Iga Swiatek, iritată după eliminarea de la Australian Open. Ce nu i-a plăcut jucătoarei de pe locul 2 WTA

ADVERTISEMENT

Ocupă locul 2 în clasamentul WTA, însă Iga Swiatek a fost eliminată de la Australian Open. Iritată de felul în care a decurs competiția a decis să spună ce nu i-a plăcut. Tenismena nu s-a ferit să spună adevărul.

Ce a deranjat-o pe Iga Swiatek la Australian Open

Iga Swiatek , turneu pe care nu l-a câștigat niciodată. A fost învinsă de Elena Rybakina cu scorul de 7-5, 6-1. După ce a plecat acasă a decis să-și expună punctul de vedere.

ADVERTISEMENT

Supărarea care a măcinat-o cel mai mult are legătură cu organizarea competiției. Numărul 2 în clasamentul WTA a fost deranjată extrem de tare de multitudinea de camere de filmat, amplasate în complex.

Din păcate, acestea nu i-au dat voie să aibă parte de intimitate. Jucătoarea de tenis poloneză a adus în discuție un moment neplăcut care a făcut-o să fie virală. Episodul are legătură cu faptul că și-a uitat acreditarea. Astfel, nu a obținut permisul pentru a intra în complex.

ADVERTISEMENT

În plus, și-a vărsat nervii pentru că a pierdut. Crezând că nu o vede nicio cameră amplasată pe holurile de la Melbourne Park poloneza și-a distrus racheta. Filmarea demonstrează că este afectată de această situație din complex.

ADVERTISEMENT

„Întrebarea este: suntem jucători de tenis sau animale de la grădina zoologică, observate și atunci când își fac nevoile? OK, am exagerat, dar ar fi drăguț să avem ceva intimitate”, a mărturisit Iga Swiatek, scrie .

Ce soluții propune Iga Swiatek

Tenismena și-ar fi dorit să aibă parte de un spațiu personal pentru a se bucura de ritualurile sale. Iga Swiatek nu a vrut să fie filmată non-stop, subliniind că în alte sporturi se respectă unele reguli foarte bine puse la punct.

ADVERTISEMENT

„În alte sporturi sunt anumite chestiuni tehnice pe care poate vrei să le repeți, ar fi frumos să existe un spațiu în care să poți face asta fără ca întreaga lume să fie cu ochii pe tine.

La Wimbledon, la Roland Garros există anumite locuri unde poți merge, dar la alte turnee este imposibil, ești tot timpul sub observație, de suporterii cu acreditări sau de camere.

Sigur, nu este simplu, dar nu cred că așa ar trebui să stea lucrurile. Suntem jucători de tenis, ar trebui să fim văzuți pe teren și la conferință. Nu este în fișa postului să devii o memă (n.r. – subiect de glumă) când îți uiți acreditarea.

Sigur, este amuzant, ceva despre care să vorbești, dar nu cred că așa ceva este necesar”, a completat jucătoarea de tenis. Pe de altă parte, Iga Swiatek a făcut o .