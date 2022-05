Iga Swiatek, formă de excepție înaintea turneului de la Roland Garros. ”Cerul e limita”

Iga Swiatek’s last 16 sets finals:

2020 RG: 64 61

2021 Adelaide: 62 62

2021 Rome: 60 60

2022 Doha:62 60

2022 IW: 64 61

2022 Miami: 64 60

2022 Stuttgart: 62 62

2022 Rome: 62 62

She has now won 5 of the last 9 WTA 1000s.

