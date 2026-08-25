Igor Surkis, lovitură pentru Adrian Mititelu! „M-au păcălit”. Toate detaliile transferului lui Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev. Exclusiv

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Vladislav Blănuță (24 de ani) va pleca în această vară de la Dinamo Kiev pentru a semna cu Lechia Gdansk, grupare din divizia secundă a Poloniei. Din informațiile FANATIK, transferul se va efectua în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro, iar FC U Craiova nu va mai primi niciun ban din partea ucrainenilor, aspect care nu a fost pe placul lui Adrian Mititelu (58 de ani). Cum a reacționat omul de afaceri.

Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev! Adrian Mititelu, prima reacție după decizia lui Igor Surkis

Dinamo Kiev s-a înțeles cu formația poloneză Lechia Gdansk pentru transferul atacantului român Vladislav Blănuță. Din informațiile FANATIK, polonezii vor plăti 1.5 milioane de euro pentru Blănuță, iar acesta va avea la Lechia același salariu pe care l-a primit și la Dinamo Kiev, 520.000 de euro pe sezon. Dacă ar fi încasat peste 1.5 milioane de euro în schimbul lui Blănuță, gruparea condusă de Igor Surkis ar fi fost nevoită să plătească 20% din sumă celor de la FC U Craiova, conform clauzei din contractul semnat în vara anului trecut.

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Așadar, decizia ucrainenilor de a-l vinde pe Blănuță pentru exact 1.5 milioane nu a fost pe placul lui Adrian Mititelu. „Îmi pare rău că nu l-am dat la Rakow în Polonia pe 2 milioane de euro. Data viitoare o să fiu mai atent la clauzele din contract. M-au păcălit ucrainenii. Sunt sigur că el își poate relansa cariera și va ajunge la un nivel înalt”, a declarat patronul de la FC U Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK.

, din cauza unor postări pro-ruse pe care acesta le distribuise pe rețelele sociale înainte de a se transfera în Ucraina. Atacantul a jucat în doar 11 meciuri pentru fosta campioană a Ucrainei, reușind să marcheze un singur gol. .

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Cine este Lechia Gdansk, noua echipă a lui Vladislav Blănuță

Lechia Gdansk se află momentan în 1 Liga, divizia secundă a fotbalului polonez, după ce a retrogradat la finalul sezonului precedent din prima ligă. Formația cu care va semna Vladislav Blănuță a primit în stagiunea precedentă o depunctare de 5 puncte din cauza unor probleme financiare, iar această sancțiune a fost decisivă pentru viitorul echipei, care ar fi rămas în prima ligă cu punctele strânse pe teren.

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Momentan, după primele 5 etape ale noului sezon, Lechia a strâns doar 4 puncte și ocupă locul 16 în divizia secundă din Polonia. Gruparea din Gdansk are o adevărată criză de atacanți în acest moment, deoarece Tomas Bobcek, care a fost golgheter în prima ligă în sezonul trecut, a fost indisponibil până acum și se pregătește să plece la o altă formație. Antrenorul Vladyslav Lupashko a fost nevoit să se bazeze în startul stagiunii fie pe atacanți foarte tineri, fie pe diverse improvizații.

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