Igor Tudor a luat foc pe Anfield! Momentul în care Radu Drăgușin l-a scos din minți pe antrenorul lui Tottenham

Radu Drăgușin a avut un meci dificil pe Anfield în Liverpool – Tottenham. Fundașul român l-a scos din minți pe Igor Tudor după o greșeală comisă în prima repriză.
Alex Bodnariu
15.03.2026 | 19:45
Igor Tudor a luat foc pe Anfield Momentul in care Radu Dragusin la scos din minti pe antrenorul lui Tottenham
Tudor a cedat nervos! Gesturile antrenorului lui Tottenham după intervenția lui Drăgușin
Radu Drăgușin a avut parte de un meci extrem de dificil duminică seara pe Anfield. Tottenham, echipa la care joacă fundașul român, a dat piept cu Liverpool. Stoperul echipei naționale a stat bine în teren și nu a comis greșeli mari, deși a fost constant sub presiune, însă a reușit să îl scoată din minți pe antrenorul său.

Liverpool a dominat meciul cu Tottenham. Szoboszlai a înscris un nou gol de generic

Liverpool a fost clar echipa care a controlat jocul pe Anfield. Cormoranii au avut posesia balonului, însă au existat și momente în care Spurs a pus presiune. Până la urmă, la mijlocul primei părți, Szoboszlai a reușit să dezghețe tabela cu o execuție marcă înregistrată. L-a învins pe Vicario cu un șut din lovitură liberă.

Cormoranii au avut și alte ocazii. Radu Drăgușin a făcut un meci destul de bun pe un teren foarte complicat. Fundașul român a respins mai multe baloane și a reușit, în prima repriză, să își angajeze colegii cu pase lungi de linie. După o astfel de execuție, Tottenham a ratat o ocazie colosală prin tânărul Souza.

Tudor a cedat nervos! Gesturile antrenorului lui Tottenham după intervenția lui Drăgușin

Totuși, Igor Tudor, antrenorul celor de la Tottenham, s-a enervat pe fundașul român. În minutul 34, Radu Drăgușin a degajat greșit o minge în out. La faza imediat următoare, stoperul a intrat mult prea energic la un adversar, iar arbitrul a dictat lovitură liberă pentru echipa de pe Anfield, deși jucătorul de la Spurs a protestat.

Pe bancă, Igor Tudor a luat foc. Antrenorul croat a fost surprins cum a început să strige și să dea cu piciorul după faultul comis de Radu Drăgușin. Intervenția a avut loc la aproximativ 30 de metri de poarta lui Vicario, iar faza fixă nu a reprezentat un real pericol. Tehnicianul a răbufnit și pe finalul primei reprize. După ce Richarlison a ratat din corner, Tudor a fost filmat gesticulând extrem de nervos.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
