Îi ia apărarea lui Daniel Pancu după ce l-a făcut „domnul rahat” pe patronul Neluțu Varga! „Îl copiază toți pe Gigi Becali”. Exclusiv

Mitică Dragomir (79 de ani) a analizat situația în care se află Daniel Pancu (48 de ani), tehnician care ar urma să se despartă de CFR Cluj pentru a o prelua pe Rapid. Fostul președinte al Ligii Profesioniste a comentat conflictul dintre Pancu și Neluțu Varga și s-a pronunțat cu privire la parcursul pe care fostul atacant îl va avea pe banca Rapidului.

Mitică Dragomir, extrem de încrezător cu privire la numirea lui Daniel Pancu la Rapid. Când a lucrat fostul șef al LPF cu „Pancone”

Mitică Dragomir a lucrat cu Daniel Pancu la FC Voluntari în urmă cu un deceniu și a fost extrem de impresionat de dăruirea fostului internațional român. Fostul președinte al LPF e de părere că acesta va avea succes la Rapid, având șanse inclusiv la titlu în cazul în care patronul Dan Șucu va investi pentru a îmbunătăți lotul. „Am fost președintele Ligii și prim-vicepreședinte al Federației timp de 21 de ani, dar n-am fost pe Giulești niciodată. O să vorbesc cu Dan Șucu acum, dacă îl angajează pe Pancu, o să mă duc și eu la un joc.

Am încredere în Pancu, am lucrat cu el și știu ce valoare are. Eu am fost 3 sau 4 luni la FC Voluntari, m-a rugat primarul Pandele să îi scap echipa de retrogradare. Pancu era accidentat. Mă duc într-o dimineață și îl văd dând ture de teren la ora 9. M-am dus, am mâncat, și după o oră Pancu dădea în continuare ture de teren. I-am întrebat pe cei de acolo dacă s-a oprit, mi-au spus că nu.

Atunci mi-am dat seama că e super profesionist. Eu am încredere în el că face treabă bună la Rapid. E un antrenor bun, eu îl puneam pe el sau pe Șumudică. Dar cum Șumudică a mai fost, îl puneam pe Pancu. Cred că va reuși să ia titlul. Dacă bagă bani și cumpără jucători, va lua campionatul. Dacă nu, tot locul 3-4”, a declarat .

Dumitru Dragomir i-a luat apărarea lui Daniel Pancu în conflictul cu Neluțu Varga

Spre finalul sezonului, , totul pornind de la faptul că antrenorul a pus diverse condiții pentru a continua la echipă. . Mitică Dragomir i-a luat apărarea lui Daniel Pancu în conflictul cu Neluțu Varga, însă l-a sfătuit pe acesta să nu mai facă astfel de afirmații, deoarece în România „toți patronii îl copiază pe Gigi Becali”.

„Neluțu a luat-o razna. El nu știe ce înseamnă presa. Neluțu a spus că ‘rahaturile spuse de el’ și așa mai departe. Pancu a folosit acea expresie pentru că l-a deranjat că a spus că vorbește rahaturi. Amândoi sunt vinovați. Pancu s-a dus gratis la CFR. Întreabă-l dacă a luat vreun ban. El a spus lucrurilor pe nume, nu sunt condiții. Eu știu ce se întâmplă la fiecare club din țară, cu lux de amănunte.

Mi-a plăcut de doctorul (n.r. Iuliu Mureșan), că i-a luat apărarea patronului, că așa se face. Dacă nu mai sunt angajatul tău, îți dau în barbă. Sfatul meu pentru Pancu e să o lase mai moale cu declarațiile, mai ales împotriva patronilor. S-ar putea ca patronii să se ferească de tine și să nu te mai angajeze. În România nu e ca în străinătate. Aici îl copiază toți pe Gigi Becali. Și ăla de la Craiova, și Neluțu”, a spus Mitică Dragomir.

Mirel Rădoi, nemulțumit de colaborarea cu Mihai Rotaru? Dezvăluirile lui Mitică Dragomir

Pornind de la conflictul dintre Daniel Pancu și Neluțu Varga, Mitică Dragomir a dezvăluit că și Mirel Rădoi are „multe de spus” despre colaborarea cu patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru. „Eu am stat de vorbă cu Rădoi. Și el avea, ca și Pancu, multe de spus. Nici patronii nu sunt perfecți. Rădoi avea multe de spus despre colaborarea cu Rotaru, mi-a spus lucruri, nu grele, dar destul de suculente. Ca antrenor, nu poate să îți sară țandăra și să răspunzi cum a răspuns Pancu sau Rădoi, care a și plecat. Dacă rămânea, avea în CV un event. Lotul e făcut de el și de Cârțu”, a declarat fostul șef al LPF.

