Iga Swiatek, enervată la culme de întrebarea unui reporter la Roma: “Ai vrut să dai lovitura?”

Iga Swiatek are un an 2024 excelent, mai ales pe zgură, unde are 13 victorii și doar o înfrângere și, după ce a , este principala favorită și la Roma, ultima mare competiție dinainte de Roland Garros.

Jurnaliștii italieni au remarcat că Iga Swiatek, liderul WTA, este în umbra lui Djokovic și Nadal

Poloneza s-a calificat în optimile de finală, după ce a învins-o în două seturi pe Yulia Putintseva, locul 41 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră și 47 de minute de joc, în care a revenit de la 1-4 în setul doi.

ADVERTISEMENT

Iga Swiatek a apărut ulterior în fața presei, la conferința de presă, unde a primit o întrebare stupidă. “Cum te simți în postura de a nu fi băgată în seamă aici?”, a întrebat-o un jurnalist.

Sportiva de 22 de ani a avut nevoie de câteva clipe pentru a se dumiri, iar ziaristul a repetat întrebarea. “Ești numărul 1. Toți ochii sunt pe Djokovic, Nadal. Cum îți explici asta? De ce nu este atenția oamenilor asupra ta?”

ADVERTISEMENT

Swiatek a avut o replica ușor tăioasă. “Nu cred că își are rostul această întrebare. Ai vrut să dai o lovitură prin asta? Cred că există o oarecare atenție și asupra mea, dar înțeleg perfect de ce Rafa și Novak atrag atenția, ei au foarte mulți fani. Nu sunt invidioasă. E ultimul turneu al lui Rafa la Roma și normal că oamenii se concentrează pe el. Iar Novak, evident, este și el uriaș, de asemenea”, a fost răspunsul Igăi.

În optimile de finală ale turneului de la Roma, Iga Swiatek o va întâlni pe nemțoaica Angelique Kerber, una dintre cele mai în vârstă jucătoare din circuit, care, la 36 de ani, s-a întors pe teren, după ce a născut.

ADVERTISEMENT

Swiatek a spulberat-o pe Sorana Cîrstea la Madrid

Dacă trece de Kerber, Swiatek ar putea avea o nouă confruntare cu Sorana Cîrstea. Românca joacă în optimi cu Madison Keys, din SUA, iar învingătoare din acest meci se intersectează cel mai probabil cu Swiatek. Cîrstea a mai întâlnit-o pe poloneză la Madrid, unde n-a avut nicio șansă în fața ei, fiind învinsă cu 6-1, 6-1.

În programul zilei de azi figurează și meciul Irinei Begu, ajunsă cu noroc în turul III, prin retragerea Elenei Rîbakina și a franțuzoaicei Oceane Dodin. Begu va juca împotriva belgiencei Elise Mertens, iar dacă trece de aceasta se intersectează cu învingătoarea din partida Daniele Collins – Carolina Garcia.

ADVERTISEMENT

La un pas de turul trei a fost și Jaqueline Cristian, care a făcut , locul 3 mondial. După ce a pierdut primul set cu 6-1, Jaqueline i-a administrat un sec 6-0 adversarei, dar a pierdut decisivul cu 3-6.