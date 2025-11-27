Sport

Îi paște o nouă amendă? Ce scenografie au afișat oltenii în Universitatea Craiova – Mainz. UEFA are toleranță zero! Video și foto

Show total pe stadionul Ion Oblemenco! Ce scenografie au pregătit suporterii Universității Craiova pentru duelul de foc cu Mainz. Nu au lipsit nici materialele pirotehnice, care pot aduce sancțiuni din partea UEFA.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
27.11.2025 | 20:27
Vești proaste pentru Mihai Rotaru. Patronul U Craiova ar putea fi nevoit să plătească amenzi după meciul cu Mainz
Universitatea Craiova își măsoară forțele cu Mainz în runda a 4-a din Conference League. Atmosfera de pe stadionul Ion Oblemenco e una de zile mari. Peste 25 de mii de fani sunt în tribune, iar Peluza Nord a afișat o scenografie specială înainte de lovitura de start. Mihai Rotaru, patronul clubului, ar putea primi o veste proastă de la UEFA.

Show în tribune la Universitatea Craiova – Mainz

Așa cum era de așteptat, fanii Universității Craiova au făcut show total în tribune la meciul cu Mainz din Conference League. Suporterii din Peluza Nord au afișat o scenografie cu un mesaj special care le-a ieșit la perfecție.

Scenografia pregătită de fanii olteni pentru meciul Universitatea Craiova – Mainz

Mai mult, o parte dintre suporteri au aprins și materiale pirotehnice în Peluza Nord, pe care însă nu le-au aruncat pe suprafața de joc. Totuși, e posibil ca Universitatea Craiova să primească din nou o amendă din partea UEFA, întrucât forul european descurajează astfel de manifestări.

Scenografia fanilor Universității Craiova la meciul cu Mainz din Conference League

Germanii au cucerit străzile din Bănie înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Și germanii s-au mobilizat serios înainte de meciul cu Universitatea Craiova. Nemții au făcut spectacol în centrul vechi al orașului și apoi au mers în corteo spre stadion. S-a consumat și mult alcool la terasele din Bănie.

Oltenii au avut probleme cu UEFA în acest sezon european. Suporterii echipei din Bănie au aprins și în alte meciuri materiale pirotehnice, iar Mihai Rotaru a fost nevoit să plătească amenzi, de zeci de mii de euro. După incidentele din meciul cu Basaksehir din playoff s-a pus problema închiderii stadionului pentru următorul joc, însă echipa din Bănie a scăpat ieftin.

Echipele de start la Universitatea Craiova – Mainz

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Rus, Screciu – Mogoş, Anzor, Băluţă, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho. Rezerve: Lung, Popescu, Ştefan, Creţu, Assad, Etim, Houri, Badelj, Teles, Stevanovic, Băsceanu, Matei

Mainz (3-4-3): Zentner – Kohr, Clopot, Hanche-Olsen – Widmer, Maloney, Amiri, Veratschnig – Bobzien, Nordin, Boving. Antrenor: Bo Henrisken. Rezerve: Rieß, Batz, Sano, JS Lee, Nebe

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
