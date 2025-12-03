IHF a dat verdictul în ziua meciului Ungaria – România: „Pe ea se bazează cel mai mult”

ADVERTISEMENT

pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției ce are loc în Olanda și Germania, iar multe speranțe sunt în Sorina Tîrcă Grozav.

Jucătoarele României remarcate de IHF

Cei de la IHF au prefațat meciul pe care îl dispută astăzi, iar câte două jucătoare au fost scoase în evidență. Pentru trupa lui Ovidiu Mihăilă, remarcate s-au făcut Sorina Tîrcă Grozav și Lorena Ostase, care ar putea reprezenta argumentele tricolorelor în disputa cu maghiarele.

„Ungaria intră în runda principală într-una dintre cele mai puternice poziții, alături de Danemarca, purtând patru puncte după o evoluție perfectă în faza grupelor. Au învins Senegalul cu 26:17, au zdrobit Iranul cu 47:13, iar în ultimul meci au transformat o primă repriză ezitantă într-o repriză secundă puternică, trecând de Elveția cu 32:25. Ungaria a avut dificultăți la început atât la capitolul eficiență, cât și în apărare, însă după ce s-au reorganizat, au dominat Elveția și au închis meciul cu autoritate”, au scris cei de la IHF.

România, duel decisiv cu Ungaria la Campionatul Mondial

„Aceasta este versiunea din repriza secundă pe care speră să o aducă și în această confruntare. România sosește cu două puncte, după ce a învins Croația cu 33:24 și Japonia cu 31:27, înainte de a pierde cu Danemarca 31:39 într-un duel pentru primul loc în grupă. România a pus presiune pe Danemarca pe tot parcursul meciului și ar fi putut obține mai mult dacă nu ar fi fost încă o prestație excelentă a Annei Kristensen și contraatacurile letale ale danezelor.

Un meci de înaltă calitate îi așteaptă pe spectatorii din Rotterdam, nu doar datorită formei și mizei, ci și din cauza istoricului bogat. Cele două națiuni s-au întâlnit de peste 30 de ori, inclusiv în 13 dueluri la Campionatul Mondial. Ungaria are șapte victorii, România șase, iar cea mai recentă confruntare a avut loc la EHF EURO feminin 2024, unde Ungaria a câștigat cu 37:29.

Atacul Ungariei este condus de Gréta Márton, care a înscris 18 goluri până acum, cu Petra Simon orchestrând excelent și având 14 pase decisive. România se bazează cel mai mult pe Sorina Grozav, autoare a 24 de goluri, și pe Lorena-Gabriela Ostase, cu 17 reușite”, au concluzionat cei de la IHF.

România pornește cu șansa a doua meciul cu Ungaria

Astăzi, la Rotterdam, România îşi începe aventura în grupa principală a Mondialului cu un duel de foc împotriva Ungariei, un meci pe muchie de cuţit, care ar putea decide drumul „tricolorelor” spre sferturi. Ungaria vine cu moralul ridicat, după ce a încheiat faza grupelor preliminare cu victorii clare, în timp ce România, deşi a pierdut duelul decisiv cu Danemarca, a acumulat două puncte şi ştie că o victorie azi ar reprezenta un pas uriaş.

Maghiarele pornesc cu prima șansă la victorie, mai ales că au un avantaj psihologic, după ce au câștigat ultimele 4 meciuri directe. Ultima victorie a României contra Ungariei datează din 2019, atunci când ne-am impus, tot la Campionatul Mondial, 28-27, confruntare la care, de asemenea, prima șansă era pentru adversarele tricolorelor.