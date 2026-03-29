Igor Tudor, OUT de la Tottenham! Radu Drăgușin va avea un nou antrenor

Tottenham a anunțat oficial despărțirea de antrenorul Igor Tudor (47 de ani), al cărui mandat se încheie după doar 44 de zile. Croatul a obținut o singură victorie într-o lună și jumătate, iar situația din clasament a londonezilor este una dramatică, echipa lui Radu Drăgușin fiind la doar un punct deasupra „zonei roșii” cu 7 etape înainte de finalul sezonului.

Tottenham a ajuns la un acord cu antrenorul Igor Tudor pentru încheierea imediată a contractului. „Putem confirma că s-a ajuns la un acord pentru ca antrenorul Igor Tudor să părăsească echipa cu efect imediat. De asemenea, Tomislav Rogic și Riccardo Ragnacci au părăsit posturile de antrenor de portari, respectiv preparator fizic.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect. Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach. We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial)

Le mulțumim lui Igor, Tomislav și Riccardo pentru eforturile depuse în ultimele șase săptămâni, în care au muncit neobosit. De asemenea, recunoaștem durerea suferită recent de Igor și îi transmitem sprijinul nostru lui și familiei sale în aceste momente dificile. O actualizare despre noul antrenor principal va fi furnizată în timp util”, a transmis gruparea din Premier League pe contul oficial de X. .

Igor Tudor, bilanț dezastruos pe banca lui Tottenham. În câte partide a mizat pe Radu Drăgușin

Igor Tudor a condus-o pe Tottenham în 7 meciuri, iar bilanțul său a fost unul teribil: o victorie, o remiză și 5 înfrângeri. Singurul succes a sosit în UEFA Champions League, 3-2 contra lui Atletico Madrid, însă londonezii au părăsit competiția după . În campionat, Tottenham a obținut un singur punct sub comanda lui Igor Tudor, după o remiză cu Liverpool, 1-1.

, o rivală din lupta pentru evitarea retrogradării, a fost ultima picătură pentru conducătorii lui Tottenham, care au decis să producă o nouă modificare pe banca tehnică, la doar o lună și jumătate după ce Tudor l-a înlocuit pe Thomas Frank.

Radu Drăgușin a evoluat în 4 jocuri sub comanda lui Igor Tudor, fiind integralist în 3 dintre ele, eșecurile cu Arsenal (1-4) și Fulham (1-2) și remiza cu Liverpool. Aflat momentan la echipa națională a României, care va evolua marți într-un meci amical contra Slovaciei, fundașul central va avea un nou antrenor în momentul în care va reveni la Londra.

Cum arată programul lui Tottenham până la finalul sezonului

Tottenham ocupă locul 17 în Premier League, cu 30 de puncte, unul în plus față de West Ham, prima echipă aflată pe loc retrogradabil. Cei de la Spurs au fost eliminați din Cupa Angliei, așadar nu vor avea meci oficial la finalul săptămânii viitoare. Următoarea partidă a echipei lui Radu Drăgușin se va disputa pe 12 aprilie, în deplasare contra lui Sunderland. Apoi, până la finalul stagiunii, Tottenham le va mai întâlni pe Brighton (acasă), Wolves (în deplasare), Aston Villa (în deplasare), Leeds (acasă), Chelsea (în deplasare) și Everton (acasă).