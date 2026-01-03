Iga Swiatek, replică dură după „Bătălia sexelor”: „Doar un show care a atras multă atenție”

ADVERTISEMENT

Câștigătoarea a 6 titluri de Grand Slam, Iga Swiatek, vine cu o replică dură după competiția Bătălia sexelor. Jucătoarea de tenis, care este clasată pe locul 2 mondial, a dezvăluit ce crede despre această cunoscută competiție.

Ce spune Iga Swiatek despre Bătălia sexelor

Iga Swiatek este o jucătoare profesionistă de tenis, care până la 24 de ani a atins performanțe notabile. Tenismena poloneză a venit cu o serie de remarci negative legat de Bătălia sexelor, așa cum s-a întâmplat și după .

Competiția a revenit în atenția publicului după mai bine de 3 decenii. Meciul desfășurat între Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a readus în discuție decalajul forței între WTA și ATP. În plus, a generat multă

reflecție cu privire la egalitatea de gen.

Întrebată dacă a urmărit confruntarea dintre liderul mondial din WTA și tenismenul australian, tenismena a explicat că nu a făcut acest lucru. Aceasta a vorbit despre cum poate deveni „sportul alb” o activitate mai atractivă.

„A fost doar un spectacol, un show care a atras multă atenție, dar care nu a avut nimic de-a face cu o schimbare socială sau cu ceva important care ar putea avea un impact asupra tenisului feminin”, a dezvăluit Iga Swiatek, conform .

Ce schimbări ar implementa Iga Swiatek

„Au folosit același nume ca meciul dintre Billie Jean King și Bobby Riggs din 1973, dar nimic mai mult. Noi, femeile, am reușit să ieșim în evidență și să ne punem în valoare tenisul prin propriile noastre forțe.

Avem povești personale extraordinare și nu avem nevoie să ne comparăm cu tenisul masculin. Nu cred că sunt necesare meciuri precum cel disputat de Sabalenka și Kyrgios, ci evenimente precum acesta, în care se unifică ambele circuite.

Face tenisul mai bun și mai interesant pentru toți”, a completat jucătoarea de tenis poloneză, mai arată sursa menționată mai devreme. Sportiva consideră că meciurile în care femeile și bărbații joacă împreună, la mixt, sunt atractive pentru tenis.

În altă ordine de idei, conceptul propus de Bătălia sexelor a apărut în anul 1973. A fost inventat de Billie Jean King, considerată o pionieră incontestabilă a drepturilor femeilor în lumea tenisului. Aceasta l-a confruntat pe Bobby Riggs.

La acea vreme sportivul avea 55 de ani și se retrăsese din activitatea competițională. Cu toate acestea, meciul demonstrativ a atras peste 30.000 de oameni, în Houston. Victoria în 3 seturi a fostei mare campioane a provocat o schimbare uriașă.

Așadar, partida dintre cei doi a generat modificări de mentalitate cu privire la egalitatea de gen. Ulterior, în anul 1992 s-au confruntat Jimmy Connors și Martina Navratilova.

„Știu că am obiective foarte interesante”

„Mentalitatea mea nu s-a schimbat. Știu că trebuie să iau lucrurile săptămână cu săptămână, pentru că altfel sezonul poate deveni foarte lung. Mă concentrez pe propriul meu proces.

Știu că am obiective foarte interesante, cum ar fi câștigarea Australian Open (n.r. singurul turneu de Grand Slam care îi lipsește din palmares) sau recuperarea locului 1, și sunt conștientă de dificultatea pe care o implică ambele lucruri.

Nu am nevoie să mă stresez, pentru că sunt tânără și am timp să ating tot felul de obiective istorice”, a încheiat Iga Swiatek. de 24 de ani are obiective importante pentru anul 2026.