Îi paște o nouă amendă? Ce scenografie au afișat oltenii în Universitatea Craiova – Mainz. UEFA are toleranță zero! Video și foto

Universitatea Craiova își măsoară forțele cu Mainz în runda a 4-a din Conference League. Atmosfera de pe stadionul Ion Oblemenco e una de zile mari. Peste 25 de mii de fani sunt în tribune, iar Peluza Nord a afișat o scenografie specială înainte de lovitura de start. Mihai Rotaru, patronul clubului, ar putea primi o veste proastă de la UEFA.
Așa cum era de așteptat, fanii Universității Craiova au făcut show total în tribune la meciul cu Mainz din Conference League. Suporterii din Peluza Nord au afișat o scenografie cu un mesaj special care le-a ieșit la perfecție.
Mai mult, o parte dintre suporteri au aprins și materiale pirotehnice în Peluza Nord, pe care însă nu le-au aruncat pe suprafața de joc. Totuși, e posibil ca Universitatea Craiova să primească din nou o amendă din partea UEFA, întrucât forul european descurajează astfel de manifestări.
Și germanii s-au mobilizat serios înainte de meciul cu Universitatea Craiova. Nemții au făcut spectacol în centrul vechi al orașului și apoi au mers în corteo spre stadion. S-a consumat și mult alcool la terasele din Bănie.
Oltenii au avut probleme cu UEFA în acest sezon european. Suporterii echipei din Bănie au aprins și în alte meciuri materiale pirotehnice, iar Mihai Rotaru a fost nevoit să plătească amenzi, de zeci de mii de euro. După incidentele din meciul cu Basaksehir din playoff s-a pus problema închiderii stadionului pentru următorul joc, însă echipa din Bănie a scăpat ieftin.
Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Rus, Screciu – Mogoş, Anzor, Băluţă, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho. Rezerve: Lung, Popescu, Ştefan, Creţu, Assad, Etim, Houri, Badelj, Teles, Stevanovic, Băsceanu, Matei
Mainz (3-4-3): Zentner – Kohr, Clopot, Hanche-Olsen – Widmer, Maloney, Amiri, Veratschnig – Bobzien, Nordin, Boving. Antrenor: Bo Henrisken. Rezerve: Rieß, Batz, Sano, JS Lee, Nebe