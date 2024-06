Iga Swiatek, dezvăluri emoționante după al patrulea titlu câștigat la Roland Garros: „Am supraviețuit”

Grand Slam-ul de la Paris. La finalul confruntării cu Jasmine Paolini, liderul WTA a dezvăluit cât de greu i-a fost.

Iga Swiatek, discurs emoționant după al treilea succes la rând la Roland Garros: „Am fost aproape de a fi eliminată”

Iga Swiatek a cucerit al patrulea titlu la Roland Garros, după succesele din 2020, 2022 și 2023. În finala cu Jasmine Paolini, poloneza a pierdut doar trei gameuri și a confirmat încă o dată supranumele de „regină a zgurii”.

Liderul mondial a avut nevoie de doar 69 de minute pentru a o învinge pe sportiva din Italia, scor 6-2, 6-1. Swiatek a tremurat puțin doar în setul 1, când Paolini a condus cu 2-1, dar, de acolo, Iga a câștigat game după game.

La finalul finalei din acest an, după ce a primit din nou trofeul de campioană la Roland Garros, Iga Swiatek

„Cred că acest an a semănat cel mai mult cu 2022. Știam ce vreau să fac și știam că am jocul necesar pentru a câștiga. Chiar dacă am fost foarte aproape de a fi eliminată împotriva lui Naomi în turul 2, am supraviețuit acelui meci și apoi totul a mers.

Am jucat cu o încredere uriașă. Sunt foarte mândră de mine că nu m-am oprit și că presiunea nu m-a apăsat”, a declarat Iga Swiatek, după victoria cu Jasmine Paolini.

Iga Swiatek e „regina zgurii”

La doar 23 de ani și 8 zile, Iga Swiatek este cea mai tânără jucătoare de tenis din era Open care a obținut al patrulea titlu de simplu feminin pe zgura de la Roland Garros.

Pe lângă cele patru titluri de Mare Șlem obținute pe zgura de la Paris, sportiva poloneză mai are în palmares un trofeu important. Este vorba despre Grand Slam-ul de la US Open, câștigat în 2022.

1096 de zile au trecut de când Iga Swiatek nu a mai pierdut un meci la Roland Garros