„Îi fac ofertă de prelungire”. Gigi Becali a anunțat cine este omul în jurul căruia vrea să reconstruiască FCSB

FCSB a încheiat sezonul regular cu un eșec categoric acasă cu U Cluj. Gigi Becali a vorbit despre omul pe care îl va ține în continuare la echipă pentru o reconstrucție care să aducă din nou performanțe la club.

Gigi Becali îi prelungește contractul lui Florin Tănase la FCSB, dar cu o condiție

FCSB a fost învinsă pe teren propriu de U Cluj. Ardelenii au plecat cu 3 puncte după ce au învins pe Arena Națională cu scorul de 3-1. Rezultatul a adus noi tensiuni la echipa gazdă.

După ce , Gigi Becali a oferit noi detalii despre viitorul experimentatului fotbalist. Latifundiarul din Pipera îi va pune o condiție importantă la prelungire.

„Cum să nu rămână Tănase!? Am spus că voi avea o discuție cu el. El este un fotbalist de clasă, cum să nu îl țin. Tănase e om de meciuri mari. Îi fac prelungire de contract pe încă un an.

Dar să nu mai dea vârfuri de bocanc, mingea se dă cu latul. Îi pun în contract că nu mai are voie cu vârful de bocanc… cu exteriorul vârfului de bocanc!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Tănase și-a cerut scuze suporterilor după eșecul cu U Cluj

Florin Tănase este unul dintre cei mai vechi și importanți jucători de la FCSB, chiar dacă a fost plecat în străinătate pentru o scurtă perioadă de timp. După eșecul cu U Cluj,

„A fost o prestație slabă și e greu. Când știi că ești în play-out… Ne cerem încă o dată scuze suporterilor, pentru că nu merită așa ceva. Ce măsuri (n.r. din partea lui Gigi Becali)? Nu. E clar că e o situație neplăcută, dar cu toții suntem de vină!”, mărturisea, printre altele, Florin Tănase după FCSB – U Cluj 1-3.

