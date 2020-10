Iga Swiatek, mesaj războinic pentru Simona Halep: “Nu știu dacă ea joacă mai bine decât anul trecut, dar eu sigur da!”

Simona Halep a învins-o în doar 56 de minute pe Amanda Anisimova, în turul 3 la Roland Garros 2020. A fost 6-0, 6-1 pentru jucătoarea din România, care și-a asigurat calificarea în optimile de finală.

Următoarea adversară a Simonei Halep este Iga Swiatek, Polonia, cea care a trecut astăzi de Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-3. Partida este programată în cursul zilei de duminică, iar ora de start va fi anunțată sâmbătă.

Iga Swiatek a înfruntat-o pe Simona Halep în urmă cu un an, tot în turul 4, și a fost atunci o victorie fulger a româncei. Partida s-a terminat în mai puțin de 50 de minute, scor 6-0, 6-1 în favoarea Simonei.

Ce va schimba Iga Swiatek faţă de anul trecut, când îi lua doar un game Simonei Halep: “Nu voi mai fi aşa stresată”

La conferința de presă online organizată după meciul cu Eugenie Bouchard, FANATIK.RO a vorbit cu Iga Swiatek despre partida contra Simonei Halep.

Jucătoarea din Polonia este convinsă că nivelul ei de joc a crescut în ultimul an și că are acum experiența necesară pentru a se lupta cu Simona.

Îmi place foarte mult la Roland Garros. Sunt crescută pe zgură, iar French Open este o bună oportunitate pentru mine pentru a obține rezultate. Am fost mereu fascinat de acest turneu, țin minte că vedeam staruri când eram junioare și visam că voi juca și eu. Pe iarbă este mai greu pentru mine, deși am câștigat Wimbledon la junioare.

Am pierdut anul trecut în fața Simonei în doar 40 de minute, sau ceva de genul. Acum mă simt mai experimentată, simt că pot să fac mai mult. Nu am putut pune în teren tactica din acea partidă pe care am jucat-o anul trecut. Dar acum nu voi mai fi la fel de stresată.

Oricum, a fost uriaș pentru mine să ajung în turul 4 la acea competiţie. La fel este şi acum. Nu știu dacă jocul Simonei este mai bun decât anul trecut, nu sunt eu în măsură să spun asta. Dar al meu cu siguranță al meu este!”, a declarat Iga Swiatek la conferinţa de presă.

Iga Swiatek, 19 ani, este locul 54 în clasamentul WTA. Anul trecut a avut primele rezultate notabile în circuitul profesionist. A fost finalistă la Lugano, a jucat turul 4 la Roland Garros şi a urcat pentru prima dată în top 100. A fost locul 61 la finalul sezonului trecut.

