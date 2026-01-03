Sport

Iga Swiatek, replică dură după „Bătălia sexelor”: „Doar un show care a atras multă atenție”

Iga Swiatek a comentat în termeni neașteptați meciul cunoscut drept Bătălia sexelor. Ce părere are tenismena, de fapt, despre această confruntare celebră.
Alexa Serdan
03.01.2026 | 14:41
Iga Swiatek replica dura dupa Batalia sexelor Doar un show care a atras multa atentie
Ce spune Iga Swiatek despre meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Câștigătoarea a 6 titluri de Grand Slam, Iga Swiatek, vine cu o replică dură după competiția Bătălia sexelor. Jucătoarea de tenis, care este clasată pe locul 2 mondial, a dezvăluit ce crede despre această cunoscută competiție.

Ce spune Iga Swiatek despre Bătălia sexelor

Iga Swiatek este o jucătoare profesionistă de tenis, care până la 24 de ani a atins performanțe notabile. Tenismena poloneză a venit cu o serie de remarci negative legat de Bătălia sexelor, așa cum s-a întâmplat și după scandalul de dopaj.

ADVERTISEMENT

Competiția a revenit în atenția publicului după mai bine de 3 decenii. Meciul desfășurat între Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a readus în discuție decalajul forței între WTA și ATP. În plus, a generat multă
reflecție cu privire la egalitatea de gen.

Întrebată dacă a urmărit confruntarea dintre liderul mondial din WTA și tenismenul australian, tenismena a explicat că nu a făcut acest lucru. Aceasta a vorbit despre cum poate deveni „sportul alb” o activitate mai atractivă.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

„A fost doar un spectacol, un show care a atras multă atenție, dar care nu a avut nimic de-a face cu o schimbare socială sau cu ceva important care ar putea avea un impact asupra tenisului feminin”, a dezvăluit Iga Swiatek, conform puntodebreak.com.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"

Ce schimbări ar implementa Iga Swiatek

„Au folosit același nume ca meciul dintre Billie Jean King și Bobby Riggs din 1973, dar nimic mai mult. Noi, femeile, am reușit să ieșim în evidență și să ne punem în valoare tenisul prin propriile noastre forțe.

Avem povești personale extraordinare și nu avem nevoie să ne comparăm cu tenisul masculin. Nu cred că sunt necesare meciuri precum cel disputat de Sabalenka și Kyrgios, ci evenimente precum acesta, în care se unifică ambele circuite. 

ADVERTISEMENT

Face tenisul mai bun și mai interesant pentru toți”, a completat jucătoarea de tenis poloneză, mai arată sursa menționată mai devreme. Sportiva consideră că meciurile în care femeile și bărbații joacă împreună, la mixt, sunt atractive pentru tenis.

În altă ordine de idei, conceptul propus de Bătălia sexelor a apărut în anul 1973. A fost inventat de Billie Jean King, considerată o pionieră incontestabilă a drepturilor femeilor în lumea tenisului. Aceasta l-a confruntat pe Bobby Riggs.

La acea vreme sportivul avea 55 de ani și se retrăsese din activitatea competițională. Cu toate acestea, meciul demonstrativ a atras peste 30.000 de oameni, în Houston. Victoria în 3 seturi a fostei mare campioane a provocat o schimbare uriașă.

Așadar, partida dintre cei doi a generat modificări de mentalitate cu privire la egalitatea de gen. Ulterior, în anul 1992 s-au confruntat Jimmy Connors și Martina Navratilova.

„Știu că am obiective foarte interesante”

„Mentalitatea mea nu s-a schimbat. Știu că trebuie să iau lucrurile săptămână cu săptămână, pentru că altfel sezonul poate deveni foarte lung. Mă concentrez pe propriul meu proces.

Știu că am obiective foarte interesante, cum ar fi câștigarea Australian Open (n.r. singurul turneu de Grand Slam care îi lipsește din palmares) sau recuperarea locului 1, și sunt conștientă de dificultatea pe care o implică ambele lucruri.

Nu am nevoie să mă stresez, pentru că sunt tânără și am timp să ating tot felul de obiective istorice”, a încheiat Iga Swiatek. Tenismena de 24 de ani are obiective importante pentru anul 2026.

FCSB, condiţii de cinci stele în Antalya! Cât plăteşte campioana României pentru cantonamentul...
Fanatik
FCSB, condiţii de cinci stele în Antalya! Cât plăteşte campioana României pentru cantonamentul de iarnă
Prima plecare după FCSB – Rapid! Destinația: Serie A!
Fanatik
Prima plecare după FCSB – Rapid! Destinația: Serie A!
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35...
Fanatik
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Fostul deputat PSD a depus plângere penală împotriva lui Dumitru Dragomir: 'Gigi Becali...
iamsport.ro
Fostul deputat PSD a depus plângere penală împotriva lui Dumitru Dragomir: 'Gigi Becali mi-a amenințat familia, iar el îi ține partea!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!