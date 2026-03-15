Igor Tudor a luat foc pe Anfield! Momentul în care Radu Drăgușin l-a scos din minți pe antrenorul lui Tottenham

Radu Drăgușin a avut parte de un meci extrem de dificil duminică seara pe Anfield. Tottenham, echipa la care joacă fundașul român, a dat piept cu Liverpool. Stoperul echipei naționale a stat bine în teren și nu a comis greșeli mari, deși a fost constant sub presiune, însă a reușit să îl scoată din minți pe antrenorul său.

Liverpool a dominat meciul cu Tottenham. Szoboszlai a înscris un nou gol de generic

Liverpool a fost clar echipa care a controlat jocul pe Anfield. Cormoranii au avut posesia balonului, însă au existat și momente în care Spurs a pus presiune. Până la urmă, la mijlocul primei părți, Szoboszlai a reușit să dezghețe tabela cu o execuție marcă înregistrată. L-a învins pe Vicario cu un șut din lovitură liberă.

Cormoranii au avut și alte ocazii. . Fundașul român a respins mai multe baloane și a reușit, în prima repriză, să își angajeze colegii cu pase lungi de linie. După o astfel de execuție, Tottenham a ratat o ocazie colosală prin tânărul Souza.

Tudor a cedat nervos! Gesturile antrenorului lui Tottenham după intervenția lui Drăgușin

Totuși, , s-a enervat pe fundașul român. În minutul 34, Radu Drăgușin a degajat greșit o minge în out. La faza imediat următoare, stoperul a intrat mult prea energic la un adversar, iar arbitrul a dictat lovitură liberă pentru echipa de pe Anfield, deși jucătorul de la Spurs a protestat.

Pe bancă, Igor Tudor a luat foc. Antrenorul croat a fost surprins cum a început să strige și să dea cu piciorul după faultul comis de Radu Drăgușin. Intervenția a avut loc la aproximativ 30 de metri de poarta lui Vicario, iar faza fixă nu a reprezentat un real pericol. Tehnicianul a răbufnit și pe finalul primei reprize. După ce Richarlison a ratat din corner, Tudor a fost filmat gesticulând extrem de nervos.