Igor Tudor a vorbit despre Radu Drăgușin înainte de Atletico Madrid – Tottenham

Marți seară, Tottenham, echipa românului Radu Drăgușin, își va măsura forțele în deplasare cu Atletico Madrid. Formația din Premier League traversează un sezon dezastruos și riscă să retrogradeze în Championship, însă fanii încă visează la o calificare în sferturile de finală ale Champions League.

Radu Drăgușin, în lot la un meci de Champions League după 5 ani!

Partida dintre Atletico Madrid și Tottenham pare una dezechilibrată la prima vedere. Spaniolii merg bine în La Liga, unde ocupă locul 3, și sunt și în finala Cupei Regelui, în timp ce Spurs se află în partea de jos a clasamentului din Premier League și există un risc real să cadă în liga a doua dacă seria rezultatelor negative va continua.

Debutul și l-a făcut pe vremea când îmbrăca tricoul celor de la Juventus, iar acum poate prinde minute în optimile de finală. Sunt însă șanse destul de mici să fie aruncat în luptă încă din primul minut.

, fundașii de bază ai echipei, iar Igor Tudor va apela cel mai probabil la acest cuplu de stoperi, întrucât partida este una extrem de complicată, iar antrenorul are nevoie de experiență în centrul apărării. Totuși, fotbalistul român ar putea intra pe parcurs dacă situația o va cere.

Ce a declarat Igor Tudor l conferința de presă înainte de Atletico – Tottenham

Igor Tudor, antrenorul celor de la Tottenham, a vorbit și despre situația lui Cristian Romero. Fundașul central argentinian a ratat ultimele partide, însă tehnicianul se așteaptă să îl aibă la capacitate maximă și să fie un adevărat lider în zona defensivă.

„Djed Spence, Cristian Romero și Radu Drăgușin se întorc în lot. Este bine. Pentru prima dată am la dispoziție o echipă în care jucătorii vor putea evolua în pozițiile lor obișnuite. Avem atât experiență, cât și calitate. Romero ne-a lipsit foarte mult. A muncit foarte mult în aceste două-trei săptămâni. A lucrat inclusiv suplimentar pentru a fi în formă la revenire. Sunt sigur că la meciul cu Atletico va fi un lider, așa cum a fost mereu”, a declarat Igor Tudor.