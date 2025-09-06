Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Îi face Mircea Lucescu o nedreptate lui Ștefan Târnovanu? Ce crede Marius Șumudică

Ce spune Marius Șumudică despre alegerea lui Mircea Lucescu de a-l ține pe bancă pe Ștefan Târnovanu. „Să avem răbdare”.
Alex Bodnariu
06.09.2025 | 11:47
Ii face Mircea Lucescu o nedreptate lui Stefan Tarnovanu Ce crede Marius Sumudica
EXCLUSIV FANATIK
Îi face Mircea Lucescu o nedreptate lui Ștefan Târnovanu? Ce crede Marius Șumudică

Horațiu Moldovan a comis o greșeală uriașă în partida pierdută de România cu Canada, într-un amical pe Arena Națională. Multă lume consideră că Ștefan Târnoveanu, portarul celor de la FCSB, ar merita o șansă din partea lui Mircea Lucescu, însă Marius Șumudică are încredere totală în deciziile luate de selecționer.

ADVERTISEMENT

Horațiu Moldovan sau Ștefan Târnovanu. Ce spune Marius Șumudică

Giovanni Becali declara, în urmă cu doar o zi, că Mircea Lucescu greșește atunci când alege să îl țină pe bancă pe portarul de la FCSB, deși în ultimii ani Ștefan Târnoveanu a avut evoluții constante. Impresarul e de părere că goalkeeperul campioanei României ar merita o șansă să își arate valoarea la națională.

Totuși, și în partida cu Cipru, Horațiu Moldovan a fost trimis între buturi, iar portarul împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo a comis o gafă de cascadorii râsului. Mircea Lucescu a declarat, după finalul jocului, că Moldovan va fi titular și în duelul cu Cipru de marți seara.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, încredere totală în deciziile lui Mircea Lucescu

Marius Șumudică a declarat clar că merge pe mâna deciziilor lui Mircea Lucescu. Antrenorul rămas liber de contract după aventura de la Rapid l-a dat exemplu pe Florin Niță, care, odată ajuns în poarta naționalei, a devenit om de bază.

„Revin și vă spun ceea ce spuneam despre Niță. El apăra senzațional. El era jucătorul etapei în Turcia, la Gaziantep, o echipă, să recunoaștem, mică. Era sub presiune. A ajuns cu echipa națională în preliminarii la Campionatul European și a fost ceas.

ADVERTISEMENT
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de...
Digi24.ro
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”

Vorbim despre intuiție și despre alegerea corectă pe care Edi Iordănescu a avut-o cu Niță. Și Mircea Lucescu a început cu Niță în poartă. Putem spune că se face o nedreptate acum dacă îl chemi pe Niță din parcare și îl pui să apere. Atunci poate fi acuzat selecționerul că îi face nedreptate oricărui jucător.

ADVERTISEMENT
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena...
Digisport.ro
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională

Să avem răbdare. Nu cred că Mircea Lucescu are vreun interes. Nici nu știu… Îi trebuie un camion să își urce toate trofeele în el. Nea Mircea nu este acest gen de antrenor care să ia decizii pripite”, a declarat Marius Șumudică în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Povești fabuloase cu Marian Aliuță la Șahtar Donețk: „Eu nici n-aveam cont și...
Fanatik
Povești fabuloase cu Marian Aliuță la Șahtar Donețk: „Eu nici n-aveam cont și ei au venit cu 200.000 de euro! Ni s-a făcut frică” 
Adrian Porumboiu, dezamăgit de căderea „noului Adailton” din fotbalul românesc: „Bucureștiul ori te...
Fanatik
Adrian Porumboiu, dezamăgit de căderea „noului Adailton” din fotbalul românesc: „Bucureștiul ori te urcă, ori te coboară!”
„Ăsta e cel mai important lucru!”. Adrian Mutu, analiză la sânge a Rapidului...
Fanatik
„Ăsta e cel mai important lucru!”. Adrian Mutu, analiză la sânge a Rapidului lui Gâlcă față de perioada Șumudică
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Nu s-a văzut la TV. A făcut scandal după ce a fost schimbat....
iamsport.ro
Nu s-a văzut la TV. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Moment tensionat la România - Canada. Selecționerul a explicat la final
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!