente după scandalul de dopaj: „Am pierdut numărul unu. Vor exista unele comentarii negative”

În organismul său a fost găsită substanța trimetazidină, iar sportiva a primit o suspendare de doar o lună, mult mai mică în comparație cu cea primită de Simona Halep.

Iga Swiatek, declarații tari înainte de Australian Open

Sportiva din Polonia a fost judecată și și-a ispășit deja pedeapsa, iar acum se pregătește riguros pentru sezonul 2025. Iga Swiatek este de părere că WADA (Agenția Mondială Antidoping) nu va face apel la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv), iar toată această perioadă complicată va lua sfârșit.

„Nu am jucat la trei turnee, am fost suspendată pentru o lungă perioadă de timp și am pierdut numărul unu din această cauză. Știu, de asemenea, cum funcționează procedura și am dat toate dovezile posibile.

Sincer, nu mai am ce să demonstrez. În opinia noastră, nu există motiv pentru a face apel. Totul mi s-a părut corect, pot spune, din procesul prin care am trecut și din modul în care m-au tratat de la început.

Am reușit să identific sursa contaminării foarte repede. Acesta este motivul pentru care cazul s-a închis destul de repede. A fost un proces corect și am încredere în ITIA, orice caz pe care îl fac, comportamentul lor tratează fiecare jucător la fel”, a explicat Iga Swiatek.

Iga Swiatek: „Evident, vor exista unele comentarii negative”

Au existat, în lumea tenisului mondial, voci care au sugerat că multipla câștigătoare de Grand Slam a scăpat mult prea ușor după ce a fost prinsă dopată, dacă e să ne uităm la alte cazuri din trecut. Simona Halep a avut o reacție vehementă pe social media, însă Iga Swiatek nu pune prea mult accent pe aceste critici.

„Reacția publicului a fost mai pozitivă decât am crezut. După ce informațiile despre cazul meu au fost publicate, mi-a fost teamă că, știți, majoritatea oamenilor îmi vor întoarce spatele, dar am simțit sprijinul și este minunat.

Evident, vor exista unele comentarii negative. Nu am cum să evit asta, este ceva care mă va urmări întotdeauna, indiferent de ce se întâmplă în viața mea. Suntem persoane publice. Trebuie doar să accept asta”, a mai spus poloneza în cadrul unui interviu din Australia.

Atunci, după încheierea partidei, românca a dat mâna cu poloneza, însă nu s-au îmbrățișat. Recent, tenismena noastră a anunțat că se retrage de la turneele de la începutul anului, de la Auckland și Australian Open.