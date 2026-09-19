CE TREBUIE SĂ ȘTII Probleme în familia lui Florinel Coman, după ce s-a accidentat și a ratat convocarea la națională

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Florinel Coman (28 de ani) s-a accidentat și a ratat prima acțiune oficială a lui Gică Hagi în calitate de selecționer. Ioana Timofeciuc, vedeta starului de la Al-Gharafa, a povestit că situația prin care trece Florinel influențat starea emoțională a fiicei lor, Kasia, și atmosfera din familie.

Probleme în familia lui Florinel Coman, după ce s-a accidentat și a ratat convocarea la națională

pentru „dubla” cu Suedia și meciurile cu Bosnia & Herțegovina și Polonia din UEFA Nations League. Printre aceștia trebuia să se regăsească și . „Mbappe de România” nu a mai putut onora însă convocarea din cauza unei accidentări. Vestea că nu vor mai reveni în țară i-a afectat pe ceilalți membri ai familiei Coman. Cel mai greu i-a fost fiicei lui Florinel, Kasia, în vârstă de doar 4 ani.

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„De o săptămână, Kasia mă tot întreabă încontinuu: azi este ziua în care plecăm în România? ‘Nu, mai dormi de 4 ori… 3 ori… 2 ori’. Până când alaltăieri (n.r. miercuri) i-am spus că este posibil să nu mai plecăm pentru că a apărut o problemă (și am început să îi vorbesc despre situație). A fost foarte, foarte tristă, când a aflat, parcă îi cazuse cerul în cap. În următoarele ore deja începea să facă temperatură, când s-a pus la somn a luat-o durerea de gât și, a doua zi de dimineață, a trebuit să trezesc că nu poate să meargă pentru că o doare piciorul.

Temperatură: tensiune emoțională puternică, furie sau emoții care ‘fierb’ în interior. Durere în gât: cuvinte, emoții și lucruri pe care le ții în interior și nu reușești să le exprimi. Nas înfundat: emoții refulate, lacrimi ținute în interior și dificultatea de a accepta sau de a suporta o situație. Durere de picior drept: Vrea să meargă înainte și să acționeze, dar simte că este oprită și nu poate să înainteze. Așa că, de dimineață, am început să se deschidă subiectul și să vorbesc cu ea. Evita foarte mult conversațiile și o simțeam că devine sensibilă, deci voia să pară că înțelege situația, a acceptat că este puternică, era clar că îi era greu, sincer, și mie îmi era…

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Dar totuși am vorbit, i-am spus că o înțeleg, că nici pentru noi nu este ușor (și noi simțim asta în diferite feluri), dar sigur putem găsi 3 lucruri benefice în experiența asta. Nu-mi imaginam că se vindecă instant (integrarea emoțională are ritmul ei) încă are nasul înfundat și este ușor mai călduță (acum ca a adormit). Dar, toată ziua a fost bine, a râs, ne-am jucat, nu a mai plâns ca o oarece be… Separat, i-am pregătit și un sirop cu miere, lămâie, turmeric și scorțișoară (pe care i l-am dat ziua, pana în ora 4) + I-am pus ceapă în șosete după ce a adormit.

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Ceea ce vreau eu să spun este că problemele fizice pot fi abordate și altfel, inclusiv la copii: prin atenție reală la ceea ce simt/trăiesc, prin explicarea situației pe înțelesul lor, validarea emoțiilor și susținerea lor + bineînțeles, remedii naturale. (Doar trebuie să învățăm cum să facem asta)”, a scris Ioana Timofeciuc, la InstaStory,

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Cifrele lui Florinel Coman la Al-Gharafa 26/27