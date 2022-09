Iga Swiatek – Ons Jabeur 6-2, 1-0, finala feminină de la US Open 2022. Poloneza a dominat categoric primul set

Meciul Iga Swiatek – Ons Jabeur are loc sâmbătă, 10 septembrie, ora 23:00, ora României, în finala feminină a ultimului turneu de Grand Slam al acestui an, US Open 2022. Iga Swiatek are deja în palmares două succese în turnee de Grand Slam ,ambele la Roland Garros iar tunisianca se află la doua încercare consecutivă, după ce a pierdut în ultimul act, pe iarba de la Wimbledon, cu 2-1 la kazaha Elena Rîbakina.

Unde se joacă meciul Iga Swiatek – Ons Jabeur

Întâlnirea Iga Swiatek – Ons Jabeur se desfăşoară sâmbătă, 10 septembrie, de la ora 23:00, ora României, 16:00 ora la New York, în finala feminină a US Open 2022, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Se va desfăşura cu casa închisă, biletele fiind epuizate ca şi la finala masculină, de săptămâni bune.

Meciul se joacă pe principala arenă de la Flushing Meadows a complexului Billie Jean King, arena Arthur Ashe, cu o capacitate de 23.771 de locuri, ceea ce face din acest stadion cel mai mare din lume destinat tenisului. Pe acest teren, principal al US Open, sunt programate finalele şi unele dintre semifinale.

Cine transmite la TV partida Iga Swiatek – Ons Jabeur

Partida Iga Swiatek – Ons Jabeur se joacă sâmbătă, 10 septembrie, de la ora 23:00, ora României, 16:00 în SUA, în finala turneului de Grand Slam pe hard de la US Open 2022 şi va putea fi urmărită ca de obicei, în direct şi în exclusivitate, pe canalul Eurosport 1, singurul abilitat să difuzeze turneele de Grand Slam. O mai puteţi viziona şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Traseul celor două finaliste, Iga Swiatek şi Ons Jabeur, la US Open 2022

Poloneza Iga Swiatek este favorita nr. 1 la câştigarea trofeului, ea fiind şi liderul mondial detaşat în ierarhia WTA. La US Open 2022 Swiatek a început cu un succes facil în faţa italiencei Paolini, urmat de alte două tor în două seturi în turul 2 şi turul 3, la americancele Sloane Stephans şi Lauren Davis. În optimi a avut însă, neaşteptat, mari probleme cu jucătoarea germană Julie Niemeier, locul 108, care i-a luat primul set dar apoi Iga şi-a revenit. A trecut în sferturi de Jessica Pegula cu 2-0 iar în semifinale Aryna Sabalenka a condus şi ea cu 1-0, dar a cedat cu 2-1.

Tunisianca Ons Jabeur, locul 5 mondial, a pierdut un singur set până acum. În turul 1 victorie lejeră cu Maddison Brengle, urmată de 2-0 cu Elisabeth Mandlik, ambele din SUA. În turul 3 a fost singurul moment mai greu, tot cu o americancă, Shelby Rogers, care a luat primul set. Apoi au urmat numai succese cu 2-0, în optimi cu Veronika Kudermetova, în sferturi cu Ajla Tomljanovic, în semifinale cu Caroline Garcia din Franţa.

Cote la pariuri la jocul Iga Swiatek, finala feminină la US Open 2022

Nu este nici o surpriză faptul că poloneza Iga Swiatek este clar favorita caselor de pariuri în finala feminină de la US Open cu tunisianca Ons Jabeur. Swiatek are cota de 1,55 pentru a câştiga al treilea ei Grand Slam în carieră, în timp ce Jabeur a primit 2,80 pentru primul ei succes şi o cotă de 1,65 pentru a lua măcar un set.

Scorul general al meciurilor directe dintre Iga Swiatek şi Ons Jabeur este egal, 2-2. Poloneza s-a impus în primul meci, în 2019, 2-1 la Washington, au urmat două succese Jabeur, 2-1 la Wimbledon şi 2-0 la Cicinnati, ambele în 2021, iar anul acesta Swiatek a egalat scorul cu un 2-0 fără drept de apel în finala Openului pe zgură de la Roma.