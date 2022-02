Cum le-a pus IGPR-ul gând rău hackerilor din România! Cât plătesc polițiștii ca să analizeze tranzacțiile cu criptomonede

Piața criptomonedelor a explodat în ultima perioadă și, așa cum era de așteptat, nu a mai durat mult până la apariția hackerilor interesați de aceste tranzacții. E și normal, privind statisticile fabuloase, în condițiile în care cifra de afaceri a ajuns să fie și de 12 ori mai mare decât întreg PIB-ul României.

În prezent, până într-un milion de români dețin criptomonede, dar valoarea totală a lor s-ar putea ridica la câteva miliarde de euro. Mai mult decât atât, aproape toţi sunt fie familiarizați, peste 50 la sută, fie au auzit, 39% despre conceptul de criptomonede.

IGPR-ul, start joc luptei împotriva hackerilor

Culmea, mai bine de jumătate dintre cei care știu cu ce se mânâncă aceste criptomonede, dar care nu dețin în prezent una, au fost cât se poate de fermi și au anunțat că sunt interesați să cumpere în viitor. De fapt, în viitorul apropiat.

Se întâmplă lucrul acesta pentru că mulți văd drept o investiție sau un instrument de plată online. Și toți gândesc un singur lucru – o explozie pe piață care să-i facă bogați peste noapte și liniștiți până la adânci bătrâneți.

Nu puține au fost cazurile, mai ales în rândul celor care au simțit afacerea încă din primele zile, care chiar au reușit să scape de griji și să trăiască bine mersi din banii făcuți în piața online. Cu toții au fost însă măcar o dată în fața pericolului de a fi înșelați.

Acum, vrea să-i pună la adăpost pe aceștia și să-și crească potențialul de investigare și cercetare (percheziționarea sistemelor informatice) în domeniul combaterii criminalității informatice prin dotarea cu echipamente hardware și software dedicate activităților specifice din acest domeniu precum și activități de pregătire privind utilizarea programelor.

De ce vor polițiștii sisteme împotriva hackerilor

Din punctul de vedere al tendințelor, criminalitatea informatică produsă în România afectează, pe lângă instituțiile financiare, sistemele informatice și, spun oamenii legii, chiar imaginea țării pe plan extern.

Tocmai de aceea, IGPR-ul vrea acum se creeze infrastructura necesară în vederea creșterii capacității de coordonare a eforturilor naționale pentru combaterea criminalității organizate. De asemenea, proiectul are ca obiectiv întărirea capacității structurilor de criminalitate informatică, de a identifica și a analiza probele digitale, precum și prelevarea acestora.

La acest moment, la nivelul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate cât și la nivelul structurilor teritoriale sunt folosite echipamente și produse software care nu mai corespund cerințelor actuale în domeniul percheziționării și cercetării sistemelor informatice.

Totodată, la momentul actual, în dotarea IGPR-ului nu există o aplicație software care să vină în sprijinul specialiștilor care desfășoară activități de analiză a tranzacțiilor cu criptomonede, aceste analize fiind efectuate cu soluții gratuite care nu oferă întotdeauna informații complete cu privire la diversele tipuri de tranzații pe piețele cripto.

Ce anume cumpără IGPR-ul

Peste 300 de mii de euro vor să plătească polițiștii pentru o soluție informatică destinată analizei tranzacțiilor cu criptomonede (6 bucăți), dar și pentru un curs de pregătire online pentru soluția informatică de analiză tranzacții criptomonede (un pachet pentru 20 de persoane).

Prima trebuie să verifice legăturile dintre tranzacțiile cu criptomonede, dar și să poată să urmărească și analizeze fluxurile monetare în cadrul blockchain-urilor. De asemenea, polițiștii vor un software care să le permită identificarea oricărui deținător de portofel electronic pe baza adresei tranzacției cu criptomonede.

Este obligatoriu ca aplicația primită să poată scana automat mai mult de o mie de forumuri, aplicații media și site-uri darknet și să aibă un număr nelimitat de investigații pentru doi ani de zile.

În urma cursului la care vor participa polițiștii aceștia trebuie să înțeleagă sistemul de criptomonede prin comparație cu sistemul financiar tradițional, dar și principiile tehnologiei blockchain.

Agenții vor învăța și despre modul de funcționare al Bitcoin și cum diferă criptomonedele alternative, să identifice actorii principali din această industrie și aplicațiile care utilizează criptomonedele.

De asemenea, la finalul cursului este nevoie ca polițiștii să înțeleagă fundamentele tranzacțiilor cu bitcoin, să știe să efectueze o analiză a celor petrecute și să cunoască modalitatea de verificare a legăturilor dintre tranzacțiile cu criptomonede.

Cât costă o criptomonedă

Interesant este că fiecare criptomonedă are un preț diferit și acesta variază de la o fracțiune de cent până la zeci de mii de dolari, cum este cazul unui Bitcoin, cea mai cunoscută de pe piață. Trebuie să știți că monedele virtuale, spre deosebire de acțiuni, sunt fracționale.

Mai exact, aveți posibilitatea de a cumpăra cât vreți, deși nu dispuneți de foarte mulți bani. De exemplu, mulți oameni nu și–ar putea permite un Bitcoin întreg, dar dacă vor să investească în această monedă, ar putea să achiziționeze 0,1 BTC sau 0,0025 BTC sau oricare altă fracțiune.

Există multe criptomonede pentru care încă plătiți sub un dolar sau chiar mai puțin de 0,01 dolari pe monedă. Cu toate acestea, nu trebuie să vă aruncați și să credeți că vă puteți îmbogăți peste noapte. Doar pentru că o criptomonedă are un preț scăzut, nu înseamnă neapărat că are și potențial de creștere.

Capitalizarea pieței este o indicație mai bună a valorii actuale a unui proiect, deoarece reprezintă suma totală investită în acesta. Valoarea reală a unei monede digitale este decisă de echilibrul cumpărătorilor și vânzătorilor la bursă. Practic, atunci când mai mulți oameni cumpără o monedă decât o vând, prețul ei crește, iar când mai mulți vând decât cumpără, prețul ei scade.

În acest moment, Bitcoin este regina criptomonedelor, aceasta fiind cotată la 38.823 de dolari. Este urmată de Etherum cu o valoare de 2727 de dolari