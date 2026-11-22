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Bogdan Racovițan (26 de ani) nu a fost convocat de selecționerul Gică Hagi (61 de ani) pentru meciurile naționalei din Liga Națiunilor cu Polonia și Bosnia, dar continuă să impresioneze în Polonia, în tricoul celor de la Rakow Czestochowa. Titular incontestabil la această echipă, fundașul central a fost integralist și în meciul de pe teren propriu cu Widzew Lods din cadrul etapei cu numărul 15 din Ekstraklasa.

Bogdan Racovițan, al doilea gol pentru Rakow în Polonia de la începutul acestei luni

Formația sa a reușit să se impună în final cu scorul de 3-1 și astfel a părăsit Mai mult, internaționalul român chiar a și marcat în acest meci. În plus, a fost vorba despre o reușită decisivă, venită în minutul 82, la scorul de 1-1, așadar când soarta jocului era încă pe „muchie de cuțit”.

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În minutul 89, Rakow a mai punctat o dată și astfel și-a asigurat victoria. Acesta a fost al doilea gol marcat de Bogdan Racovițan pentru gruparea din Czestochowa până acum în această ediție de Ekstraklasa. , mai exact în urmă cu două etape, la începutul acestei luni.

Scenariu similar: gol decisiv Bogdan Racovițan pe final de meci într-o victorie cu 3-1 „acasă” pentru Rakow

Și atunci scenariul a fost similar cu cel de acum. Rakow a jucat tot acasă, cu Pogon Szczecin, echipa lui Valentin Cojocaru, portarul român fiind eliminat direct în prelungirile acelei partide pentru un fault destul de dur comis în poziție iminentă de gol pentru adversari. Și atunci, la final a fost tot 3-1 pentru gazde.

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Mai mult, și atunci Racovițan a înscris spre final de joc, mai exact în minutul 73, și tot la scorul de 1-1. De asemenea, și la acel meci Rakow a reușit să marcheze pentru 3-1, tot în ultimele minute, doar că ceva mai târziu decât în victoria de acum cu Widzew Lods, respectiv în minutul 90+7.