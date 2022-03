Iga Swiatek, dezvăluiri inedite înaintea duelului cu Simona Halep de la Indian Wells. Cea mai bună prietenă și „regina bârfelor” din circuit. Video

Prima semifinală de pe tabloul feminin al turneului de la Indian Wells va aduce față în față două dintre cele mai în formă jucătoare ale momentului, Iga Swiatek (4 WTA) și Simona Halep (26 WTA). În aceste condiții, specialiștii se așteaptă la o confruntare similară ca intensitate unei finale în toată regula.

Iga Swiatek, interviu inedit înaintea duelului cu Simona Halep

Până să lupte pentru un loc în ultimul act al competiției, sportiva din Polonia a răspuns prezent provocării venite din partea celor de la We are Tennis. Este vorba despre un joc intitulat sugestiv „Who is the GOAT? (n.r. Cine este cel mai bun din toate timpurile?)”, în cadrul căruia protagonistul trebuie să răspundă unor întrebări inedite.

Așa am aflat numele celei mai bune prietene din circuit – slovena Kaja Juvan (85 WTA) – , dar și cui îi revine premiul pentru „regina bârfelor”. Este vorba despre fosta antrenoare a Karolinei Pliskova.

„Rennae Stubbs. Știe multe lucruri despre tenis, nu este tocmai bârfă, dar împărtășește din ce știe. Întotdeauna poți merge la ea dacă vrei să te pui în temă cu ce se întâmplă în circuit”, a dezvăluit .

Monfils, deconspirat: „E cel mai bun dansator din circuit”

De asemenea, aceasta a vorbit despre posesoarele celor mai bune servicii din circuit și l-a deconspirat pe sportivul care face senzație de fiecare dată când schimbă terenul de tenis cu ringul de dans.

„Știu sigur că eu nu voi fi regina primului serviciu, dar cred că Serena sau Pliskova. Ele pot servi foarte bine cu primul.

Îmi place mult cum servesc eu cu al doilea serviciu, dar nu sunt cea mai bună la asta, încă nu. Cred că Barty. La al doilea meu serviciu îmi place spinul, faptul că poate zbura destul de sus.

Pe Gael Monfils l-am văzut pe Instagram cum dansează. Cred că el e cel mai bun dansator din circuit”, a mai spus poloneza.

Duel de foc în semifinala de la Indian Wells

În noaptea de vineri spre sâmbătă, cu începere de la ora 03:00, arena centrală a turneului WTA 1000 Indian Wells va găzdui . Sportiva noastră s-a impus în două rânduri – ultima dată la Australian Open 2021, scor 3-6, 6-1, 6-4, în timp ce sportiva din țara vecină și-a adjudecat o singură dată victoria.

Duelul pentru un loc în ultimul act al competiției se anunță cu atât mai interesant cu cât Swiatek are un palmares impresionant în actuala stagiune, cu 19 victorii și 3 înfrângeri, iar sportiva noastră a acumulat 15 victorii și a suferit la rândul ei doar 3 eșecuri.