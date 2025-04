Igor Tudor, distrus și acum după înfrângerea administrată de Cristi Chivu în Parma – Juventus 1-0: „Acum, din punct de vedere mental, este foarte dificil”

Igor Tudor (47 de ani), antrenorul lui Juventus, nu a trecut încă peste eșecul administrat în deplasare , în etapa a 33-a din Serie A.

Igor Tudor, marcat de insuccesul din Parma – Juventus 1-0 contra lui Cristi Chivu

„Bătrâna Doamnă” a învins-o acasă de atunci pe Monza, duminică, pe 27 aprilie, cu scorul de 2-0. Igor Tudor a rămas cu o singură înfrângere în campionatul Italiei, în cinci partide, de când a preluat-o pe Juventus, cea contra „cruciaților”.

Tehnicianul croat a recunoscut că a văzut partida cu Parma în total de trei ori. Tudor a concluzionat că elevii săi au avut de suferit la ultima pasă și la finalizare. El a lăsat să se înțeleagă faptul că eșecul în fața lui Cristi Chivu le-a afectat moralul lui și jucătorilor.

Igor Tudor: „Acum, din punct de vedere mental, este foarte dificil”

„Ce ne-a lipsit împotriva Parmei? Am văzut meciul de trei ori. Este partida în care am primit doar un singur gol, dar pe care am pierdut-o. Nu am fost periculoși în fața porții. Ne-au lipsit ultima pasă și șutul.

Am fost sterili, chiar dacă am dominat. Acum trebuie să lăsăm în urmă acest meci. Acum, din punct de vedere mental, este foarte dificil. Punctele contează mult”, a declarat Igor Tudor, conform .

Un succes de răsunet pentru fostul căpitan al României

Victoria nou-promovatei Parma în fața celei mai titrate echipe din campionatul Italiei, Juventus Torino, a reprezentat la momentul respectiv un adevărat șoc în Serie A și o surpriză, în general, în fotbalul internațional.

atât pentru succes, cât și pentru faptul că i-a redresat pe „emilieni” în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Tutto Mercato Web i-a acordat fostului căpitan al naționalei României nota 8 pentru felul în care a pregătit confruntarea contra „Bătrânei Doamne”.

