Îi mai ții minte? Frații Costea și-au deschis academie de fotbal și îl așteaptă pe Budescu: „Sarmalele sunt bune aici”

Florin și Mihai Stoica au impresionat, în urmă cu mai bine de un deceniu, pe prima scenă a fotbalului românesc. Ajunși amândoi la maturitate, aceștia au decis să deschidă o academie în locul care i-a lansat: Râmnicu Vâlcea. Obiectivele sunt mărețe, cei doi dorind să formeze și să lanseze noi jucători către echipele importante din SuperLiga.

Frații Costea și-au deschis academie de fotbal

Academia îi va purta numele fratelui mai mare, Florin. Baza sportivă se află în Vâlcea, în localitatea Budești. Florin Costea a mărturisit că obiectivul este creșterea de talente în locul de baștină, ca mai apoi cei mici să facă pasul la echipele importante de pe prima scenă a fotbalului din România.

„Sunt fericit că am început treaba, să zic așa. Momentan copiii nu mă strigă nicicum, pentru că astăzi a avut loc prima ședință. Vom vedea pe viitor. Am inițiat acest proiect, ne dorim foarte mult ca pe viitor, în următorii 7-8-10 ani, să dăm copii talentați, olteni adevărați, de aici din Râmnicu Vâlcea, fotbalului românesc. De ce nu, echipei naționale și mult mai sus.

(n.r. – Pregătiți pentru FCU, pentru Steaua, pentru FCSB, pentru CFR?) Cum să nu? Pentru toate. Pregătiți să câștige campionate, asta ne dorim. Pentru că de foarte mult timp din județul Vâlcea n-au mai apărut jucători, să zic, care au câștigat campionate cum am fost noi, au jucat la echipa națională, au făcut performanțe pentru fotbalul românesc, îmi doresc foarte mult.

Atât mie cât și fratelui meu, fotbalul ne-a dat foarte mult și cred că în acest moment a venit rândul și noi să dăm fotbalului. Și ne-am bucura pe viitor să dăm tineri fotbaliști fotbalului românesc. Încercăm să creștem frumos copilașii. Momentan astăzi este deschiderea și noi îi căutăm, îi așteptăm din ce în ce mai mulți. Prin experiența noastră și prin ce am acumulat de-a lungul carierei, dorim să le împărtășim ce am învățat”, a declarat Florin Costea.

Florin Costea vizează să ducă un fotbalist la Barcelona

Florin Costea a terminat recent cursul de director sportiv și o . Fostul atacant va lucra zilnic alături de fratele său în noul proiect. Întrebat despre unde vrea să ajungă cu academie, Florin Costea a mărturisit că visează ca unul din cei ce îi pășesc în baza de pregătire să ajungă la Barcelona, echipa sa de suflet.

„Am făcut acel curs de director sportiv în care am învățat foarte multe lucruri și pe asta se baza. M-am gândit de ce nu să-mi deschid propria academie în care, după cum v-am spus înainte, am învățat foarte multe lucruri și vreau să le imprim aici și să găsesc tineri copii.

Eu o să mă ocup împreună cu fratele meu de academie, dar îmi doresc pe viitor și la o echipă de club să-mi implementez ce am învățat la acest curs. Dar momentan mă voi concentra pe academie zi de zi și, cum v-am spus, sper să ne vedem peste ani de zile cu mulți copii talentați descoperiți.

Sunt și copilașii mei aici, mă simt foarte bine și chiar copiii, după cum știți, îți dau o energie pozitivă și chiar mă bucur că am înființat această academie. Vă promit că peste nu mulți ani o să dăm copii foarte buni fotbalului românesc, fotbaliști. Mi-aș dori, sincer, să dau primul copil talentat la Barcelona, pentru că este echipa mea favorită, dar cred că este foarte greu în următorii ani. Sper să-i dăm fotbalului românesc, echipelor din față să câștige campionate, asta îmi doresc la început de drum”, a adăugat Florin Costea.

Florin Costea, declarații de la inaugurarea academiei

Mihai Costea îl așteaptă pe Budescu la academie

Mihai Costea speră că unul dintre copiii care se vor iniția în academie va ajunge, cel puțin, la nivelul la care au evoluat el și fratele său. Totodată, Mihai îl invită pe Constantin Budescu să se alăture proiectului, glumind că, în Oltenia, și în special în Vâlcea, se găsesc cele mai bune sarmale și cea mai bună mâncare din România.

„E un vis împlinit, ne bucurăm că am făcut acest pas. Se poate spune că am semnat un nou contract, e o emoție puternică, ca și atunci când jucam, nu am mai simțit asta de mult timp. Doamne ajută să fie bine! Asta e o afacere în familie, ne ajutăm între noi, sperăm să le dăm o mână de ajutor copilașilor pentru a se dezvolta și să ajungă cât mai sus. Sperăm să scoatem măcar unul sau doi care să ajungă la nivelul la care am fost noi.

Academia e la Budești, îl așteptăm și pe Budescu. Noi activăm la echipa de aici, în liga a 4-a. Să vină, dar totuși e distanța cam mare. Avem cu ce să îl plătim, se zice că e cea mai bogată comună din țară. Sarmalele sunt bune la Vâlcea, în Oltenia orice mâncare este bună”, a spus Mihai Costea.

CFR Cluj, favorita la titlu în SuperLiga

În mod surprinzător, Mihai Costea o vedea favorită la titlu pe CFR Cluj în SuperLiga. , iar ulterior le-a fost foarte greu jucătorilor să revină în fruntea ierarhiei, acesta fiind motivul pentru care play-off-ul a fost ratat.

„Sunt foarte atent la SuperLiga și echipa națională. Eu o văd pe CFR favorită la titlu, are mai multă experiență. Aș fi ținut cu FCSB, însă nu este în play-off, aceasta fiind o surpriză atât pentru mine, cât și pentru toată lumea. Eu cred că au intrat relaxați jucătorii la început, au câștigat două campionate la rând… Știu și eu cum e!

Lotul este foarte bun, au câștigat doi ani SuperLiga, însă nu e un capăt de lume acum că nu au reușit sezonul acesta. Cei de acolo s-au încurcat cu echipele mici și s-au trezit prea târziu. Dacă ar fi intrat în play-off, FCSB era principala favorită la titlu. Am încredere în Mirel Rădoi, la Craiova a făcut treabă foarte bună. Dacă e lăsat, va avea rezultate, e un antrenor valoros”, a conchis Mihai Costea.

3 august 2011 – 16 august 2012 este perioada în care Florin Costea a îmbrăcat tricoul FCSB

iulie 2011 – martie 2015 este perioada în care Mihai Costea a îmbrăcat tricoul FCSB