Îi face Mircea Lucescu o nedreptate lui Ștefan Târnovanu? Ce crede Marius Șumudică

Horațiu Moldovan a comis o greșeală uriașă în partida pierdută de România cu Canada, într-un amical pe Arena Națională. Multă lume consideră că Ștefan Târnoveanu, portarul celor de la FCSB, ar merita o șansă din partea lui Mircea Lucescu, însă Marius Șumudică are încredere totală în deciziile luate de selecționer.
Giovanni Becali declara, în urmă cu doar o zi, că Mircea Lucescu greșește atunci când alege să îl țină pe bancă pe portarul de la FCSB, deși în ultimii ani Ștefan Târnoveanu a avut evoluții constante. Impresarul e de părere că goalkeeperul campioanei României ar merita o șansă să își arate valoarea la națională.
Totuși, și în partida cu Cipru, Horațiu Moldovan a fost trimis între buturi, iar portarul împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo a comis o gafă de cascadorii râsului. Mircea Lucescu a declarat, după finalul jocului, că Moldovan va fi titular și în duelul cu Cipru de marți seara.
Marius Șumudică a declarat clar că merge pe mâna deciziilor lui Mircea Lucescu. Antrenorul rămas liber de contract după aventura de la Rapid l-a dat exemplu pe Florin Niță, care, odată ajuns în poarta naționalei, a devenit om de bază.
„Revin și vă spun ceea ce spuneam despre Niță. El apăra senzațional. El era jucătorul etapei în Turcia, la Gaziantep, o echipă, să recunoaștem, mică. Era sub presiune. A ajuns cu echipa națională în preliminarii la Campionatul European și a fost ceas.
Vorbim despre intuiție și despre alegerea corectă pe care Edi Iordănescu a avut-o cu Niță. Și Mircea Lucescu a început cu Niță în poartă. Putem spune că se face o nedreptate acum dacă îl chemi pe Niță din parcare și îl pui să apere. Atunci poate fi acuzat selecționerul că îi face nedreptate oricărui jucător.
Să avem răbdare. Nu cred că Mircea Lucescu are vreun interes. Nici nu știu… Îi trebuie un camion să își urce toate trofeele în el. Nea Mircea nu este acest gen de antrenor care să ia decizii pripite”, a declarat Marius Șumudică în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.