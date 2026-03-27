“Îi dau 1 million de euro lui Rădoi să rămână la FCSB!”. Gigi Becali a dezvăluit culisele mega ofertei primită de antrenor din Golf 

Gigi Becali a oferit informații noi și extrem de importante în legătură cu viitorul lui Mirel Rădoi. Ce ofertă atractivă i-ar putea face antrenorului pentru a continua și din vară.
Adrian Baciu
27.03.2026 | 08:15
Ii dau 1 million de euro lui Radoi sa ramana la FCSB Gigi Becali a dezvaluit culisele mega ofertei primita de antrenor din Golf
Cum dorește Gigi Becali să-l țină pe Rădoi la FCSB: "Îi dau 1 milion".
Mirel Rădoi, 45 de ani, a surprins pe toată lumea când a acceptat propunerea lui Gigi Becali de a veni să lucreze la FCSB pe durata play-out-ului. Patronul campioanei le dă speranțe fanilor roș-albaștrilor și spune că antrenorul ar putea continua și din vară. Cu ce sumă uriașă de bani îl ademenește, în condițiile în care tehnicianul are deja o mega ofertă din țările arabe.

Care sunt șansele ca Mirel Rădoi să continue la FCSB din vară: ”Poate să câștige și 1 milion de euro”

Gigi Becali, 67 de ani, a vorbit, la FANATIK SUPERLIGA, despre situația lui Mirel Rădoi. În acest moment, înțelegerea este ca antrenorul să rămână la roș-albaștri pentru două luni și jumătate, durata play-out-ului. În ciuda acestui aspect, patronul campioanei spune că, dacă lucrurile decurg pe un făgaș care să-i convină, este gata să îi ofere lui Rădoi o sumă uriașă de bani pentru a continua.

Astfel, dacă pe viitor va lua titlul cu FCSB și îi va duce apoi în grupele UEFA Champions League, Mirel Rădoi poate ajunge să bage în conturi, cu tot cu salariu și prime, suma de 1 milion de euro. Oferta lui Becali e consistentă și în cazul unei viitoare calificări în grupele Europa League: peste o jumătate de milion.

”(n.r. Dacă încep lucrurile să se miște, poate Mirel Rădoi nu mai pleacă la vară) Nu mai pleacă, da. Păi, dacă se mișcă treburile, îi dau și eu bani mai mulți. La FCSB, dacă intră în Liga Campionilor, poate să câștige și 1 milion. Dacă e doar Europa League, 500 – 600 de mii de euro. Cu tot cu salariu”, a spus Becali.

Gigi Becali oferă informații importante legate de oferta uriașă primită de Mirel Rădoi din Golf

În același timp, Gigi Becali admite faptul că Mirel Rădoi are deja pe masă o ofertă – monstru din punct de vedere financiar venită din țările arabe. Tehnicianului de la FCSB și staff-ului său i-au fost puși pe masă 1,6 milioane de euro pentru a începe munca din vara acestui an. Gigi Becali a oferit detalii în acest sens.

”(n.r. Mirel Rădoi încă mai are oferta din Golf?) Pe aia o are. O are scrisă deja. Din vară, cu data de… Contractul e semnat din vară cum ar veni. Oferta e făcută. Clubul de acolo i-a trimis-o lui să o semneze. Eu le-am spus: semnați-o voi și o semnez și eu. Ce deduci? I-au făcut o ofertă, semnează-o tu, Mirele, iar noi să vedem dacă contra-semnăm la vară sau o facem că e pierdută. Oferta e din Golf e de 1,6 milioane de euro cu staff-ul cu tot”, spune Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

“Îi dau 1 million de euro lui Rădoi să rămână la FCSB!” Gigi Becali a dezvăluit culisele mega ofertei primită de antrenor din Golf

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
