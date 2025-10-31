Sport

Igor Surkis, „mitraliat” în Ucraina pentru transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Să-l trimită în politică”

Igor Surkis (66 de ani) primește critici dure în Ucraina pentru transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev. Atacantul român n-a jucat niciun minut în ultimele două meciuri
Cristian Măciucă
31.10.2025 | 10:17
Vladislav Blănuță continuă să fie blamat în Ucraina după transferul la Dinamo Kiev. Un fost jucător al grupării din capitală l-a arătat cu degetul pe patronul Igor Surkis, care l-a adus pe atacant de la FC U Craiova.

Igor Surkis, criticat dur pentru că l-a luat la Dinamo Kiev pe Vladislav Blănuță

Pare că nu se mai termină problemele pentru Vladislav Blănuță după transferul la Dinamo Kiev. Atacantul român a început cu stângul încă de cum a ajuns în capitala Ucrainei. Fanii l-au pus la zid pentru că a distribuit materiale pro-Rusia pe TikTok.

Conflictul dintre Blănuță și suporteri părea stins, după ce fotbalistul a transmis că e de partea ucrainenilor în războiul cu Rusia. La fiecare meci jucat de Blănuță, unii dintre fanii lui Dinamo Kiev l-au contestat vegement pe fostul jucător al lui FC U Craiova. 

La fiecare apariție pe teren a lui Blănuță, unii dintre suporterii lui Dinamo Kiev ”au luat foc”. L-au insultat, au aruncat cu obiecte în el, au afișat bannere jignitoare și i-au cerut să plece de la echipă.

Blănuță, donație uriașă pentru armata ucraineană

Din cauza adaptării grele la Kiev, Blănuță a luat în calcul să plece de la Dinamo. Totuși, atacantul a încercat să se împace cu vecinii noștri și a făcut un gest incredibil. Fostul perlă a lui Adrian Mititelu a dezvăluit pe Instagram că a donat 700.000 de grivne, adică 74.000 de lei pentru Armata Ucrainei.

Cu toate acestea, lucrurile nu s-au îmbunătățit pentru Vladislav Blănuță. El a mai jucat doar 30 de minute în două meciuri la echipa antrenată de Oleksandr Shovkovskyi (50 de ani). La următoarele două partide, 4-0 cu Kryvbas și 2-1 cu Șahtior Donețk, Blănuță a rămas rezervă neutilizată.

Fost jucător la Dinamo Kiev, Viktor Leonenko (56 de ani) e sătul de Vladislav Blănuță și l-a criticat pe Igor Surkis pentru acest transfer.

„În ceea ce-l privește pe politicianul Blănuță, aceasta este o întrebare pentru Igor Surkis. Nici măcar nu înțeleg de ce l-au cumpărat. Au aruncat două milioane (n.r.- de euro) pentru el și încă stă pe bancă. Puteau să-l dea introducă la scorul de 3-0 (n.r.- în meciul cu Kryvbas). Măcar să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă”, a declarat Viktor Leonenko, potrivit sport.ua.

Câți bani a plătit Dinamo Kiev pentru transferul lui Vladislav Blănuță

Dinamo Kiev l-a transferat pe Vladislav Blănuță pe 2 septembrie 2025, când a plătit 2 milioane de euro pentru transferul său de la FC U Craiova. Cu tot cu bonusuri, suma de transfer a atacantului poate ajunge până la 2,6 milioane de euro.

Atacantul, care are și cetățenie moldoveană, mai are contract cu gruparea pregătită de Shovkovskyi până în vara lui 2030. În 8 meciuri, Blănuță n-a reușit să marcheze sau să dea vreun assist pentru Dinamo Kiev.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
