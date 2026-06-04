Îi ia coroana lui Cristiano Ronaldo. Cine este cel mai batrân fotbalist care va fi la Cupa Mondială

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La 41 de ani și patru luni, Portughezul, la fel ca Messi și mexicanul Ochoa, va bifa al șaselea turneu final de World Cup, dar nu va fi cel mai vârstnic jucător din competiție.

Craig Gordon a fost convocat la 43 de ani și șase luni

Acest titlu îi revine scoțianului Craig Gordon, care are 43 de ani și șase luni. Portarul lui Heart of Midlothian joacă pentru naționala țării sale de 22 de ani, debutând în 2004. El a strâns 84 de selecții și mulți ani a fost titular indiscutabil la națională.

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Gordon este protagonistul unei situații bizare. El este rezervă la echipa sa club, Heart of Midlothian, care a terminat pe locul doi în campionat, pierzînd titlul în ultima etapă, în fața celor de la Celtic. Craig a apărat doar trei meciuri în ultimul sezon, dar chiar și așa a fost chemat la lot.

Ba, mai mult, la ultimul meci al naționalei, 4-1 într-un amical cu Curacao, disputat acum câteva zile, a fost chiar titular pentru Scoția, luând fața concurenților săi, Kelly (Rangers) și Gunn (Nottingham Forrest).

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Scoțianul este rezervă la echipa de club

Scoția revine la Cupa Mondială după 28 de ani. Ultima participare dintre cele opt prezențe la World Cup a fost în 1998, când a fost prezentă și România. La turneul final din acest an, Scoția este în grupa C și va întâlni Brazilia, Maroc și Haiti.

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Chiar dacă va juca la turneul final, Craig Gordon nu poate stabili un nou record la Cupa Mondială. Egipteanul Essam El-Hadary a jucat la Cupa Mondială din 2018, la 45 de ani, 5 luni și 10 zile. El l-a depășit atunci pe columbianul Faryd Mondragon, care jucase la 43 de ani și trei zile, la CM 2014. Ambii sunt portari, la fel ca Gordon.

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În Top 10 al celor mai vârstnici fotbaliști care au jucat vreodată la Cupa Mondială este un singur jucător de câmp. Camerunezul Roger Milla a evoluat la CM 1994 când avea 42 de ani și o lună. Ronaldo nu-l poate depăși nici pe acesta.

Cupa Mondială va începe la 11 iunie, când este programat meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud.