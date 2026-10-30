Îi paște falimentul! Dosar penal pentru șefii clubului de tradiție din România

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Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași au deschis un dosar penal conducătorilor ACSM Politehnica Iași, conform site-ului politis.ro. Acesta susține că șefii grupării ieșene sunt acuzați că au făcut stopaj la sursă în perioada 2022-2025. Practic, conform sursei precizate, capii clubului din Copou au reținut bani pentru taxe și impozite aferente salariilor angajaților, dar nu i-au virat la bugetul de stat.

Florin Briaur explică situația ACSM Politehnica Iași

a fost prezentată de Florin Briaur. Fost manager și, apoi, administrator special al clubului ieșean, acesta spune că dosarul e vechi: „Este un dosar mai vechi, deschis înainte ca ACSM Politehnica Iași să intre în insolvență, în luna august a anului 2025. Atunci s-au solicitat de la administratorul judiciar al clubului mai multe documente referitoare la datoriile ACSM Politehnica Iași la bugetul statului.”

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Briaur a explicat de ce se nu se poate vorbi de stopaj la sursă: „Administratorul judiciar a pus la dispoziție toate documentele solicitate, a informat organele competente de faptul că ACSM Politehnica Iași este în insolvență, iar planul de reorganizare a fost aprobat de judecătorul sindic, cu votul majoritar al Adunării Generale a Creditorilor, inclusiv ANAF. În acel plan au fost prinse toate datoriile pe care le aveam de plată către bugetul statului, deci nu se mai poate vorbi de stopaj la sursă”.

„Nu am plătit salarii, nu am plătit taxe”

Conducătorul lui Poli a mai precizat: „În plus, perioada cercetată este 2022-2025. Dar, cum ACSM Politehnica Iași era în concordat preventiv începând cu data de 15 octombrie 2024, toate plățile care erau restante până atunci au fost eșalonate, ANAF votând planul de reorganizare. După luna octombrie a anului 2025, până în luna aprilie a anului 2026, ACSM Politehnica Iași a virat contribuții la bugetul statului de aproximativ 1.9 milioane de lei. Atunci când nu au mai existat surse de finanțare, nu am mai putut plăti nici salariile și, implicit, nici contribuțiile la bugetul statului”.

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Florin Briaur spune că Poli a fost bună platnică până ce a intrat în impas: „Împreună cu administratorul judiciar al clubului am oferit și vom oferi orice informație sau document care ne va fi solicitat de către organele competente. Am preluat conducerea clubului în anul 2021, cu datorii istorice la bugetul statului, le-am eșalonat atât cât ne-a permis legea, am achitat în această perioadă aproape un milion de euro la bugetul statului. Când nu am mai putut să facem plăți, am intrat în concordat preventiv și apoi în insolvență, instrumente legale, care protejează debitorii. Niciodată nu a fost în intenția noastră să nu plătim la bugetul statului, dar, când nu am mai avut bani nici de salarii, nu aveam cum să mai plătim taxele la stat”.

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Poli Iași va intra în faliment la anul

La această oră, . Clubul ieșean nu s-a înscris în vară în Liga a 2-a de fotbal din cauza problemelor financiare. Având datorii imense, de circa 4.5 milioane de euro, și fără surse de finanțare, ACSM Politehnica Iași a cerut intrarea în faliment. Tribunalul Iași a anunțat pe 30 septembrie că se va pronunța pe această speță în martie 2027.