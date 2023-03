Iga Swiatek, reacție dură după apariția controversată a Anastasiei Potapova la Indian Wells: „Astfel de situații ar trebui evitate”

Un nou scandal lovește turneul de la Indian Wells, după ce o pentru că a suferit un atac de panică în urma unei discuții cu Steve Simon, șeful WTA. Rusoaica Anastasia Potapova, prin apariția de la turneul din California, a fost acuzată că își susține public țara în contextul războiului din Ucraina.

Anastasia Potapova, acuzată că susține public Rusia la Indian Wells

Tenisul este printre singurele sporturi care permit jucătorilor ruși și bieloruși să participe la turnee, sub drapel neutru. Totuși, ultima apariție a rusoaicei Anastasia Potapova (28 WTA, 21 de ani) la Indian Wells a stârnit revolta până și a .

Anastasia Potapova s-a îmbrăcat cu tricoul echipei de fotbal Spartak Moscova la unul dintre antrenamentele de la Indian Wells. Mai mult decât atât, jucătoarea din Rusia a postat imaginile pe rețelele de socializare și a subliniat faptul că este un mare fan al echipei antrenate de Guille Abascal.

Printre reacțiile provocate se numără și cea a liderului Iga Swiatek. Jucătoarea poloneză este cunoscută pentru implicarea sa în ajutorarea Ucrainei pe fondul invaziei ruse. Adversara Soranei Cîrstea din sferturile turneului din Statele Unite a precizat că a luat legătura cu oficialii WTA.

Iga Swiatek a luat atitudine după apariția Anastasiei Potapova de la Indian Wells: „Astfel de situații ar trebui evitate”

Anastasia Potapova a fost eliminată în turul secund al turneului de la Indian Wells de Jessica Pegula. În prima rundă, locul 28 WTA a trecut de Xiyu Wang. Iga Swiatek a primit garanții din partea șefilor WTA că le va trimite un avertisment jucătoarelor din Rusia.

„Sincer, am fost surprinsă. Credeam că jucătoarea a înțeles că nu ar trebui, chiar dacă este fanul acelei echipe, să-și afișeze susținerea în aceste momente. Nu cred că este regulă să-ți declari susținerea față de Rusia sau o echipă din Rusia, având în vedere situația din Ucraina.

Am vorbit cu cei de la WTA și cred că astfel de situații ar trebui evitate. Am înțeles că le vor explica jucătoarelor că nu pot să promoveze echipe din Rusia. Am fost mulțumită, mi-au dat asigurări. Pe de altă parte, cred că aceste situații apar pentru că n-au existat avertismente clare mult mai devreme.

A fost mult haos în vestiare la începutul războiului. S-au creat multe situații neplăcute, pentru că unghiul de abordare nu era clar în privința războiului din Ucraina. Dacă ar fi existat directive clare de la început, poate că astfel de situații ar fi fost prevenite”, a declarat Iga Swiatek, potrivit BBC.

Iga Swiatek – Sorana Cîrstea, pentru un loc în semifinalele turneului de la Indian Wells

Sorana Cîrstea s-a calificat pentru prima oară în sferturile competiției de la Indian Wells și a dat lovitura din punct de vedere financiar. Sportiva din România, locul 83 WTA, și-a asigura un cec în valoare de 184.485 de dolari și 215 puncte.

Pentru un loc în careul de ași al competiției din SUA, împotriva liderului mondial Iga Swiatek. Poloneza a câștigat cu ceva emoții singura partidă directă anul trecut la Australian Open, scor 5-7, 6-3, 6-3.

În drumul spre sferturi, Sorana Cîrstea le-a învins pe Birrell, Keys, Pera și C. Garcia. Grație performanței de la Indian Wells, „Sori” și-a dublat câștigurile financiare din acest an.