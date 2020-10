Iga Swiatek, prima reacţie după ce a eliminat-o pe Simona Halep de la Roland Garros: “Am avut în minte ce s-a întâmplat anul trecut”

Iga Swiatek a reacționat după ce a eliminat-o pe Simona Halep de la Roland Garros, provocând cea mai mare surpriză a turneului din capitala Franței de până acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tenismena de 19 ani din Polonia a reușit să treacă de Halep, considerată favorită la startul turneului de către specialiști, în două seturi, scor 6-1, 6-2.

Imediat după meci, poloneza a dezvăluit care a fost principalul factor care a ajutat-o să o învingă pe Simona, aflată pe locul secund în ierarhia WTA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iga Swiatek, prima reacție după ce a eliminat-o pe Halep de la Roland Garros: “Am avut în minte ce s-a întâmplat anul trecut”

“Sunt fără cuvinte. Nu m-am gândit decât la ce am de făcut pe terenul de tenis. Am avut mereu în minte ce s-a întâmplat anul trecut, nu că am vrut neapărat să mă răzbun. Între timp am jucat cu multe jucătoare de top, Wozniacki, Osaka și am acumulat mai multă experiență”, a declarat Swiatek imediat după terminarea partidei.

Poloneza a mai declarat că este foarte concentrată acum pe jocul de tenis.

ADVERTISEMENT

“În ultma vreme m-am concentrat exclusiv pe tenis în fiecare zi, chiar dacă am avut înainte o perioadă mai incertă. Mă gândeam dacă ar trebui să fac altceva, poate chiar să mă apuc de muzică, deoarece îmi place foarte mult. Acum îmi doresc doar să joc cât mai bine tenis”, a adăugat Iga Swiatek.

Halep dominată la toate capitolele de adolescenta din Polonia

Românca a fost surclasată la toate capitolele de către jucătoarea din Polonia în meciul din optimi. Simona Halep a avut cifre extrem de slabe în timpul partidei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primul set a fost foarte modest, mai ales pe partea de serviciu, capitol la care Iga Swiatek a fost net superioară. De asemenea, loviturile direct câștigătoare i-au adus polonezei un plus în joc, reușind să încheie multe dintre schimburi în acest fel, să scurteze schimburile și să câștige cu 6-1.

Setul secund lucrurile nu s-au îmbunătățit suficient pentru Halep, deși semnificativ mai puține puncte au fost jucate de Swiatek pe primul serviciu, eficiența chiar a crescut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Halep a greșit mai mult, acumulând 13 erori neforțate în setul secund și a încheiat partida fără niciun game câștigat pe serviciul adversarei.